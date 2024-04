Ucrania da en el centro de la diana rusa: un dron golpea una refinería clave y sacude el petróleo

Ucrania ha dado en el centro de la diana energética de Rusia. Un ataque con drones en la región de Tartaristán ha logrado dañar una de las refinerías más importantes del país, generando un incendio en las instalaciones y haciendo saltar las alarmas en el mercado de refino y de petróleo. Los futuros de crudo suben alrededor de un 1,5%, lo que está llevando al petróleo Brent a tocar máximos no vistos desde octubre de 2023 en los 89 dólares por barril. Pese a todo, este ataque ha sido solo un aviso, puesto que el personal de la refinería y los bomberos han logrado apagar el fuego. Sin embargo, el ataque ha sido en el corazón industrial de Rusia, lo que revela la gran capacidad de Ucrania para atacar objetivos lejos de sus fronteras.

Kiev llevaba tiempo apuntando a las refinerías consideradas como intocables por Moscú. Tal es el peligro de 'acertar' en estos objetivo para los mercados de petróleo y productos de refinados, que hastaEEUU ha pedido a Ucrania que detenga este tipo de ataques que pueden inutilizar estas instalaciones que nutren de diésel, gasolina o queroseno al mundo entero.

La quinta refinería de Rusia

El ataque ha sido sorprendente, puesto que las refinerías más importantes de Rusia gozan de gran seguridad, pero sobre todo porque el ataque se ha producido a 1.300 kilómetros de las líneas del frente en Ucrania, lo que demuestra la capacidad de Ucrania para llegar casi a cualquier lado. Además, fuentes a las que ha tenido acceso Reuters aseguran que el ataque del dron ha generado daños significativos a un objetivo militar cercano.

La refinería de petróleo de Taneco es una de las más grandes y nuevas de Rusia. Su capacidad de producción ronda los 360.000 barriles diarios. Las imágenes de la escena revelan que el dron impactó la unidad de refino primaria, CDU-7, en la denominada refinería de Taneco. Este ha sido uno de los ataques que ha logrado una mayor intromisión dentro del territorio ruso con aviones no tripulados ucranianos.

Tras el ataque se ha producido un incendio en la refinería que ha sido extinguido una media hora después, según ha informado RIA. Este ha sido, quizá, el aviso más importante y amenazador de Ucrania sobre la infraestructura energética de Rusia. El ataque se queda en aviso porque pese a los daños materiales, las primeras informaciones apuntan a que la producción de refino no se ha visto afectada, según afirma RIA. Por otro lado, los sistemas defensas de guerra rusos han logrado interceptar otro dron ucraniano cerca de la refinería.

Esta refinería pertenece a Tatarstan Oil Refining Complex y se encuentra en Nizhnekamsk, Tartaristán. Fue fundada en 2005 y es una infraestructura con importante contenido sentimental, puesto que fue la primera refinería construida desde cero en la Rusia postsoviética. En 2022, tras una ampliación, ascendió al quinto lugar en el ranking de las mayores refinerías del país, con una capacidad de refinación de 16,2 millones de toneladas de petróleo al año.

El petróleo toca máximos de octubre

Con todo lo anterior, el precio del petróleo sube con cierta intensidad en los mercados, cotizando el riesgo de que se produzca un ataque que llegue a interrumpir la producción de alguna de estas refinerías que son consideradas como 'clave' para la industria del refino y del petróleo. El petróleo de tipo Brent, referencia en Europa, y West Texas, de referencia en EEUU, alcanzan máximos no vistos desde octubre de 2023. No solo el ataque sobre la infraestructura energética rusa está impulsando el precio del crudo, también la tensión creciente en Oriente Medio.

Es una combinación de muchos factores que está 'incendiando' el mercado de petróleo: los ataques a las refinerías rusas, la tensión en Oriente Próximo, los recortes de la OPEP y una demanda que crece a un ritmo mayor de lo esperado están generando subidas importantes en el crudo en las últimas semanas.

"La nueva semana, el nuevo mes y el nuevo trimestre han sido recibidos con una escalada de tensión en Oriente Medio con participación indirecta de Irán. Según se informa, un ataque aéreo israelí destruyó el consulado iraní en Siria, matando e hiriendo a una veintena de personas, entre ellas supuestamente un alto comandante de la Guardia Revolucionaria. El último capítulo inquietante de la guerra entre Israel y Palestina se había limitado, hasta ahora, a Israel y a Hamás, pero una represalia iraní podría servir simplemente como una advertencia de un conflicto regional con un impacto plausible en el suministro de petróleo", asegura Tamas Vargas de PVM Oil.

