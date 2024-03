El misterioso auge del oro hacia máximos históricos: "Estamos perplejos"

Un misterio recorre el mercado… ¿qué está pasando con el oro? El valor defensivo por excelencia está viviendo un potente repunte cuando ya se encontraba en zona de máximos históricos. Una situación que ha pillado a contrapié a los analistas, que en su mayoría se están definiendo a lo que está ocurriendo como un 'misterioso repunte' que no alcanzan a comprender. A pesar de que hay motivos que pueden apoyar a la materia prima, los argumentos en contra hacen que estos resulten para muchos 'insuficientes', una situación "desconcertante" que ha llevado a movimientos extraños, como un oro al alza mientras los ETF de la materia prima registran salidas.

Solo en lo que llevamos de marzo la materia prima se ha disparado un 5,5%, un salto llamativo que pocos han entendido. Además, se enmarca en una espiral alcista desde octubre de 2023, desde donde ya acumula un repunte del 18,57%, llevando los precios por encima de los 2.170 dólares la onza. Es decir, la materia prima ha entrado de forma clara en zona de máximos históricos. Todo esto mientras las tenencias de fondos cotizados (ETF) respaldados por oro secaen un 7% en loque va de año a pesar de que el 'rally' este provocando unos grandes rendimientos en estos vehículos.

Carsten Fritsch, experto de Commerzbank explicaba en su último informe que seguir la materia prima es cada vez más difícil porque "no hay una explicación clara para los niveles actuales". El analista incide en que la subida inicial se debía a un movimiento defensivo respecto a una posible recesión, algo que ha perdido fuerza y que no ha cambiado la marcha del oro, ni en un sentido ni en otro. Por otro lado, la perspectiva de unos tipos de interés más bajos que lastrasen la fortaleza del dólar, "parecía que era el mayor impulsor" sin embargo, todo ha cambiado respecto a los tipos de interés. "Las expectativas son mucho menores ahora que antes y, desde luego, menores de lo que sugiere el movimiento del oro".

Los tipos de interés en EEUU tuvieron un potente cambio de percepción desde, precisamente, octubre de 2023, cuando empezó el rally del oro. En aquel momento los mercados aún se encontraban atrapados en el pesimismo de las alzas y no había señales de un recorte en el corto plazo. Sin embargo, una inflación cayendo al 3,2% en octubre, una posible fragilidad económica (y enfriamiento del mercado laboral) provocaron que el mercado pasara de descontar un alza más en noviembre a dar por hechos hasta siete recortes, empezando desde el mes de marzo. Una Fed más 'optimista' con los tipos en la reunión de diciembre terminó de prender la mecha del optimismo.

Sin embargo, todo ha cambiado de forma radical desde entonces. Ya en marzo no es solo que no se haya cumplido la previsión de un recorte de tipos, sino que una inflación más resistente (sigue en el 3,2%), una economía que aguanta y un mercado laboral que sigue 'on fire' han dado munición y argumentos a la Fed para mantener los tipos altos. Ahora los mercados solo esperan tres recortes de tipos por parte del banco central, siendo más probable que haya solo dos que cuatro, a pesar de que estos empezarían este mes de junio. A pesar de este claro cambio de perspectiva, el oro no ha cambiado en absoluto su avance e incluso lo ha acelerado la última semana.

Los bancos centrales no son suficientes

De hecho, desde el Consejo Mundial del Oro destacan que el 'rally' de marzo, ha venido después de los datos del ISM manufacturero, más débil de lo esperado, que avivó la posibilidad de una economía más débil de lo esperado y una 'Fed al rescate'. Sin embargo, aunque defienden que "la caída de bonos y el dólar a raíz de esta publicación fue el detonante", la realidad es que "buena parte de su buen desempeño no puede explicarse con los factores habituales".

Nicholas Snowdon, analista de Goldman señala también que los precios del oro se están viendo muy alterados por la "incertidumbre en torno a los tipos de interés". Para los expertos de la firma norteamericana "las compras de oro por parte de los bancos centrales (particularmente de China e India) han ayudado a compensar el flujo de dinero que sale de los fondos negociados en bolsa de oro". Los mismos explican que estas compras vienen derivadas de un "un impulso de las tensiones geopolíticas" en Oriente Medio y Rusia en el foco.

Respecto a la compra masiva de oro por parte de los bancos centrales, que habría cambiado por completo la dinámica en los precios y justificado que incluso con los ETF de oro registrando salidas, la demanda de la materia prima pueda haber aumentado. Este ha sido el caso, particularmente, de China e India. Los dos países asiáticos se han lanzado de forma agresiva a hacerse con el 'valor defensivo' por excelencia viendo lo útil que puede resultar ante escenarios geopolíticos de sanciones y para diversificar sus reservas, dominadas por el dólar en primera instancia y el euro en segunda.

