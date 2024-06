Esto es lo que costará la nueva camiseta de Mbappé del Real Madrid cuando esté a la venta

Este miércoles 5 de junio, el Real Madrid ha presentado oficialmente la nueva equipación para la temporada 24/25. De la mano de Adidas, el club ha presentado un diseño de "corte puro y minimalista", en el que, como siempre predomina el color blanco.

"Cuando adidas diseñó la primera equipación del Real Madrid, se sumergió en las tradiciones populares de la famosa ciudad del club. Esta camiseta de fútbol luce un estampado de pata de gallo inspirado en el traje de chulapo, típico de las fiestas de San Isidro", explican desde la tienda oficial.

Así, los aficionados ya pueden adquirir el conjunto completo, camiseta o pantalón de su jugador favorito: Jude Bellingham, Luka Modric, Dani Carvajal, Vinícius Júnior, Thibaut Courtois... ¿y Kilian?

Si bien es cierto que la tienda oficial aún no ofrece la posibilidad de adquirir las prendas del nuevo astro francés, sí que permite personalizar la ropa con el nombre y el dorsal que cada uno quiera. Por tanto, y por un suplemento de 20 euros, cualquiera podría escoger su camiseta con el nombre 'MBAPPÉ'. No obstante, la web oficial de momento no permite escoger ese nombre concreto. Además, tampoco se conoce qué dorsal lucirá, pese a que todo parece indicar que podría heredar el 9. Por tanto, la opción que se podría llevar a cabo hoy mismo es adquirir la prenda y esperar unos días hasta que el club permita esta personalización en las tiendas físicas.

La tienda oficial no permite por el momento personalizar la camiseta con Mbappé

Cuánto cuesta

Actualmente, el Real Madrid ofrece dos tipos de camiseta: las prendas normales y las prendas Authentic.

Las primeras, más asequibles, cuentan con la tecnología transpirable Aeroready y con el escudo del club bordado. Se venden a un precio de 100 euros (110 si se prefiere con manga larga). Si se quiere personalizar con el parche de la Champions League o de La Liga, habrá que sumar otros 15 euros al carro, y si se quiere personalizar (con el nombre y dorsal de un jugador real o ficticio), otros 20 euros. De tal forma que la camiseta normal oscila entre los 100 y los 145 euros.

Las segundas, en cambio, se venden a un precio más elevado. Cuentan con la tecnología transpirable Heat.Rdy y con el escudo del club termotransferido. Se venden a un precio de 150 euros (160 si se prefiere con manga larga). Si se quiere personalizar con el parche de la Champions League o de La Liga, habrá que sumar otros 15 euros al carro, y si se quiere personalizar (con el nombre y dorsal de un jugador real o ficticio), otros 20 euros. De tal forma que la camiseta normal oscila entre los 150 y los 195 euros.