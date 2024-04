El Ibex 35 es el que más pierde de Europa en su peor semana desde hace tres meses

Termina una semana en rojo para el Ibex 35, con una corrección del 2% que lo deja como el índice europeo con mayores pérdidas en los últimos cinco días. Las caídas más fuertes llegaban el jueves, después de que Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), mostrara su intención de comenzar con el primer recorte de tipos de interés en junio, desligándose así de los tiempos que espera el mercado para la Reserva Federal estadounidense (Fed), de la cual la mandataria del organismo europeo recalcó su independencia.

Esta semana es la peor para el Ibex 35 en los últimos tres meses y la segunda peor de 2024, y se queda con un saldo anual del 6%. Y es que, aunque en los últimos años ha sentado bien que el índice dependiera, en gran medida, de tan solo unos pocos valores, esta moneda no siempre enseña la misma cara. El gran peso del sector bancario dentro del selectivo español (en torno al 30%, según datos de Bloomberg) provoca que sus movimientos se reflejen con fuerza en el mismo. Así, la proximidad de los primeros recortes en las tasas de interés se somatizaban de forma directa en las cotizaciones de las entidades españolas tras el discurso de Lagarde, y cerrraban el jueves con caídas del 3%, la mayor en los últimos 12 meses.

"El Ibex 35 estableció la semana pasada un techo temporal en sus ascensos tras alcanzar los 11.139 puntos, muy cerca de los altos de 2017 en los 11.184 puntos, algo que ya les advertí que era muy probable tras cancelar la serie de 20 sesiones consecutivas cerrando sobre los mínimos de la sesión anterior", explica Joan Cabrero, asesor técnico de Ecotrader. Por el momento, continúa el experto, estamos ante una digestión que no es pesada "ya que el Ibex 35 ha corregido solo el 38,20% de Fibonacci de la subida de los 9.800 a los 11.184 puntos, tras alcanzar este jueves los 10.625 puntos. Para que la digestión sea pesada el Ibex 35 debería de perder los 10.625 puntos. En tal caso me temo que veremos caídas al menos hacia los 10.300 puntos. Esto último no lo descarto si el Nasdaq 100 parte el soporte de los 17.800 puntos". Así, Cabrero todavía ve precipitado hablar de un proceso correctivo de orden mayor, que "sería el ajustar el alza que nació en octubre del año pasado, desde los 8.879 puntos".

Así las cosas, la temporada de resultados que comenzará en España la semana que viene, con Bankinter dando el pistoletazo de salida el próximo 18 de abril, servirá también como importante hoja de ruta para los inversores.

Cara y cruz del BCE

La posibilidad de que el BCE realice la primera bajada de tipos en este ciclo monetario en el que comenzó a subir las tasas de interés en junio de 2022 (es decir, en la próxima reunión del organismo) ha decantado la balanza en el Ibex 35 en la semana.

Beneficiadas por la inminente bajada de tipos, por sus altos niveles de inversión, Naturgy, Merlin y Colonial destacan por sus ganancias semanales. La energética anunciaba, además, durante estos últimos días que construirá en tres plantas foltovoltaicas en Castilla la Mancha. Impulsada por ello y por el BCE, la utility se anota esta semana una subida alrededor del 6%. Tras firmar las cinco sesiones en positivo, este es su mejor saldo en una semana desde octubre del 2022.

Por su parte, Merlin y Colonial, las socimis del Ibex 35, consiguen revalorizaciones desde el lunes alrededor del 5% en ambos casos. De hecho, Merlin consigue con estas ganancias colocar sus cuentas anuales en positivo y toca máximos del año en bolsa. Durante esta semana, además, JP Morgan se ha unido a la mayoría de analistas que recomiendan comprar su acciones.

Al otro lado de la tabla, la banca nacional es la clara perdedora de que los tipos de interés comiencen a bajar en la eurozona. Así, BBVA y Banco Sabadell se colocan como las firmas más bajistas del Ibex desde el pasado lunes, con retrocesos alrededor del 9% y 6% respectivamente. En el caso de la entidad vasca, esta es su peor semana desde marzo de 2023, cuando la quiebra de Silicon Valley Bank desató una eventual crisis financiera.

Por su parte, Sabadell rompe con la racha de ocho semanas consecutivas de subidas y firma su peor comportamiento en cinco días desde principios de enero. Grifols también se coloca, de nuevo, en la parte baja de la tabla y, tras haber logrado rebotar más de un 25% en tres semanas consecutivas de bajadas, vuelve a sufrir una caída semanal, esta vez sobre el 5%.

En el mercado de materias primas, el Brent y el oro acaparan los papeles protagonistas estas últimas semanas. La cotización del petróleo de referencia en el Viejo Continente acumula cinco semanas consecutivas subiendo. Esta vive una nueva alza del 1% y supera los 91 dólares por barril a media sesión. Por su parte, el metal dorado sigue ampliando sus máximos históricos y ya supera los 2.400 dólares por onza, tras avanzar esta semana cerca de un 4% (es su cuarta semana consecutiva de ganancias).