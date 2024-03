Los Cuatro Fantásticos (y un villano) que mueven al Ibex 35

Las Siete Magníficas son las acciones 'todopoderosas' de Wall Street. Aunque son solo un puñado de títulos, tienen la capacidad de mover a todo el mercado. Precisamente por eso, unas pocas cotizadas han estado acaparando últimamente gran parte de la atención, al haber sido las principales responsables de llevar a la bolsa a máximos históricos. Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de la renta variable americana y también ocurre en nuestro mercado, aunque no sea tan evidente. El Ibex 35 tiene unas pocas protagonistas capaces de condicionar su destino.

Algunas cotizadas suelen sobresalir sobre las demás por varias razones. Por un lado, son las compañías más grandes de una economía, lo que en bolsa se traduce en que son las más capitalizadas. Así, son también las que más pesan en un índice. En el selectivo nacional hay un abismo entre Inditex, que vale más de 127.000 millones de euros, y Solaria, con 1.400 millones de valor bursátil. Son los dos extremos del índice y la diferencia es de 90 veces, lo que explica que su papel sea más o menos relevante en el conjunto.

En Estados Unidos, las más poderosas, Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta y Netiflix, han logrado llevar a Wall Street a máximos históricos. Incluso, cuando los tipos de interés son los más elevados en décadas. Estas compañías son responsables de más de la mitad de la subida del S&P 500 en los últimos 12 meses, lo que pone de relieve el poder de siete acciones frente a 493.

En España el fenómeno es parecido, aunque con matices. La principal diferencia es que las magníficas nacionales no pertenecen al mismo sector. Aunque también son unas pocas las que contribuyen al grueso de las alzas, los motivos que las mueven son distintos. En EEUU, las tecnológicas ponderan el 30% del S&P 500 y el rally se ha basado en el mismo argumento. Es decir, en el auge de la inteligencia artificial. En casa, las responsables del ascenso de la bolsa no se mueven tan al unísono y encuentran diferentes razones para apoyar a la bolsa.

Los cuatro fantásticos (y un villano) del Ibex 35

Aunque siempre se ha dicho que el Ibex 35 era un índice muy bancarizado, ahora son una textil y una eléctrica las que están encabezando el selectivo español. En su caso, cuatro valores suponen el 50,11% del índice: Inditex, Iberdrola, Santander y BBVA. Son los cuatro fantásticos del Ibex 35 Total Return.

En España o Europa, el poder de este tipo de acciones también tiene mucho que ver con el reparto de dividendos, algo que no pesa tanto al otro lado del Atlántico. En el Viejo Continente, el crecimiento de un índice se suele diluir tras la compensación a los accionistas, mientras que en Wall Street las cotizadas aumentan en capital sin apenas notar esta incidencia. Son sistemas distintos y por ello se toma como referencia el índice español con los dividendos repartidos por las empresas como si se hubiesen reinvertido. La fotografía es más fiel al hacer la comparación con los selectivos americanos.

Los que más presionan al alza y a la baja en 12 meses

En todo caso, la concentración que existe en los valores que mueven el Ibex 35 ha tenido un efecto claro en el comportamiento del selectivo español en el pasado, aunque no esté el factor sectorial. En los últimos 12 meses, el Ibex 35 con dividendos ha remontado casi 4.400 puntos. Los valores que han contribuido a las subidas han inyectado 4.937 puntos netos en el selectivo, a los que hay que restar 540 puntos a la baja por parte de las empresas que han caído en este periodo.

En este balance, tres de los gigantes más ponderados del Ibex han tenido un papel protagonista: Inditex, BBVA y Santander son los valores que más han contribuido a las subidas del selectivo, al sumar 1.685, 1.093 y 512 puntos al índice, respectivamente, gracias a los avances que han vivido en bolsa en este periodo, a los dividendos repartidos, y al gran peso que mantienen en el selectivo estos valores. Ferrovial, por su parte, ha dado 454 puntos a la subida del Ibex 35 Total Return.

Si se suma la contribución de cada valor a la presión alcista total que ha vivido el índice, Inditex ha supuesto el 34% del total, BBVA un 22%, Santander un 10,3% y Ferrovial un 9,2%, otro ejemplo del gran peso relativo que mantienen estos valores en la ponderación del selectivo español.

Sin embargo, el hecho de que en esta ecuación falle una de las cuatro magníficas, como es el caso de Iberdrola, no impide a las otras seguir siendo las más influyentes. Lo que haga la energética de por sí no está correlacionado con Inditex o la banca. La concentración de los inversores no es tan extrema como la posición en las tecnológicas de Wall Street. Allí, el riesgo es que titubee la tecnología y que la renta variable se quede coja.

