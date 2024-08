La bolsa europea está a un 4,5% de los máximos del año que no alcanzará si pierde los 4.900 puntos

El mercado europeo arranca la semana a la baja entre los principales índices del Viejo Continente. A pesar de que en los últimos días los banqueros centrales, con Jerome Powell a la cabeza, mostraron una postura más a favor de las bajadas de tipos de interés que a favor de endurecer las políticas monetarias, la renta variable global se deja llevar por los números rojos. El Ibex 35 retrocede un 0,1% como el EuroStoxx 50 que se mantiene sobre los 4.900 puntos.

"Ha llegado el momento" de pasar a la flexibilización monetaria, comentó el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en su discurso de Jackson Hole. Ante esta perspectiva, los expertos consideran que el dólar se seguirá debilitando y eso animará a los mercados financieros. "La lucha contra la inflación ha terminado, así que espero un repunte generalizado tanto en las acciones como en los bonos", comentó el responsable de renta fija en Betashares Holdings, Chamath De Silva.

La bolsa europea sube más de un 7% desde los mínimos del año. Un rebote que permite al índice EuroStoxx 50 volver a cotizar sobre los 4.900 puntos y situarse a menos de un 4,5% de los máximos del año. Con la conquista de los 4.900 puntos el índice europeo supera una resistencia clave que permite pensar en una mayor fortaleza de la bolsa del Viejo Continente, según apunta el asesor técnico de Ecotrader, Joan Cabrero. Pero antes de anotar un nuevo techo sobre el parqué en 2024, el EuroStoxx puede enfrentarse a un nuevo impulso bajista.

"De momento, el alcance de ese entorno resistivo de los 4.900 puntos, que supone una recuperación de 2/3 partes de la anterior caída, está frenando el ímpetu comprador y desde ahí no descarten un contraataque bajista o cuando menos una consolidación del rebote", comenta Cabrero. La estrategia de Ecotrader no sugiere que el entorno actual sea el más propicio para comprar, en contra de los 4.600 puntos que sí que era la primera zona para aumentar la exposición en bolsa europea. "En los 4.900 puntos no se compra. Cuando corrija al menos la mitad o un 38,20% del rebote, sin necesidad de esperar una recaída a los 4.400, sería un mejor punto de entrada", comentó el asesor de Ecotrader.

La confirmación por parte del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos de que llegan los recortes de tipos de interés en el país mantiene la presión compradora en el mercado secundario de renta fija. El bono estadounidense a diez años ofrece una rentabilidad del 3,782% que implica anotar mínimos no vistos desde junio del año pasado. Las palabras de Jerome Powell fueron interpretadas por el mercado como un canto a favor de que la inflación estaría controlada en el país sin que se haya descartado el aterrizaje suave de la economía. Es decir, la aversión al riesgo de los inversores decrece a medida que los precios de los bonos suben y cae el rendimiento esperado a vencimiento.

De esta forma, cualquier inversor conservador con independencia de la tipología de la deuda (deuda soberana, corporativa, high yield o una combinación de las anteriores) ya obtendría ganancias en lo que va de 2024. Como ejemplo, un inversor en deuda soberana estadounidense ya sacaría un 3% por el precio de los bonos desde el primero de enero. Mientras tanto, en el mercado europeo los bonos alemanes con vencimiento a diez años se sitúan en el 2,22% de rentabilidad mientras que el bono español se mantiene sobre el 3%.

Fuerzas aéreas israelíes atacaron varias posiciones en el sur del Líbano ante un 'ataque inminente' que esperaban por parte de Hizbulá. No obstante, el pretexto de un 'ataque preventivo' por una posible amenaza externa no está reconocido como autodefensa en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, por lo que los ataques israelíes son otro avance más en la escalada bélica en Oriente Medio. Y todo ello cuando se estaba negociando un alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás.

El precio del petróleo actúa en consecuencia. El barril Brent, de referencia en Europa, rebota un 4,5% desde los mínimos de agosto anotados la semana pasada y ya superan los 79,5 dólares. Los riegos geopolíticos en la región han provocado oscilaciones en el precio del crudo, aunque sin provocar drásticos repuntes como los vistos en los primeros meses de la guerra en Ucrania. "Si bien los riesgos aumentan tras esta última escalada, el mercado se está volviendo cada vez más inmune a estas tensiones", comentó el analista de materias primas en ING Group, Warren Patterson.