Más allá de la refinería

Además de la refinería, varios drones ucranianos han atacado a varios objetivos en Tartaristán, una región muy industrializada que se encuentra en el sureste de Moscú. Según apuntan las primeras informaciones varias personas han resultado heridas, según ha revelado el presidente de Tartaristán, Rustam Minnikhanov.

Antes del ataque registrado en las últimas horas, había trascendido que Rusia planea reducir las exportaciones diarias de gasóleo desde los principales puertos occidentales en abril a su nivel más bajo en cinco meses, en parte por los ataques de drones ucranianos a las refinerías y en parte por el mantenimiento estacional de estas. Moscú está recortando el suministro marítimo de gasóleo después de que las tasas semanales de procesamiento de crudo cayeran a su nivel más bajo en 10 meses a raíz de los selectivos ataques de Kiev. El mantenimiento estacional, que se prolongará hasta el verano y reducirá temporalmente la producción de crudo en algunas refinerías rusas, también está ejerciendo presión sobre los flujos de gasóleo del país.

Los cargamentos de gasóleo de los tres principales puertos del país en los mares Negro y Báltico, incluidos algunos volúmenes procedentes de Bielorrusia, se reducirán a unos 2,29 millones de toneladas este mes, según datos del sector consultados por Bloomberg. Esto equivale a algo más de 569.000 barriles diarios, un 21% menos que en marzo, cuando se exportaron unos 724.000 barriles diarios desde los mismos puertos, según cálculos basados en datos de la empresa de inteligencia Kpler.

Rusia ya no envía gasóleo a Europa debido a las sanciones energéticas occidentales. Sin embargo, la reducción de los flujos de uno de los principales productores mundiales de este combustible aumentará la volatilidad de un mercado que ya se ha visto afectado por los ataques a buques en el Mar Rojo y las interrupciones en las refinerías de la región.

El precio de la gasolina sube

"Tras desplomarse después de la temporada de conducción estival, los precios de la gasolina se han recuperado de forma sostenida debido a que el mantenimiento intensivo de las refinerías, las interrupciones imprevistas y los ataques de aviones no tripulados a las refinerías rusas han frenado la producción de combustible y han vuelto a infundir miedo a los precios del combustible.

Desde principios de año, los precios de la gasolina a un mes han subido un 30%, un 26% y un 14% en Nueva York, el Noreste de Europa y Singapur, favorecidos por la estrechez de los fundamentos económicos y el cambio a la gasolina de verano. Sin embargo, los precios de la gasolina de verano también se han comportado bien, con los contratos de abril de 2024 subiendo más de un 15% interanual en todas las regiones", escribía recientemente Francisco Blanch, analista de materias primas de Bank of America (BofA).

Un impacto en el bolsillo de los conductores es lo primero que quiere evitar una Administración Biden pendiente de las elecciones presidenciales de noviembre. Por eso Washington no ha dudado en pedir públicamente a Ucrania que detenga estos ataques a refinerías rusas. Sin embargo, desde Kiev han hecho caso omiso y el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró la semana pasada a un periodista del Washington Post que seguirán atacando instalaciones rusas de refinado de petróleo a pesar del descontento de EEUU.

Los ataques con aviones no tripulados son una represalia contra los ataques del Kremlin a la red energética de Ucrania y forman parte de un esfuerzo para obligar a Moscú a detenerlos, justificaba Zelenski ante el periodista. "La reacción de EEUU no ha sido positiva", reconocía el mandatario, al tiempo que defendía su estrategia: "Utilizamos nuestros drones. Nadie puede decirnos que no podemos". Días antes, la vice-primera ministra ucraniana de Integración Europea y Euroatlántica, Olha Stefanishyna, defendió que las refinerías de petróleo rusas son "objetivos legítimos".

Los drones se han convertido en un elemento cada vez más importante de la estrategia militar ucraniana, ya que los aliados estadounidenses y europeos de Kiev siguen siendo reacios a proporcionar misiles de largo alcance capaces de destruir objetivos en el interior de Rusia por temor a una escalada. Además, el bloqueo durante meses en el Congreso de la ayuda militar estadounidense por valor de 60.000 millones de dólares ha dejado a Ucrania cada vez más corta incluso de munición básica, como proyectiles de artillería, ante los recientes avances rusos. Es por ello que Ucrania ha estado aumentando la producción de aviones no tripulados con un alcance de más de 1.000 kilómetros, ha reconocido el ministro de Transformación Digital del país, Mykhailo Fedorov, en una entrevista con el periódico alemán Die Welt.