En la otra cara de la moneda están los valores que más han contribuido a presionar a la baja al Ibex 35. Han sido Acciona, Acciona Renovables, Cellnex Telecom y ArcelorMittal. De los 540 puntos de subida que le han restado al índice los valores bajistas en los últimos 12 meses, Acciona ha sido responsable de casi el 40%, 211,9 puntos, en un periodo en el que su cotización ha caído un 43%. Acciona Renovables la sigue con una contribución de 67 puntos a la baja en este periodo, seguida de los 63 puntos de Cellnex y los 37 de ArcelorMittal.

Los históricos 'fantásticos' del Ibex con dividendos

Desde que Bloomberg empezó a recoger datos del Ibex 35 Total Return, en septiembre del año 2015, el índice español ha sumado 9.973 puntos en total. Durante este tiempo han pasado 53 compañías diferentes por el selectivo, y entre todas, han aportado 12.795 puntos al alza, aquellas que se han revalorizado en este periodo, menos los 2.822 puntos que han restado las empresas que cayeron. Al ser un periodo de tiempo más largo que el anterior, el impacto de las empresas más ponderadas del índice está más diluido que en el periodo del último año, lo cual no evita que la concentración de los valores que más han contribuido a las subidas siga siendo muy fuerte, con tres valores acaparando más del 50% de toda la presión alcista que se ha producido en este periodo.

Según los datos que publica la agencia, hay una que destaca sobre todas las demás en el peso que ha tenido en las subidas del selectivo. Se trata de Iberdrola, uno de los cuatro fantásticos del índice en la actualidad. La compañía eléctrica ha contribuido al 21,5% de la subida del selectivo desde septiembre de 2015. Con la revalorización que han experimentado las acciones de la empresa en este periodo, Iberdrola ha contribuido a 2.751 puntos, por delante de Inditex, que ha sumado 2.102 puntos al selectivo durante este periodo, un 16,4% de toda la presión alcista. BBVA, por su parte, ha sumado 1.564 puntos, un 12,2% del total.

En el S&P 500 la influencia de las mismas acciones también se aprecia en la última década. Es cierto que la tecnología ha cogido cada vez mayor tamaño, del 20% de la ponderación hace diez años al 30% actual. Sin embargo, por entonces ya eran seis magníficas las que movían al índice. La excepción es Netflix, que antes no contribuía tanto. El sector no ha dejado de crecer y el efecto de la ponderación es aquí más poderoso si cabe.

Un gran villano para el selectivo: Telefónica

La ponderación de los valores en el principal índice de bolsa española también ha cambiado con el tiempo. Por ejemplo, Banco Santander ha comenzado el año como el valor con más peso en el selectivo todos los años, hasta 2021, cuando cedió la corona a Iberdrola. Del mismo modo, un gigante histórico de la bolsa española, como Telefónica, también ha perdido envergadura en el índice, pasando de estar entre los cuatro valores más ponderados del selectivo, a ser el noveno en la actualidad.

La 'teleco' española se ha diluido en el peso de los índices por haber tenido un comportamiento negativo en bolsa en los últimos años, que se ha llevado por delante un 66% de su capitalización en este periodo. Desde septiembre de 2015 hasta ahora, es la empresa que más ha contribuido a presionar a la baja al índice, restándole 1.051 puntos, el 37% de toda la presión bajista que se ha generado en este periodo de tiempo en el selectivo.

La empresa española de telefonía ha tenido problemas en las últimas décadas por asumir un apalancamiento excesivo, una situación fundamental que ha dado grandes dolores de cabeza a la empresa para conseguir reducirlo. La deuda de la empresa creció enormemente durante años tras llevar a cabo grandes inversiones en Latinoamérica y en la instalación de redes de fibra en España, algo que posteriormente terminó forzando a la empresa a desinvertir para tratar de volver a llevar su apalancamiento a niveles más normalizados.

Debido a la fuerte ponderación que históricamente ha tenido Telefónica en el índice de bolsa española, su caída del entorno del 66% es suficiente para eclipsar el daño que han hecho al selectivo empresas que terminaron desapareciendo, como Banco Popular, Bankia (fusionada con CaixaBank) o Abengoa. De hecho, el impacto negativo de Telefónica en los 9 años de historia que recoge Bloomberg para el Ibex 35 con dividendos, es más del doble de lo que han restado empresas como la quebrada Banco Popular, que se llevó por delante 446,1 puntos del Ibex 35 en su paso por el índice desde septiembre de 2015.

IAG es la tercera firma que más ha contribuido a las caídas del selectivo, con 386 puntos a la baja. En cuarto lugar, se sitúa la ya desaparecida Bankia, con 214 puntos restados al índice en los últimos 9 años.