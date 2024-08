Warren Buffett avisa a todos los inversores con un movimiento histórico: una montaña de liquidez sin parangón

Warren Buffett es probablemente el inversor más respetado de la historia y uno de los más imitados. Su experiencia, pero sobre todo sus incuestionables éxitos, le han convertido en una de las voces más escuchadas por el 'rebaño' (pequeños y medianos inversores que se mueven al son de las 'manos fuertes') e incluso buena parte de los gestores. Buffett ha implementado un movimiento histórico que ha hecho saltar las alarmas en los mercados: el veterano inverso está construyendo una 'montaña de liquidez' sin parangón en la historia de su cartera. Este movimiento es, probablemente, la respuesta o protección a lo que está por venir para la economía y los mercados.

Warren Buffett tiene un enfoque de inversión disciplinado y de largo plazo, que ha demostrado de forma consistentemente su éxito durante décadas. Conocido como el "Oráculo de Omaha", Buffett ha logrado construir una reputación como un inversor excepcional gracias a su capacidad para identificar empresas con sólidos fundamentales (unos fundamentales que el mercado no sabía valorar) y comprarlas a precios atractivos, manteniéndolas durante largos períodos de tiempo. A través de su firma Berkshire Hathaway, ha liderado uno de los conglomerados empresariales más grandes y rentables del mundo, cuyas acciones han experimentado un impresionante crecimiento a lo largo de los años.

Pues bien, Buffett está deshaciendo posiciones a marchas forzadas y acumulando grandes cantidades de liquidez (entre efectivo, fondos monetarios, bonos del Tesoro y liquidez pura), algo que no ha pasado inadvertido para los mercados ni los analistas. A la venta de parte de su posición en Apple y otros activos de riesgo, este martes se conocía que Berkshire Hathaway, el vehículo inversor del multimillonario inversor de 93 años Warren Buffet, se ha desprendido en los últimos días de alrededor de 14 millones de acciones de Bank of America (BofA) por un total de 550,6 millones de dólares (498 millones de euros). En los registros de la Comisión de Bolsa y Mercados (SEC) consta que la firma de Buffett se desprendió de 13,968 millones de títulos de Bank of America en tres operaciones entre los días 15 y 19 de agosto.

Este movimiento responde a la previsible bajada de tipos de interés que pondrá en marcha la Reserva Federal de EEUU y que reducirá el margen por intermediación del sector financiero y los ingresos que reciben por su exceso de reservas. Con esta venta, Buffett podría estar intuyendo que la Fed va a tener que bajar los tipos de interés con mayor intensidad de lo previsto para contrarrestar una recesión que afecta con intensidad al mercado laboral. Cabe recordar que la Fed tiene un mandato dual: controlar la inflación y lograr el pleno empleo.

Con todo, tras la venta de Apple, BofA, el efectivo y los equivalentes de efectivo de Berkshire Hathaway aumentaron en casi 90.000 millones de dólares, alcanzando un máximo histórico de que supera los 277.000 millones de dólares presentados en el segundo trimestre de 2024. Este aumento elevó la posición de efectivo en relación con los activos totales al 25%, el nivel más alto en al menos 24 años, según las estimaciones de los expertos, pero además esa 'montaña de liquidez' es la mayor en términos nominales de la historia de Berkshire Hathaway. Cabe destacar que este fue el séptimo trimestre consecutivo en el que Buffett y su equipo vendieron más activos de riesgo de los que compraron, con ventas netas de capital por un total de 131.630 millones de dólares desde el 1 de octubre de 2022.

Una pila histórica de efectivo

Desde The Economist creen que Buffett está 'recogiendo' la ropa antes de que llegue el temporal y el viento se lleve el tendedero volando. "La nueva pila de efectivo de Buffett es indudablemente enorme. Berkshire Hathaway podría, si quisiera, comprar McDonald's al precio actual de las acciones de la cadena de hamburguesas y tener 80.000 millones de dólares restantes, o adquirir una participación en Meta mayor que la que tiene Mark Zuckerberg, el jefe de la empresa. Si los mercados entran en una caída más pronunciada, Buffett estará en una posición envidiable, capaz de comprar empresas que cotizan con descuentos. Los fanáticos del enfoque lúcido de Buffett para invertir, no obstante, deberían creerle. Sus máximas simples son la raíz de su larga e impresionante actuación como inversor; su creciente pila de efectivo no tiene ninguna explicación oculta. La inversión en valor que practica Buffett se ha vuelto cada vez más difícil. A falta de una venta masiva mucho más prolongada, es probable que siga siendo así", señalan desde el semanario británico.

