Tendam rondará un valor de 2.000 millones de euros en su intento de salir a bolsa antes del verano

Tras una larga sequía, parece que poco a poco el mercado de salidas a bolsa vuelve a reactivarse y lo hace con la reaparición de algún viejo conocido. Los inversores ya esperan la colocación de compañías como Puig o Astara, a las que se prevé unir Tendam. Según los cálculos realizados por elEconomista.es, la compañía propietaria de marcas como Cortefiel o Springfield podría rondar una capitalización de mercado en torno a los 2.000 millones de euros en su intento de salir a bolsa, que fuentes de mercado apuntan a que podría producirse antes del verano.

Por el momento, y a falta de conocer los resultados del último trimestre del año pasado (que tiende a ser uno de los mejores del año por la época navideña), Tendam acumuló un beneficio bruto de casi 211 millones de euros de enero a septiembre, mejorando sus cuentas a nivel interanual cerca de un 9%. Jaume Miquel, presidente y consejero delegado del grupo, explicó el pasado mes de enero tras la presentación de las cuentas trimestrales que "considerando los resultados obtenidos en los trimestres precedentes y el buen desarrollo de la campaña de Navidad e inicio de rebajas, la compañía afronta el cierre del ejercicio con una mejora en sus previsiones y un crecimiento estimado del ebitda recurrente por encima del 10%".

Con todo, el momento de la salida a bolsa se presenta en un momento dulce y en este escenario, el ev/ebitda medio del sector en 2023 se sitúa en las 9,8 veces. Así, teniendo en cuenta el crecimiento que experimentaron sus principales comparables en 2023 (como Next, Inditex o H&M), de un 15% de media, y aplicándolo a este ebitda ya presentado, la valoración de Tendam en bolsa superaría los 2.370 millones de euros. Se ha excluido a Fast Retailing (Uniqlo) por sus elevados multiplicadores.

Durante los primeros nueve meses del 2023, la compañía propietaria de Cortefiel registró una deuda de 370 millones de euros. Con las amortizaciones hechas durante esta última semana por la empresa, esta deuda neta quedaría reducida a 320 millones. De esta manera, y tras quitar esta cifra, la potencial capitalización de Tendam en bolsa alcanzaría los 2.050 millones de euros. Con este valor de mercado, en su salto a la bolsa española podría incluso superar la capitalización de firmas del Ibex 35 como Meliá Hotels o Solaria.

Esta misma semana, la empresa completaba la amortización de bonos senior que tenía en circulación por valor de 110 millones de euros. Esta amortización se unía, además, a la realizada a finales del año pasado de 190 millones de euros y, con ambas, Tendam cancela de forma total y anticipada la emisión de bonos que llevó a cabo en octubre del 2022 por un importe de 300 millones de euros y que tenía 2028 como fecha de vencimiento. Aunque de ellos, descontables a la deuda neta anunciada en los últimos resultados solo serían los 30 millones del préstamo verde firmado en julio de 2023 y otros 20 millones de bonos. "Esta operación se produce tras varios esfuerzos de desapalancamiento en los últimos dos años, que consideramos acordes con el posible plan de salida a bolsa de la empresa, gracias sobre todo a su cómodo colchón de tesorería, resultado de su sólida generación de FCF [flujo de caja libre]. Esta operación es coherente con nuestra perspectiva positiva sobre Tendam, que destaca por su política financiera conservadora, en comparación con otras empresas de capital privado", argumentaban desde S&P Global.

Eso sí, habría que tener en cuenta que a esta posible capitalización habría que aplicarle el descuento que exigen los inversores institucionales cuando acuden al mercado primario en una salida a bolsa y que suele estar entre el 10% y el 15%, según cada caso. Aplicándolo, el valor de mercado de Tendam rondaría los 2.000 millones de euros, pero sin llegar a alcanzarlos, quedándose algo por debajo de los 1.800 millones de euros.

