Wall Street sube la mitad en 2024 sin la recuperación en 'V' de las grandes tecnológicas

En las últimas semanas la bolsa de Estados Unidos ha experimentado una drástica caída y y una recuperación posterior en forma de V. Un patrón que se repite también en la renta variable a este lado del Atlántico. Sin embargo, en el mercado estadounidense la uve es más pronunciada gracias a la tecnología. El peso de los grandes valores ligados a la inteligencia artificial permiten al S&P 500 avanzar en el año casi un 18%. Esta recuperación se recorta a la mitad si se elimina la influencia de compañías como Nvidia, Amazon o Alphabet, entre otras.

El índice S&P 500 equiponderado, es decir, aquel que elimina el efecto de arrastre que tienen las compañías megacapitalizadas de Wall Street dentro de este selectivo, sube en 2024 casi un 9%. Si el índice conocido como el S&P 493 (al inhibir a las conocidas como las Siete Magníficas) avanza desde los mínimos de agosto menos de un 6%, el S&P 500 rebota más de un 8%. La bolsa estadounidense se repone en general del desplome de primeros de agosto, pero las grandes tecnológicas siguen siendo las impulsoras de cualquier avance en Wall Street.

A pesar de los miedos de los inversores a que los costes de la inteligencia artificial cercenen la capacidad de generar flujo de caja de las Siete Magníficas, los resultados de las mismas evidencian el crecimiento de sus respectivos negocios a un ritmo superior del que se espera en el conjunto de la renta variable estadounidense y pone en duda la temible burbuja tecnológica 2.0. "Prevemos que las Siete Magníficas crezcan un 30% interanual mientras que el resto (las 493 empresas) lo harán en un 5%", comenta el estratega de Generali Investments Michele Morganti.

Ante una mejora de las condiciones macroeconómicas, el consenso de expertos esperaba que las pequeñas capitalizadas desempeñara una evolución más favorable en bolsa que hasta la fecha. Esto se pudo ver cada vez que el mercado descontaba un rápido recorte de tipos de interés y la reducción de los costes de financiación con índices como el Russell 2000 (de pequeñas capitalizadas) sacando más rédito sobre el parqué que las grandes referencias de Wall Street. No obstante, la realidad es que tras el último desplome por el miedo a una recesión en Estados Unidos (ahora descartada) las pequeñas capitalizadas apenas avanzan un 2% en el año mientras que el S&P 500 sube casi un 17% gracias a las grandes tecnológicas.

Desde Wellington Management consideran incluso que el liderazgo de las grandes capitalizadas ha durado más que en la media histórica de casi la última década, mientras siguen defendiendo que las pequeñas capitalizadas y las otras 493 compañías del S&P 500 tendrán su oportunidad para batir al mercado en próximos meses. Y es que muchos expertos consideran que las valoraciones de compañías como Apple, Amazon o Meta son demasiado altas y que existen mejores oportunidades con menor riesgo dentro de la bolsa estadounidense, como señalan desde Federated Hermes. De hecho, el S&P 500 cotiza con un PER (veces que el beneficio queda recogido en el precio de la acción) de 23,3 veces, que supone una prima respecto a su media de los últimos cinco años del 10%.

Y este periodo incluye la pandemia del coronavirus, donde la norma general fue el abaratamiento y posterior encarecimiento de la bolsa estadounidense. Por su parte, el S&P 500 equiponderado cuenta con un PER de 19 veces. Esto reflejaría que el selectivo sin el efecto de las megacapitalizadas de Wall Street mantiene un descuento superior al 20% frente al S&P 500 mientras se mantiene dentro de su promedio (el PER medio del S&P 500 equiponderado de los últimos cinco años se sitúa en las 19,7 veces). "El S&P 500 ponderado por capitalización se negocia con descuento extremo frente al S&P 500, acercándose a niveles de la burbuja tecnológica. Aunque es cierto también que el índice equiponderado es un 8% más caro que el Russell 2000", comentan desde Bank of America.

La más 'magnífica' de las siete

La compañía tecnológica de Wall Street ligada a la inteligencia artificial y presente en la mayoría de carteras aún no presentó sus resultados trimestrales. Nvidia actualizará su tercer trimestre del 2024 (según su calendario fiscal) el 28 de agosto y las expectativas del mercado que recoge Bloomberg esperan que sea un nuevo trimestre de ingresos y beneficios al alza. En concreto, se espera que el beneficio por acción de Nvidia de mayo a julio alcance los 0,64 dólares que implicaría triplicar lo registrado en el mismo cuarto del pasado ejercicio.

Hasta la fecha, Nvidia es el valor más alcista dentro del S&P 500 al subir casi un 160% en 2024 y aún cuenta con potencial hasta los 142,2 dólares por acción de precio objetivo, según el consenso de mercado que recoge Bloomberg. Le sigue la utility Vistra con un avance superior al 115%. Y es que las grandes tecnológicas y compañías generadoras de energía eléctrica acaparan los primeros diez puestos del principal índice de Wall Street. En la parte baja de la tabla se sitúan Walgreens Boots, Intel y Lululemon con recortes superiores al 50%.