A este movimiento de Buffett se le unen otros indicadores que revelan un cambio de ciclo en la economía y, probablemente, en los mercados. Aunque este cambio aún no se ha completado y todavía podría revertirse (más en este ciclo en el que se han vaticinado varias recesiones que nunca han llegado), los analistas de JP Morgan también mostraban cierto pesimismo en su último informe semanal con unas declaraciones un tanto enigmáticas: "Distinguir entre una caída hacia una recesión y una desaceleración a mitad de ciclo es una de las tareas más difíciles de hacer pronósticos. En una coyuntura como esta, con una expansión global que ya lleva cuatro años, es comprensible sentirse incómodo", según sus analistas de macroeconomía.

"En estos tiempos difíciles, es mejor recurrir a los principios básicos: las recesiones suelen ser interrupciones en el comportamiento impulsadas por un shock adverso que interactúa con un conjunto de condiciones macroeconómicas desequilibradas acumuladas a lo largo del ciclo... Aunque falta de desequilibrios macroeconómicos parecía evitar la recesión, los datos recientes están cuestionando esta visión, ya que la desaceleración del mercado laboral estadounidense, la pérdida de impulso en Europa y una China en dificultades se combinan para amenazar la vida de la expansión. El riesgo es que la duración del shock de los tipos altos haya alimentado sus propios desequilibrios" advertían desde JP Morgan Macroeconomía.

Estos párrafos de los analistas 'macro' del banco americano tenían su reflejo en los analistas de JP Morgan de renta variable: "A nivel general del mercado, seguimos pensando que la relación rentabilidad-riesgo de las acciones será complicada durante el verano, debido al debilitamiento de la actividad, la caída de los rendimientos de los bonos, el riesgo de concentración y la incertidumbre geopolítica. Además, el inicio de los recortes de la Fed podría no ser un catalizador para el siguiente tramo alcista, ya que los recortes podrían llegar tarde. Mantenemos un posicionamiento defensivo de beta baja", advertían estos expertos.

Buffett y JP Morgan están optando por replegar las velas ante el posible temporal. Por ahora, las turbulencias solo han sido eso, turbulencias. Los mercados se han recuperado con cierta rapidez de las caídas sufridas a principios de agosto, impulsadas por el endurecimiento de la política monetaria en Japón, que desató el cierre de muchas posiciones de carry trade, generando a su vez una margin call gigante. Sin embargo, pese a la recuperación de las bolsas, las 'manos fuertes' no parecen muy convencidas. JP Morgan sigue construyendo una cartera defensiva mientras que Warren Buffett acumula activos muy líquidos. Buffett no suele equivocarse, pero, aunque no estuviera en lo cierto los propios movimientos que generan las acciones de estos grandes inversores suelen tener impacto en el mercado. El método Buffett es uno de los más imitados y perseguidos.

¿Por qué todo inversor escucha a Buffett?

El método de inversión de Buffett, conocido como value investing o inversión en valor, se basa en la compra de acciones de empresas infravaloradas en relación con su valor intrínseco. Buffett busca empresas que tengan un negocio estable, un equipo de gestión sólido, una ventaja competitiva sostenible y la capacidad de generar flujos de caja consistentes. Prefiere mantener sus inversiones a largo plazo, ya que cree en el poder de la capitalización compuesta. Su enfoque se distingue por la paciencia, la aversión a seguir las modas del mercado y una comprensión profunda de las empresas en las que invierte, más allá de las fluctuaciones de precios a corto plazo.

El rendimiento de las inversiones de Berkshire Hathaway ha sido m´s notable. Desde que Buffett tomó el control de la empresa en la década de 1960, el valor de sus acciones ha crecido a una tasa promedio anual significativamente superior a la del índice S&P 500. Bajo su dirección, Berkshire Hathaway ha generado retornos masivos para sus accionistas a través de adquisiciones inteligentes y la gestión cuidadosa de una cartera diversificada que incluye empresas como Coca-Cola, Apple y Geico. Ahora, Buffett está acumulando liquidez y deuda de máxima calidad a gran velocidad lo que debería ser, al menos, un serio aviso para los inversores.