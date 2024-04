La economía china probará su renacer mientras arranca la temporada de resultados en el Ibex

Detrás de las últimas reuniones de los bancos centrales llega el momento de conocer los datos macroeconómicos del cierre del primer trimestre del 2024. Y, en esta ocasión, será China la que atraerá todas las miradas. Las autoridades del país publicarán el crecimiento de la economía asiática de enero a marzo y se espera una subida del 1,6%, según las previsiones del mercado. El dato sí estaría por encima de la referencia del periodo anterior pero seguiría lejos de lo que espera el mercado: la recuperación del gigante asiático que de un nuevo impulso a otras geografías del globo.

Mientras, los dos bancos centrales separan sus caminos a partir de junio. O esa es la intención de Christine Lagarde que sí plantea su primer recorte de tipos de interés para esa fecha mientras en la Reserva Federal no lo tienen tan claro. Y es que los últimos datos de inflación en Estados Unidos no van de la mano de la flexibilización de la política monetaria del país. Pero no son las únicas referencias.

La semana que viene también se actualizarán índices manufactureros en el país así como datos de producción industrial hasta marzo. Y el miércoles se publicará el Libro Beige de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos con más información que justifiquen las últimas palabras del presidente de la institución, Jerome Powell.

La atención también estará dirigida al mercado europeo. Si la semana pasada arrancó la temporada de resultados en Wall Street llega ahora el turno de las europeas. Incluso dentro del Ibex 35 donde Bankinter tendrá el privilegio de actualizar sus cuentas hasta marzo (será el jueves 18). En el resto de Europa llega el momento de Volvo o Nokia, entre otras.

Pero también habrá datos macroeconómicos de referencia para el mercado a este lado del continente. Más allá del IPC definitivo de la eurozona para marzo (no se esperan cambios del 2,4% adelantado) el Reino Unido actualizará su dato de inflación del mes pasado y el dato de producción industrial de la eurozona, que se espera que siga siendo negativo.