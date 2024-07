Aumenta la presión sobre Joe Biden: los demócratas mueven ficha para sustituirle

Las dudas sobre la candidatura de Joe Biden llevan resonando con fuerza desde el cara a cara entre candidatos de la semana pasada. Aunque el debate sobre si los demócratas van a intentar que el actual presidente renuncie a la campaña actual colea desde entonces, este miércoles, la incertidumbre ha ido a más. El mismo Biden habría expresado sus dudas a alguien de confianza sobre su propia capacidad de continuar en la carrera electoral, según una exclusiva de The New York Times. Sin embargo, la Casa Blanca no ha tardado en salir a desmentir al medio, diciendo que eso es "absolutamente falso".

Parece que Biden es consciente de que no puede permitirse más errores y que no puede dar lugar a que se vuelva a cuestionar sus capacidades y su edad. Por eso, habría reconocido que, si hay cualquier mínima equivocación, la campaña podría continuar "en otro lugar", detalla el citado medio.

Pese al desmentido oficial, esa posibilidad circula por todos lados y ahora se acrecienta con la exclusiva del medio neoyorquino. Por otra parte, varios demócratas están considerando sacar una carta en la que pidan públicamente a Biden que renuncie, según Bloomberg.

Este terremoto continúa también después de que la CNBC haya informado de que los donantes que participaron en la campaña de Kamala Harris para las primaras del partido demócrata están debatiendo, de forma secreta, una estrategia común en caso de que Biden se eche a un lado. Es decir, ya están planificando sobre ese escenario.

Según ha comunicado el medio norteamericano, los contactos se han producido mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto, en los cuales se han estudiado las posibles líneas de actuación en caso de que Biden decida abandonar la carrera presidencial. El actual inquilino de la Casa Blanca solo puede dejar su candidatura de forma voluntaria, es decir, renunciando. Legalmente nadie le puede apartar, por lo que la presión sobre el líder demócrata es muy grande en estos momentos.

Este contexto ha hecho emerger la figura de Kamala Harris como sustituta de Biden en la carrera por la presidencia de EEUU frente a Donald Trump. La vicepresidenta, que ha cerrado filas en torno a Biden hoy mismo, cuenta con una importante baza respecto a Biden, ya que podría estimular la recaudación de dinero para la campaña demócrata. Sin embargo, el Comité Nacional Demócrata, que se reunirá el próximo mes de agosto, podría designar a otros candidatos para relevar al actual mandatario.

El debate electoral del pasado jueves marcó un punto de inflexión. Trump salió como el favorito para ocupar la Casa Blanca, precisamente lo que preocupa a los demócratas. Algunos de los compañeros de Biden piensan que, si se mantiene al frente, todo está ya perdido y hay que asumir la victoria republicana. Aunque el tema de la salud y los despistes del actual presidente lleva tiempo sobre la mesa, la cuestión se ha ido obviando hasta que terminó explotando la semana pasada.

Sin embargo, desde el titubeo de Biden no se habla de otra cosa y la campaña está girando en torno a este asunto. En todo caso, el tiempo apremia y, si realmente hay una nueva propuesta, esta debe ir conformándose por un tema de plazos. Esto también provoca que haya prisa entre los demócratas.