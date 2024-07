Las bolsas europeas evitan una corrección y respetan los soportes pese a la vorágine electoral

Esta semana, las bolsas europeas han logrado establecerse en un territorio sin correcciones y sin perder sus soportes claves, a pesar de la incertidumbre política en la vorágine electoral francesa y británica de la primera semana de julio. Los índices del Viejo Continente cierran en líneas generales teñidos de verde, anotando subidas en torno al 1,5%, aunque sin marcar una tendencia clara. En la sesión del viernes, la publicación de la tasa de desempleo en EEUU (que subió una décima en junio, hasta el 4,1%) tampoco ha animado al mercado. El Ibex 35 termina la semana como la referencia menos alcista del continente, y salva los últimos cinco días con una tímida alza del 0,7%, en los 11.023,50 puntos.

Desde el punto de vista técnico, el Ibex 35 mostró debilidad al poner a prueba los 10.875 puntos, según explica Joan Cabrero, analista y asesor de Ecotrader, el portal premium de estrategias de inversión de elEconomista. "Es precipitado hablar de que ya se ha visto un suelo dentro de la fase de corrección o digestión que desarrolla el selectivo español desde los 11.470 puntos", detalla. El analista opina que "para que podamos hablar de fortaleza y se pueda considerar un escenario más consolidativo que correctivo", es necesario que el rebote de la bolsa española "se alargue sobre los 11.200 puntos".

En el caso del índice europeo, el EuroStoxx 50, a Cabrero le parece "arriesgado" por el momento indicar que " los mínimos que estableció el EuroStoxx 50 hace un par de semanas en los 4.820 puntos hayan sido un suelo de la fase consolidativa o de digestión que desarrolla la principal referencia europea desde que alcanzó a comienzos de abril los 5.120 puntos". De todas formas afirma que "para que el contexto sea más lateral alcista que lateral bajista hacia esos 4.600/4.675 puntos lo mínimo exigible es que supere al cierre de una semana los 5.000 puntos". El selectivo cerró el viernes ligeramente por debajo de ese nivel, en los 4.979 puntos.

Además, Joan Cabrero también considera importante para el futuro de las bolsas europeas la resistencia que presenta el Cac 40 en los 7.725 puntos, ya que si llega a acabar una jornada por encima de este nivel "todo apuntaría a que la corrección que iniciaron las bolsas europeas a mediados de mayo habría encontrado suelo y sería partidario de volver a aumentar exposición en bolsa europea".

El saldo positivo en los mercados europeos demuestra que la política no ha afectado al parqué como se esperaba que hiciera, ya que, la victoria histórica del partido Laborista en Reino Unido no fue una sorpresa para las bolsas, pero aún más importante, la incertidumbre de la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia, que tendrán lugar este domingo, no han mermado la cotización de los parqués del Viejo Continente.

El verde que se colorea en las tablas lo encabezan el Ftse Mib italiano y el Cac 40. El índice transalpino ha subido un 2,5% en la última semana, mientras persiste como la referencia más alcista del continente a en este 2024. Más repunta el Cac 40 francés, que se ha revalorizado un 2,6% en últimos cinco días. Esto demuestra la confianza del mercado en que Marine Le Pen no conseguirá la mayoría necesaria para liderar en el parlamento del país galo.

Estas subidas contrastan con el cierre de la semana pasada en la Bolsa de París, que ante la primera vuelta de los comicios franceses el índice se anotó una caída del 2%. A pesar del bache que ha sufrido este parqué en junio, que llegó a perder todo lo ganado en el año, en los últimos días ha vuelto a poner su marcador de ganancias anuales en positivo, con un alza del 2,4% en 2024.

Las siguientes plazas más alcistas esta semana han sido el EuroStoxx 50, a poca distancia del Dax alemán, que se revalorizan un 1,7% y un 1,3%, respectivamente. El Ftse 100 también se une al rally semanal con un alza del 0,5% tras las elecciones del jueves, mientras que en el último lugar se ha quedado el Ibex 35. Dentro del índice, destacan las subidas de Grifols, que roza el 14% en cinco días, y de IAG, que se ha anotado cerca de un 7%.

Al otro lado del Atlántico, la incertidumbre política ha marcado la semana, ante las dudas que genera la candidatura de Joe Biden, mientras continúan creciendo los rumores de que renuncie al liderazgo del partido demócrata, que además apuntan a Kamala Harris para que tome su puesto. Sin embargo, los principales índices estadounidenses no se han visto afectados, ya que también comparten la tónica positiva del Viejo Continente a nivel semanal -hay que tener en cuenta que el jueves Wall Street echó el cierre por el día de la Independencia de EEUU-. El Nasdaq 100 ha coronado las subidas una semana más, con 2% de aumento, seguido por el alza del 1% que logra el S&P 500, y en último lugar, pero también coloreado de verde quedó el Dow Jones, con un avance del 0,5%.

Renta fija

En las últimas cinco jornadas, los inversores han mostrado menos rechazo a la renta fija que la semana anterior. Los bonos soberanos a diez años ofrecen rentabilidades inferiores después del resultado electoral en el Reino Unido. Los vencimientos a más corto plazo han sufrido una caída menor: en España, por primera vez en todo este año, el papel a una década volvió a ofrecer -aunque fuese de forma temporal- más rentabilidad que las letras a 12 meses.

En cuanto al mercado secundario, la deuda europea se dejó llevar por las compras, lo que contrajo la rentabilidad de las principales referencias. El bono a 10 años del Reino Unido vio caer su rendimiento del 4,28% al 4,12% tras la victoria del partido Laboralista con mayoría parlamentaria.

Aun así, no fueron los títulos que registraron la mayor caída de rendimientos en la semana. La deuda italiana recortó en 14 puntos básicos su rentabilidad hasta el 3,92% mientras que la francesa (pendiente de la segunda vuelta de las elecciones legislativas este fin de semana) se sitúa en el 3,21% y la alemana en el 2,55%. Por su parte, los bonos españoles con el mismo vencimiento cayeron al 3,33%.