CVC y PAI Partners, principales accionistas de la compañía, ya han tratado en diversas ocasiones sacar la compañía a bolsa. En esta ocasión, y aprovechando no solo el buen momento que vive la firma a nivel operativo sino también el sector en general, la compañía encargó la operación a los bancos BNP Paribas, Citigroup y JP Morgan, tal y como se conoce desde finales del año pasado. A ellos habría que sumarle Rothschild & Co, que estaría actuando como asesor financiero del grupo textil, según desveló el pasado diciembre la agencia Reuters.

Este es uno de los procesos de maduración más largos que se recuerda. La presencia de CVC y PAI Partners se remonta 18 años atrás, tras comprar al fondo británico Permira su porcentaje en el grupo y repartirse el capital al 50%. Cotizando desde 1994, en 2006 decidieron excluirla de bolsa. Ahora, tras haber reestructurado por completo la compañía (antes Tendam poseía mucho activo inmobiliario que ha pasado a manos de CVC y PAI Partners) el interés de ambos fondos es el de desinvertir en la empresa.

Un buen momento

El salto al parqué de Tendam se fragua en un momento dulce para muchas firmas del sector, con subidas en bolsa del 16% para Inditex o de 14% para la británica Next, que se encuentran entre las más alcistas del segmento retail que agrupa el Stoxx 600. En conjunto, el sector del comercio minorista europeo sube algo más de un 6% en 2024. H&M, que es otra de sus principales contrincantes, se sale de esta foto, ya que la sueca pierde más de un 12% en el parqué en el año. Tras unos meses de potentes subidas, la corrección en bolsa llegaba después de presentar los resultados correspondientes al ejercicio 2023, con un beneficio neto de 8.723 millones de coronas (772 millones de euros) en su último año fiscal, un 144 % más interanual, pero por debajo de las expectativas de los analistas.

El cambio de mando de la compañía también generó incertidumbre entre los inversores. "La repentina e inesperada sustitución del CEO de H&M sugiere que se necesitan cambios más profundos para alcanzar su objetivo de crecimiento anual de ventas del 10-15%. La inversión, que aumentó un 36% en el ejercicio fiscal 2023, debe expandirse aún más centrándose en la renovación de tiendas. Se necesita un grado de confianza, posiblemente reforzado por la transición de Daniel Erver a CEO del grupo, de que esto generará un rendimiento aceptable, ya que el margen ebit sigue siendo bajo, del 6,2%, y el objetivo del 10% para 2024 se rebaja a una ambición", explican al respecto desde Bloomberg Intelligence.

Por contra, Inditex y Next sí que baten previsiones y consiguieron beneficios récord durante el año pasado. Por modelo de negocio, la británica multimarca Next se convertiría en la comparable más clara de Tendam. La firma, en la que el consenso de expertos espera ganancias históricas este año al alcanzar los 936 millones de beneficio neto, saltaba a los titulares de este medio hace unos meses por ser una de las favoritas de Beltrán de la Lasta, director de inversiones y presidente de Panza Capital.

De la Lastra explicaba que prefería "las 13 veces de Next [por ratio PER], que las 20 de Inditex", y argumentaba que "Next es una compañía que está increíblemente bien gestionada por Simon Wolfson, que básicamente ha hecho una extraordinaria transición del mundo físico al mundo digital. Ya solo un tercio de las ventas son físicas, por lo que han reducido los costes fijos de los establecimientos. Además, han creado un negocio al margen del suyo propio, para que otras marcas que quieran puedan utilizar su infraestructura y cuando marcas buenas quiebran, se quedan con ellas", matizaba.

Para el año que viene, las perspectivas siguen siendo positivas para la firma multimarca británica. De hecho, desde Bloomberg Intelligence pronostican unos beneficios antes de impuestos para el ejercicio fiscal 2025 un 5% superior a la de 2024 (960 millones de libras). "Muestra la estrategia de equilibrar la presencia en tiendas (tras el cierre de rivales) con la fortaleza sostenida de su negocio minorista electrónico. De este modo, la empresa se mantiene bien situada para ganar cuota de mercado a medida que amplía el mercado de etiquetas y la plataforma total. La reducción de la deuda adquiere mayor prioridad en el flujo de caja", completan.