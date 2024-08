Jackson Hole marcará el inicio de la maratón de bajada de tipos de la Fed

Este jueves comienza la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole, un evento que este año está marcado por ser, si nada se tuerce, el inicio de un nuevo ciclo de bajadas de tipos en Estados Unidos.

La Reserva Federal estadounidense organiza el simposio, y en esta ocasión va a ser el claro protagonista. Después de varios meses aguantando el tipo, y evitando empezar a bajar los tipos para no dar un paso en falso, parece claro que la Fed comenzará a bajar el precio del dinero el próximo 18 de septiembre. En su reunión de ese mes el organismo dará comienzo a un proceso de bajadas de tipos que, según el mercado, se alargará en el tiempo, como suele ser habitual.

En septiembre dará comienzo una maratón de bajadas de tipos que ahora apunta a un recorte de 200 puntos básicos durante un año. Así, al menos, lo están descontando los mercados de futuros en este momento. El recorte empezará el mes que viene y terminará en septiembre de 2025, y este jueves empieza el evento de Jackson Hole que parece la ocasión perfecta para sentar los cimientos de la primera bajada de tipos en 4 años.

No sólo lo han comprado los mercados: los expertos de la industria también apuntan en esta dirección, y la última encuesta a gestores de fondos que elabora Bank of America lo demuestra. Para los gestores encuestados, lo más probable es que la Fed baje tipos en 4 ocasiones, como mínimo, durante los próximos 12 meses.

El empleo convence a la Fed

Si la Reserva Federal ha evitado bajar los tipos hasta la fecha el motivo ha sido evitar hacerlo antes de tiempo, por el peligro que esto genera de generar un nuevo repunte de la inflación. Sin embargo, una vez el organismo ha encontrado suficientes evidencias para confirmar que la inflación está en el camino correcto, y que llegará al 2% en el que está establecido su objetivo en el medio plazo (en julio ya cayó hasta el 2,9%), la Fed ha reconocido ahora que su punto de mira ya está puesto en el empleo, la otra pata de su mandato dual.

La cuestión ahora es que el empleo está empezando a dar señales de debilidad en el gigante estadounidense, por lo que los mercados han pasado a asumir que ha llegado el momento para que la Fed baje tipos. Eso sí, en la política monetaria nunca se debe dar por hecho ningún movimiento de los bancos centrales, y por eso es ahora importante el encuentro de Jackson Hole, para confirmar si el organismo ha decidido finalmente dar comienzo al proceso de recortes de tipos.

Ya en su última reunión oficial, la que tuvo lugar al cierre del mes de julio, Jerome Powell, presidente de la Fed, reconoció que ""el sentimiento general del Comité es que la economía se acerca al momento de bajar tipos, pero para eso seremos dependientes de los datos, pero no de un dato en solitario. La pregunta es si la totalidad de los datos es consistente con una bajada de tipos, y si se cumple todo, estaremos listos para hacerlo en septiembre. Hoy no lo hemos hecho, porque consideramos que estamos cerca, pero no en el punto adecuado".

Eso sí, Powell reconoció que en ese mismo encuentro hubo ya un debate sobre la posibilidad de bajar tipos en julio, pero que finalmente la mayor parte de miembros de la Fed optó por esperar algo más de tiempo. Septiembre, sin duda, está marcado en el calendario.

Una maratón no tan larga

El proceso de bajada de tipos de la Fed se alargará durante todo un año, lo cual supone un ciclo de recortes más corto de lo que suele ser habitual para la institución. En los últimos cinco procesos prolongados de recortes de tipos, lo normal ha sido ver cómo el organismo recortaba tipos durante más de dos años. La única excepción fue el último ciclo de recortes, el que se produjo durante la crisis del Covid-19. En este caso, la Fed partía de un nivel de tipos menos alto de lo que suele ser habitual. Ahora la situación es diferente, ya que los tipos se han subido en los últimos años con mucha agresividad (fue el aumento más rápido de los últimos 40 años), y la Fed parte de unos tipos de interés que están situados en el 5,5%.

A pesar de todo, los mercados están comprando un proceso de recortes de tipos que se prolongará sólo un año, hasta septiembre de 2025, y que se producirá con especial velocidad en los próximos meses: si para septiembre los mercados han comprado un recorte de 25 puntos básicos, en la reunión de noviembre, o bien en la de diciembre, tendrá que haber una bajada el doble de fuerte, y los mercados esperan ahora que sea en la última del año.