El partido de Marine Le Pen arremete contra Kylian Mbappé y Marcus Thuram: "No vengan a dar lecciones políticas a los franceses"

El futbolista francés Kylian Mbappé se ha referido este domingo a las elecciones legislativas francesas previstas para fin de mes y ha hecho un llamamiento a la juventud a participar en el proceso. Además se ha posicionado contra los "extremos". Un mensaje que tuvo su réplica inmediata por el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional.

"No quiero representar a un país que no se corresponde con nuestros valores", ha declarado Mbappé en rueda de prensa desde Alemania, donde se disputa la Eurocopa de fútbol. El astro francés se ha manifestado además "contra los extremos, contra las ideas que dividen".

"Espero estar orgulloso de llevar esta camiseta el 7 de julio", ha añadido en referencia a la fecha prevista de la segunda vuelta de las elecciones legislativas. La primera vuelta se celebrará el 30 de junio y las encuestas apuntan a una posible victoria de la formación de extrema derecha Reagrupación Nacional.

"Creo que estamos en un momento crucial en la historia de nuestro país. Por eso quiero dirigirme a todo el pueblo francés y en especial a la generación más joven. Creo que somos una generación que puede marcar la diferencia", ha argumentado.

Para Mbappé "los extremos están a las puertas del poder y tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país". "Por eso pido a todos los jóvenes que participen, voten y tomen conciencia de la importancia de la situación", ha emplazado.

"Espero que mi voz llegue a la mayor gente posible. Necesitamos identificarnos con este país, identificarnos con nuestros valores, que son los valores de tolerancia, de diversidad, de respeto. Confío en los franceses. Cada opción cuenta. Espero que tomemos la decisión correcta y que estemos orgullosos de llevar esta camiseta el 7 de julio", ha señalado.

La posición de la selección francesa

La Federación de Fútbol de Francia publicaba este sábado un comunicado en el que apelaba a la neutralidad de la selección, pero tanto Mbappé como su compañero Marcus Thuram se han posicionado de lleno en el debate político. Thuram pedía el sábado "luchar para que Reagrupación Nacional no pase" a la segunda vuelta.

"Comparto los mismos valores que Marcus. Estoy con él. Para mí no ha ido demasiado lejos. Ha dado su opinión y estoy con él", ha subrayado Mbappé.

La réplica de Agrupación Nacional

Los llamamientos del futbolista Kylian Mbappé a votar en contra de la ultraderecha no han gustado en el seno de Agrupación Nacional, desde donde han pedido al capitán de la selección francesa "un poco de contención" y que no dé "lecciones políticas" que, según ellos, no le corresponde dar.

El vicepresidente de Agrupación Nacional, Sébastien Chenu, ha afirmado que "cuando se tiene el honor de vestir la camiseta del equipo de Francia, hay que tener un poco de contención", un día después de que Mbappé advirtiese de que el país encara un momento "crucial" y saliese en defensa de "los valores de tolerancia, diversidad y respeto" frente a los "extremos".

Chenu ha afirmado en una entrevista en France Inter que "muchos" de los simpatizantes de su partido siguen a la selección y "les gusta Mbappé". "No esperan de él lecciones políticas. Tiene derecho de tener opinión, pero no creo que las personas que considero desconectadas vengan a dar lecciones a los franceses, ha sentenciado.

Por su parte, el portavoz de Agrupación Nacional, Laurent Jacobelli, ha reinterpretado las palabras de Mbappé asegurando incluso que tiene "razón". "No me doy por aludido, ni nuestro partido, por el término extremo", ha argumentado en una entrevista en Franceinfo.