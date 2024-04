Matt Christensen (Allianz GI): La corriente anti ESG ya está aquí, "gane Trump las elecciones o no"

Una victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre no haría más daño a la inversión sostenible, según ha comentado esta mañana Matt Christensen, director global de Inversión Sostenible e Impacto de Allianz Global Investors. "El impacto" [de la corriente anti sostenibilidad] "ya se ha producido; todo lo que estamos viendo está anticipando la victoria de Trump". Christensen ha mantenido un encuentro con medios de comunicación en Madrid para compartir las perspectivas de la firma sobre la inversión ESG (la que tiene en cuenta factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo). En los últimos tiempos hemos asistido a una corriente anti ESG que procede de Estados Unidos. Esta ola anti sostenibilidad tiene su germen, en gran parte, en los estados republicanos de EEUU que, con el empuje de las empresas petroleras, rechazan que los combustibles fósiles sean excluidos de las carteras de inversión (muchos fondos de inversión sostenible los tienen vetados). Visite el portal especializado elEconomista ESG.

"Actualmente, lo que estamos viendo en mercado es una actitud de hands off, de no querer ni tocar el tema de la ESG, porque está demasiado politizado; y creo que no veremos mucha diferencia si Trump sale elegido, porque esto ya está aquí, ya ha sucedido", ha afirmado Christensen. No ve peligrar la Inflation Reduction Act (IRA), plan puesto en marcha por el presidente Joe Biden que supone la mayor inversión para abordar el cambio climático que ha realizado el país. "No creo que Trump vaya a modificarla [la IRA] mucho, porque este plan cuenta con muchísimo apoyo por parte de los estados", incluidos los republicanos. Christensen ha puesto el ejemplo de Texas, un estado rojo (republicano) que está recibiendo mucha inversión gracias a la IRA, "aunque todo el mundo se refiere a este tema como Energy Security, no como ESG", ha matizado, enfatizando que este es el acrónimo a evitar en EEUU. "La semántica es lo que cuenta", ha añadido. Las grandes cotizadas 'verdes' tienen casi el triple de potencial en bolsa que las petroleras.

El responsable de Inversión Sostenible de Allianz GI ha explicado que la ola anti sostenibilidad se inició en EEUU porque este es un mercado "mucho más basado en productos pasivos". Los inversores advirtieron que los fondos pasivos sostenibles "eran más caros, y que tampoco presentaban grandes diferencias respecto al resto de fondos en cuanto a las compañías que tenían en cartera", ha explicado.

Respecto al volumen de este universo de fondos, en su opinión sería razonable que en 2030 se hayan alcanzado los 13,7 billones de dólares en activos bajo gestión en fondos de inversión sostenibles (tanto líquidos como activos privados), lo que supondría un 8% de los activos totales a nivel global. Esta estimación no es de Allianz GI, sino de UNCTAD (la pata de Comercio y Desarrollo de la ONU). En 2022, la cifra estaba en 2,5 billones, de acuerdo con la misma fuente.