¿Riesgos geopolíticos?

El Consejo Mundial del Oro comentaba este miércoles que el banco popular de China ha comprado de una tacada 12 toneladas más de oro, extendiendo su "ola de compras" por decimosexto mes consecutivo. En total las reservas de oro de china representan un 4,3% del total frente al 3,4% de noviembre de 2022. En total, ya cuentan con 2.257 toneladas en su poder.

Coincidían en esta sorpresa por el oro los analistas de Julius Baer. La firma suiza explicaba en su último informe que "los tipos de interés, los riesgos geopolíticos, la compra frenética de oro por parte de China… ninguno de estos factores explica el repunte, lo que nos deja perplejos". El argumento más poderoso para los expertos, la esperanza en recortes de tipos por parte de la Reserva Federal "por sí solas no son suficientes para bajar los precios y el entorno recesivo que haría falta para una bajada más profunda parece descartado".

Desde Commerzbank señalan, sin embargo, que las operaciones de China de compra de oro "solo representaron el 5% de las compras totales del banco mundial" y "con un volumen diario de operaciones de 130.000 millones de dólares relacionadas por el oro, no parece que las compras de unos pocos bancos centrales puedan influir tanto en el precio". Por su parte Julius Baer defiende en su último informe que "los volúmenes de compra no son suficiente para apuntalar el oro y, de hecho, las negociaciones se están enfriando en su mercado interno en marzo tras una buena actividad en febrero".

"Hay un fuerte sentimiento alcista que nos deja desconcertados porque no está respaldado por ninguno de los factores habituales"

Respecto a los riesgos geopolíticos estos están presentes en la cotización de la materia prima, que actúa con un seguro para los inversores ante un conflicto o una escalada de las tensiones. Desde ING señalan este como un factor fundamental (aunque no suficiente) dado que "las guerras en curso (Ucrania y Gaza) y las próximas elecciones en EEUU están elevando la incertidumbre". Sin embargo, este mes de marzo en concreto no se ha vivido un repunte concreto de las tensiones. "Hay quien argumenta que las tensiones en el Mar Rojo a cuenta de los ataques hutíes respaldados por Irán serían el factor decisivo", comentan los expertos de Commerzbank. Sin embargo, "el petróleo apenas ha subido por ello, por lo que no creemos que esto pueda explicar el fuerte aumento del oro".

En ese sentido la firma pide cautela para invertir en oro porque "hay un fuerte sentimiento alcista que nos deja desconcertados porque no está respaldado por ninguno de los factores habituales". Por un lado, el dólar estadounidense, los rendimientos de los bonos y la demanda de un refugio seguro para los activos. Todos esos factores no estarían respaldando a la materia prima y eso "nos lleva a ver claros problemas para su cotización en el medio y largo plazo.

Especulación desatada

Por su parte, JP Morgan justifica más los actuales máximos en torno a los tipos de interés. "Los recortes de las tasas de interés de la Fed y la caída de los rendimientos reales estadounidenses volverán a ser los principales impulsores de los precios del oro en 2024". Sin embargo, los analistas de la firma hablaban en su momento de un repunte precedido de unas caídas a corto plazo, algo que no se ha producido.

Aunque desde el Consejo Mundial del Oro ofrecen un argumento adicional, la combinación al arranque de marzo de dudas con los tipos (por el ISM) y compras agresivas de los bancos centrales, provocó un cambio en los mercados que ha obligado a moverse a los inversores, alterando los precios y potenciando la subida. Según la institución, la superación inicial de la resistencia técnica de los 2.050 dólares a los 2.100 dólares habría sido "un auténtico catalizador que ha obligado a todo tipo de inversores a moverse para cubrir opciones cortas, generando movimientos tácticos de los inversores".

En ese sentido y más allá de los factores fundamentales, que por sí mismos no justificarían su avance, los movimientos de "especulación" serían una de las mayores bazas de los analistas para explicar lo que está sucediendo. Ewa Manthey, analista de ING defiende que "en las últimas semanas las posiciones largas de los especuladores (recogidas por la Comisión de Negociación de Materias Primas de EEUU, CFTC)"- Con 63.018 posiciones nuevas de este tipo, CFTC habría registrado la mayor adición en una sola semana desde 2019, "llevando las apuestas alcistas especulativas a su nivel más alto en dos meses".