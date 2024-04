Maunu Lehtimäki (grupo Evli): "Los bonos 'high yield' nos gustan especialmente"

El grupo Evli es uno de los líderes nórdicos en gestión de activos. Tiene en total 18.000 millones de euros bajo gestión, y cotiza en el Nasdaq Helsinki. Su pata de gestión de fondos, Evli Fund Management, gestiona 13.000 millones en activos y es la mayor gestora independiente no bancaria de Finlandia tras su fusión, en 2022, con EAB Group (una pequeña banca privada). A finales de 2023, el grupo también adquirió Zenito Oy, una firma de inversiones finlandesa. Evli gestiona 900 millones de euros en fondos para clientes españoles, de la mano de la distribuidora Selinca. Su CEO, Maunu Lehtimäki, compartió su visión de los mercados con elEconomista.es.

Todos los ojos están puestos en el BCE de cara a este jueves, y en los próximos pasos que dé la Fed. ¿Para cuándo espera usted los recortes de tipos en Europa y en Estados Unidos?

Creo que Europa será la que los baje antes, porque el panorama de inflación es, actualmente, un poco más positivo que en EEUU; su primer recorte podría ser ya en junio, y seguirá bajando los tipos durante la segunda mitad del año, probablemente entre 75 y 200 puntos básicos en total. Lo más probable es que EEUU comience a recortarlos después de julio, o, en cualquier caso, durante el tercer trimestre.

El año empezó con muy buenas expectativas para la renta fija, pero lo cierto es que sólo unas pocas categorías de deuda están en positivo en 2024.

Principalmente, es el high yield la categoría que está en positivo en términos de rentabilidad en el presente año. Somos muy positivos con la renta fija, especialmente con los bonos corporativos a corto y medio plazo, y el high yield nos gusta especialmente. El grado de inversión también lo está haciendo bastante bien, pero somos más positivos con el alto rendimiento. Las empresas high yield europeas están en buena forma, no están tan endeudadas y han cuidado bien de sus finanzas y de su capacidad para pagar la deuda.

¿Es el momento de alargar la duración en renta fija?

No; como he comentado, preferimos los cortos y medios plazos. La expectativa de rentabilidad actual para los bonos high yield europeos ronda el 7% con una duración de 2 años, y creemos que ese es un nivel muy bueno; por ejemplo, para los bonos gubernamentales la rentabilidad a vencimiento está en el rango del 3% aproximadamente. Esto depende, por supuesto, del país, pero a nivel de índice, el indicador de bonos gubernamentales europeos ofrece un rendimiento a vencimiento del entorno del 3%, para una duración de aproximadamente 7 años.

Hemos presenciado importantes subidas en los índices bursátiles este año. ¿Ve burbujas? ¿Dónde?

Los precios de las acciones están algo elevados y podría haber algunas burbujas en ciertos sectores, o al menos en ciertas compañías. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de las Siete Magníficas y, por supuesto, sus valoraciones son muy altas, pero hasta ahora los resultados también han sido muy, muy buenos. De hecho, han superado las expectativas del mercado, por lo que tal vez no podamos llamarlo burbuja. Ahora, los beneficios tienen que seguir creciendo.

¿Tiene alguna exposición al bitcoin?

Ninguna. Personalmente, he de decir que todavía no entiendo qué buscan los inversores cuando invierten en bitcoins. Con ellos no obtienes ningún rendimiento, ni dividendos, ni cupones. Tampoco es como el oro, que, aunque no da ningún retorno per se, al menos tiene múltiples usos. Sigo luchando para averiguar cuáles son los usos reales de algo como un bitcoin... pero esta es una opinión personal.

¿Qué cree que está pasando con el bitcoin y cuál es el perfil del inversor que se dirige a este criptoactivo?

Creo que comenzó, quizás, más bien con inversores minoristas que vieron este activo como algo innovador y comenzaron a invertir en él, pero últimamente algunos inversores institucionales también han comenzado a posicionarse en bitcoins, probablemente por el miedo "a perderse algo", el temor a lo que sucedería si realmente este activo se convierte en algo muy útil y "no estamos invertidos en él". Pero creo que todavía es muy difícil para muchos inversores entender qué es lo que realmente obtienen cuando compran bitcoins. Porque no es un buen medio para las transacciones; nadie va a una tienda y paga con bitcoins. ¿Qué haces con tus bitcoins? Conozco muchos usos útiles para el oro, pero no entiendo qué uso le da la sociedad a esta criptodivisa. Quizá es que soy de la vieja escuela.

Por regiones geográficas, ¿prefiere para este año Europa o Estados Unidos?

Europa ha tenido un desempeño inferior, especialmente en comparación con Estados Unidos, y creo que tiene que ponerse al día. No sé exactamente cuándo sucederá ese catch up, pero tarde o temprano Europa alcanzará a Estados Unidos, por mucho que el crecimiento haya sido durante mucho tiempo mucho mejor en EEUU. Puede que no ocurra este año, podría ser el que viene.

¿Qué opinión le merecen los mercados asiáticos, China y Japón en concreto?

Japón ha tenido un desempeño muy sólido. El mercado japonés es bastante interesante y ha tenido un desempeño muy sólido, aunque debo decir que no soy un experto en esta geografía. Pero creo que hay muchas señales positivas provenientes de Japón.

¿Es el momento de invertir en Japón?

Creo que sí. Por el contrario, la situación de China es mucho más difícil. El país está teniendo muchos problemas estructurales, problemas internos. El mercado inmobiliario chino se ha estado desinflando desde hace algún tiempo y probablemente continuará, pero creo que el mayor problema para nosotros como inversores es de tipo geopolítico, por las tensiones con EEUU. Es muy difícil hacer predicciones sobre geopolítica. Por todo ello, en estos momentos sería un poco cauteloso a la hora de invertir en China.

En los últimos años han realizado adquisiciones de firmas nórdicas, ¿cuál es su estrategia de crecimiento a futuro? ¿También pasa por compras?

Hemos realizado muchas adquisiciones en los últimos cinco o seis años, principalmente de pequeñas y medianas de empresas domésticas en Finlandia. En este momento no buscamos realizar ninguna compra, pero siempre mantenemos los oídos y los ojos abiertos. En general estamos bastante satisfechos con el crecimiento que estamos experimentando a nivel nacional y también en cuanto a clientes más allá de los países nórdicos y de Europa Central. Creo que tenemos una cartera de productos muy sólida y a nuestros fondos les ha ido tremendamente bien; de hecho, Evli Fund Management acaba de ser reconocida por Morningstar como la mejor gestora de fondos de Suecia y Finlandia en 2024.