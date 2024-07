Las bolsas corren el riesgo de perder todo lo ganado durante el año en el peor escenario

El susto de mercado ha tenido que llegar en verano, cuando el mundo está sumergido en plena temporada de vacaciones. Pero las bolsas no descansan y a nivel empresarial la temporada no es de vacaciones sino de resultados trimestrales y semestrales. Y, por el momento, las cuentas no están convenciendo a los inversores que se levantan de las hamacas y rompen el descanso para deshacer posiciones en la renta variable mundial. Las bolsas corren ahora el riesgo de perder todo lo ganado durante 2024.

Si algo se ha demostrado en estos últimos años, donde la tecnología ha sido la gran protagonista, es que los resultados de las conocidas como Las Siete Magníficas también marcan la hoja de ruta de las bolsas. Las primeras de estas big tech en rendir cuentas ante el mercado han sido Tesla y Alphabet. La compañía de Elon Musk sufría en el segundo trimestre del 2024 una caída interanual de los beneficios cercana al 50% y ha avisado de que para este año las expectativas no son mucho más favorables. Al otro lado, Alphabet batía las estimaciones de los expertos, pero estos veían como negativos los datos proporcionados por la matriz de Google de los ingresos obtenidos de Youtube y la firma también cedía.

Solo este miércoles el Nasdaq 100 sufría el mayor retroceso en una sesión desde octubre del 2022, al desplomarse su cotización un 3,7%. A falta de cuatro sesiones para que finalice julio, el índice tecnológico experimenta una caída mensual de más del 3%, en el que sería su segundo mes bajista en 2024, tras el saldo negativo de abril (-4,5%).

En el Viejo Continente, los resultados de grandes firmas como LVMH o Kering tampoco están cumpliendo con las expectativas del mercado. El desplome del sector del lujo (esta nueva jornada, Kering cede más de un 7%) ha llevado al Cac francés a perder definitivamente su soporte marcado desde Ecotrader en los 7.460 puntos. En la jornada del miércoles, el índice estuvo cotizando pegado a este nivel aunque finalmente cerró por encima.

Desde que Francia convocó elecciones anticipadas en el país a raíz de los resultados de los comicios al parlamento europeo, la bolsa parisina ha estado marcando el devenir del resto de bolsas europeas y era necesario que el Cac superase resistencias para que la tendencia alcista se impusiese en el mercado europeo. Sin embargo, las presiones han hecho que en lugar de superar los 7.750 puntos (establecidos por Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, como el nivel de resistencia del índice), el selectivo francés ha cedido su soporte abriendo un vendaval bursátil en toda Europa.

Este jueves, el EuroStoxx 50 también caía por debajo de su soporte, establecido en los 4.820 puntos. El selectivo continental corre el riesgo ahora de desplomarse hasta los 4.600 puntos, donde Joan Cabrero localiza la zona de compra del índice. "En la zona de los 4.600/4.675 puntos es donde ya se podría considerar volver a comprar acciones europeas con una orientación de medio plazo ya que además de coincidir con esa directriz alcista una caída a ese rango supondría un descenso del 10% desde el máximo que estableció en los 5.120 puntos", explica el experto. Actualmente, el EuroStoxx ya se encuentra a menos de un 4% de ese nivel de compra.

En el peor de los escenarios, algo que Cabrero ve poco probable, el índice europeo puede desplomarse hasta la zona de los 4.400 puntos y pone en riesgo perder todo lo ganado durante este 2024. Sobre niveles actuales, el índice aún se revaloriza casi un 6% desde que comenzó el año.

En el caso del Ibex 35, para Cabrero, en otro contexto "el índice español ya estaría marcando máximos del año". Hay que recordar que hace unas semanas, el selectivo nacional superó sus resistencias en los 11.200 puntos, pero necesitaba que el resto de bolsas europeas acompañasen su subida para seguir viendo alzas. "Está claro que el Ibex 35 tiene ganas de subir para ir a buscar nuevos altos del año sobre los 11.469 puntos, algo que ya hubiera logrado si el contexto en el entorno de correlaciones fuera distinto", opina el asesor de Ecotrader.

Ahora, una vez que tanto el Cac como el EuroStoxx 50 han cedido sus respectivos soportes, el Ibex 35 se dirige a buscar los suyos propios que Cabrero localiza en los 10.875 puntos. La cesión de esta zona haría que el índice español siguiese experimentando más caídas y se dirigiese a su zona de compra situada en los 10.500 puntos. De este nivel, actualmente el selectivo se encuentra a menos de un 5%.

Al otro lado del charco, en Wall Street, el Nasdaq 100 también se acerca a su soporte, que se encuentra en los 18.450 puntos, un nivel del que se halla a menos de un 3%. "Si finalmente se alcanza ese soporte de los 18.450 puntos estaríamos delante de una oportunidad inmejorable para volver a comprar tecnología con una ecuación rentabilidad riesgo mucho más atractiva de la que teníamos semanas atrás en plena vorágine alcista", subraya Cabrero.