La CNMV insta a trazar un plan para estimular que los españoles inviertan mayor parte de su ahorro en instrumentos financieros

La forma en la que invertimos nuestro ahorro financiero en España y en Europa "es manifiestamente mejorable", ha señalado Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) durante la presentación del V Observatorio del Ahorro y la Inversión en España realizado por Bestinver e IESE. La proporción de depósitos es "inusitadamente alta (cerca del 35-40% en la UE), y la inversión en renta variable sorprendentemente baja. Y con esa combinación, el apoyo y la capacidad de financiación que reciben las empresas españolas y europeas no será suficiente", ha alertado. Para Buenaventura, una de las medidas más urgentes a poner en marcha es impulsar una estrategia nacional y europea que promueva que los inversores minoristas inviertan mayor parte de su ahorro en instrumentos financieros.

"Si pudiésemos hacer una sola cosa, debería ser esta. El ahorro es el que es (y dependerá de elementos macro) pero su destino natural deberían ser los fondos de inversión, de pensiones, los bonos y las acciones. Si no promovemos este cambio cultural y estructural, ninguna otra medida funcionará, por lo que es una auténtica condición necesaria. Y la forma de promover cambios de este calado está ya inventada y requiere de una serie de elementos muy claros mantenidos en el tiempo, pues no dan frutos a corto plazo", asegura Buenaventura.

La fórmula que ha descrito el presidente de la CNMV consiste en incentivos fiscales estables a la inversión personal en instrumentos financieros. "Un conjunto de países está planteándose la creación de cuentas de ahorro financiero personal incentivadas fiscalmente, que tan buen resultado han dado en países como Suecia. Pero a esto hay que darle estabilidad en el tiempo. No puede cambiarse cada 4 años", señaló. En segundo lugar, apuntó que es necesario un marco favorable para la inversión en fondos y planes de pensiones, que inviertan en activos a largo plazo y, en tercer lugar, también señaló que es preciso potenciar la educación financiera, a jóvenes y adultos, "dedicando muchos más recursos que los que dedicamos actualmente".

Durante su intervención, Buenaventura identificó otras cuatro líneas de actuación necesarias para potenciar los mercados europeos y que la economía europea no se quede atrás. "Los líderes europeos coinciden de modo apabullante en que o potenciamos los mercados de capitales y la inversión de los europeos en esos mercados o la economía europea lo lamentará durante décadas. Nos jugamos, literalmente, nuestra posición como potencia económica", ha explicado. Además de impulsar una estrategia nacional y europea de promoción de la inversión minorista, Buenaventura también ha asegurado que es necesario permanecer abiertos al capital internacional y ser ambiciosos como UE, avanzar en regulación única y mejorar en supervisión coordinada, no impedir la consolidación de los distintos mercados en Europa, y ser sensible al ecosistema de los mercados. "¿A qué me refiero con ser sensibles al ecosistema? Pues a elementos como cuidar y analizar con mucho detalle cualquier norma que se imponga sobre las compañías cotizadas o sobre los vehículos de inversión colectiva y que 6 pueda reducir su competitividad o el atractivo de esos vehículos", ha aclarado.