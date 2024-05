Las compañías españolas rezagadas en bolsa que pueden coger el relevo del 'rally'

No hay duda de que está siendo un año bueno en bolsa para la mayoría. También para aquel inversor de renta variable cuya cartera está compuesta por valores exclusivamente españoles. El propio Ibex 35 se ha revalorizado casi un 10% en lo que va de año, el cual ha llegado incluso a tocar máximos no vistos desde 2015. Y no solo el selectivo de referencia está en un momento dulce ya que aproximadamente el 65% de los valores del Mercado Continuo cotizan en positivo en 2024.

Con este panorama, aquel inversor que a principios de año optó por ser cauto y bajar exposición a bolsa, quizás, para asegurarse las altísimas rentabilidades que todavía daba entonces la renta fija (pese a haber protagonizado un gran rebote en los dos meses anteriores), aprovechar a la vez la previsible apreciación de esta cartera de bonos ante las inminentes bajadas de tipos y recoger los beneficios que las bolsas habían dejado en 2023, podría pensar que el momento de entrar en bolsa ya se ha pasado.

Y, probablemente, lleve razón, pero solo en parte, ya que no todas las cotizadas han participado de igual manera en esta particular carrera. Es cierto que algunos valores han corrido un verdadero sprint y otras están en una competición de fondo. Sin embargo, hay otros jugadores que todavía no han salido y que pueden plantearse como una buena opción de inversión si cogen su propio relevo.

En esta selección coinciden nueve valores que, independientemente de lo que han hecho en bolsa desde que comenzó el año, cotizan ahora con descuento por PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) frente al inicio de 2024 y reciben una recomendación de compra por parte de los analistas, según el algoritmo de FactSet. Estas son Ence, Corporación Financiera Alba, Tubacex, Grenergy, ArcelorMittal, Amadeus, CAF, Iberdrola y Repsol.

Ciclo de materias primas

En este grupo de compañías que ofrecen este pequeño nicho de oportunidad para el inversor hay un punto en común: las materias primas. De hecho, la que cotiza ahora con el mayor descuento frente al inicio del año por PER es Ence, que ahora exige un multiplicador de 15 veces frente a las más de 60 del primero de enero. Y esto, pese a que sus títulos se han revalorizado más de un 20%.

Lo que está pasando con el fabricante de papel es que está en pleno proceso de recuperación después de una temporada de precios bajos de la materia que ha lastrado enormemente sus cuentas. Ahora la celulosa está repuntando de nuevo y las previsiones apuntan a que seguirá haciéndolo en los próximos meses y años hasta superar los máximos históricos gracias a la recuperación de la demanda china y a la contención de los incrementos en la capacidad, además de unos costes más bajos gracias a la normalización de los precios energéticos. Ence es una clara beneficiada yrecibe ahora su mejor recomendación de los últimos tres años.

También aparece con descuento ArcelorMittal, que en este caso sí acumula pérdidas de entorno al 8% en lo que va de año, lo que explica que quien entre ahora en la acerera podrá hacerlo casi un 7% más barata que entonces. "Podemos ver una mejoría de los resultados en el segundo trimestre del año gracias a los precios más altos en Norteamérica, la recuperación de los volúmenes en Brasil y los menores costes en Europa", apuntan desde Renta 4.

Grenergy e Iberdrola son las opciones para aquellos que quieran apostar por la continuidad de la recuperación del sector de las utilities en general y de las renovables en particular. Los tipos altos, unidos a los bajos precios de la energía han estado lastrando a estos valores, que este año ceden un 17% en el caso de la primera y apenas se anotan un 1% en la segunda, ofreciendo en ambos casos ahora menores multiplicadores de beneficio que a comienzos de curso.

En el caso de Repsol, se está beneficiando de un mercado de petróleo alcista, donde el precio del crudo ha ascendido ya casi un 10% en 2024. Esto apoya la tesis de que, pese a que los títulos de Repsol también suben a doble dígito este año, los multiplicadores que exige son prácticamente los mismos que en enero. La petrolera atacará este año márgenes de beneficio récord que cosechó en 2022.

Ligadas también con el sector industrial, en este caso el vasco, aparecen en esta selección CAF y Tubacex. El fabricante de trenes ofrece un potencial de más del 35% hasta su precio objetivo, con multiplicadores más bajos también de los que tenía en 2022 y 2023. En el caso de Tubacex, que protagonizó un gran rebote en bolsa tras presentar el nuevo plan estratégico, está corrigiendo ahora a causa de los retrasos en algunos proyectos, pero mantiene sus fundamentales intactos, con una recomendación de compra avalada por todos los analistas que la siguen.

Completan los nueve valores Corporación Financiera Alba, el holding de inversión de los March, y Amadeus, ambas en negativo este año en el parqué. En la primera destaca sobremanera su potencial bursátil, pues los analistas le dan un recorrido al alza de más del 60% desde los niveles actuales mientras que en Amadeus la clave está en ver si este año definitivamente recupera los niveles pre-pandemia.

Relacionados Los valores españoles con más dividendo doblan en rentabilidad al mercado en el año