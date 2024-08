El Ibex 35 lidera las subidas en Europa con una subida del 3% en la semana y en los 11.278 puntos

La semana cierra en positivo para las principales bolsas a nivel europeo, que tomaron carrerilla en estos últimos cinco días después de la sangría al principio de mes, ya que logran superar las alzas de los últimos cinco días de Wall Street, aunque finalmente aumentaron el ritmo y se acercaron a sus niveles tras las declaraciones de presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. A este lado del Atlántico, el Ibex 35 no solo consiguió recuperar el doble dígito de rentabilidad en el año, sino que también se convirtió en el índice más alcista del continente europeo en el año. Esta es la primera vez que lo logra en este 2024, y lo hace anotándose una subida del 11,64% en el parqué, sobrepasando al Dax alemán que mantuvo este título hasta el pasado jueves, y logra por su cuenta una subida del 11,2%.

Después del vendaval rojo que se adueñó de las bolsas al empezar el mes, la bolsa mundial sigue en el proceso de recuperación. Esta semana, además del avance en las bolsas europeas, los indicadores mundiales MSCI World y ACWI (All Country World Index) se acercaron a sus máximos históricos. Las bolsas estadounidenses tiraron a la baja de estos objetivos ante los retrocesos de este jueves, el día de inicio de la reunión de los principales banqueros centrales en Jackson Hole; ante "la ausencia de indicaciones/mensajes, el mercado optó por replegarse por si acaso y sin motivos concretos", afirman desde Bankinter.

Este simposio ha sido, sin dudas, el evento que ha captado la atención de los inversores, ya que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal mostró un tono más dovish con los tipos de interés en Estados Unidos y señaló que "el momento ha llegado". Esto está en línea con los datos vistos en las Actas, publicadas esta semana, que se han tomado como símbolo de que la primera bajada de tipos de la Fed tendrá lugar en septiembre. El consenso de mercado espera que se lleven a cabo hasta cuatro recortes en lo que queda de 2024, mientras que en Europa se estiman tres recortes más por parte del Banco Central Europeo.

En el Viejo Continente, todos los índices cierran teñidos de verde. El Ibex 35 se corona como la bolsa más alcista también a nivel semanal, gracias a su alza del 3%, superando los 11.270 puntos, por encima de la barrera psicológica de los 11.000 puntos. En la segunda posición queda el FTSE Mib italiano, sube hasta un 1,8% en estos cinco días, mientras que el Cac 40 francés se pone medalla de bronce, al ascender un 1,71% en este periodo. El Dax alemán se queda pisándole los talones con su ascenso del 1,70% a la bolsa de París, mientras que finalmente vuelve a pisar terreno positivo en su cotización anual, ahora el índice galo sube un 0,5% en el parqué durante este 2024.

La referencia europea, el EuroStoxx 50, queda de penúltima en las subidas, al anotar un 1,5%, pero vuelve a posicionarse por encima de su resistencia puesta en los 4.900 puntos por el analista y estratega de Ecotrader, Joan Cabrero. El estratega afirmaba que hasta que no alcanzara ese entorno no alcanzaría la "recuperación de dos tercios de la caída", que estaba "frenando el ímpetu comprador y desde ahí no descarten un contraataque bajista o cuando menos una consolidación, aunque tengo claro que si bate los 4.900 puntos mostraría una fortaleza que invitaría a comprar en una próxima caída sin necesidad de esperar a los 4.400 puntos", finaliza el estratega.

Los más alcistas del Ibex

Ahora que la recuperación parece haber llegado a buen puerto, el Ibex aprovechó el empujón especial de Inditex e Iberdrola esta semana, ya que ambas firmas han alcanzado y revalidado sus niveles máximos a nivel histórico esta semana, aunque no son las más alcistas de esta periodo. Es Grifols quien más avanza en estos cinco días, un 15,3% en el parqué. Esto está motivado por los avances en la OPA de exclusión de la compañía de la bolsa, que han tomado lugar esta semana. En la segunda posición está el grupo Inditex con un 6,03% de aumento, mientras le sigue la aerolínea IAG, que suma un 6% en bolsa.

Con respecto a las materias primas, el oro consigue acabar en la sesión europea por el entorno de los 2.507 dólares, tras haber empezado la semana por el entorno de los 2.484 dólares. Mientras, el barril de Brent consigue cerrar esta semana de manera positiva, por debajo de los 80 dólares por barril, en el entorno de los 78,80. El euro se fortaleció frente al dólar, tras haber empezado la semana en 1,08 dólares consigue acabar en 1,118 dólares por euro.