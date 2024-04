Europa apunta a cerrar la semana en positivo y alejarse de soportes

La última sesión de la semana apunta a una vuelta a las ganancias en la bolsa europea que, de ser así, dejarán un balance semanal en positivo para el conjunto de la renta variable continental que, esta semana, ha estado lastrada por las perspectivas de que a la Fed se le hará difícil reducir tipos pese al frenazo del crecimiento económico que se está dando en EEUU, según el último dato.

Desde el punto de vista técnico, "a corto plazo el EuroStoxx está volviendo a poner a prueba la directriz alcista que surge de unir los mínimos de octubre que discurre por la zona de los 4.884 puntos desde la que ha habido un rebote", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Sin embargo, es llamativo que no haya logrado batir primeras resistencias de los 5.032 puntos, que son los máximos de la semana pasada", agrega. "Para hablar de fortaleza a corto plazo y alejarse el riesgo de ver una recaída lo mínimo exigible es que supere los máximos de la semana pasada en los 5.032 puntos", sigue. "Mientras no pierda los 4.884 puntos no veo motivos para reducir exposición a bolsa europea y es el stop que debe utilizarse para operativas que se abran en el corto plazo que deberían buscar una vuelta a los máximos del año en torno a los 5.121 puntos", concluye Cabrero.

El Banco de Japón mantiene los tipos

El yen cayó este viernes hasta rebasar la barrera de las 156 unidades por dólar, que no tocaba desde mayo de 1990, tras la decisión del Banco de Japón (BoJ) de mantener los tipos de interés y las principales medidas de su política monetaria, desinflando las expectativas de que adopte contramedidas para atajar la debilidad del yen.

La divisa japonesa, que venía rondando la franja media de las 155 unidades por billete verde, aceleró su depreciación después de que el BoJ publicara su decisión sobre los tipos al término de su reunión de dos días sobre política monetaria, en la que algunos analistas esperaban alguna reacción de la entidad por el yen.

Los inversores optaron por vender divisa nipona ante las perspectivas de que reducir la diferencia entre las tasas de referencia de Japón y Estados Unidos llevará tiempo, pese a la histórica decisión del BoJ en marzo de abandonar las tasas negativas y acometer su primera alza en 17 años, para colocar lo tipos a corto plazo en el 0,1%, aún lejos de las de otros bancos centrales.

¿Más inflación y menos crecimiento?

Hoy se publicará el dato favorito de la Fed para medir la inflación del mes pasado en EEUU, que es el deflactor del PIB y que vendrá a corroborar el tono general de los precios, que todavía no se han podido controlar en Wall Street y que alejan una primera bajada de tipos que en Europa sí se espera para junio. Asimismo, el dato de PIB también muestra una debilidad que hasta ahora no se había visto. Menos crecimiento y más inflación, el escenario más turbio para la economía.

En los mercados esto se está reflejando en más ventas de renta fija y hoy los futuros apuntan a este mismo camino. Más allá de esto, el petróleo cotiza con leves alzas que acercan al barril de Brent a los 90 dólares de nuevo.

