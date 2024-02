El Ibex 35 se pone en positivo, pero pierde más terreno frente al resto de bolsas europeas

Acaba una semana alegre para la bolsa española, con una subida del 2,47% en los últimos cinco días en el Ibex 35, que lo saca del terreno negativo en el balance anual y lo deja con ligeras ganancias del 0,28% en 2024. De hecho, esta se alza también como la semana más alcista para el selectivo nacional desde que empezó el año, después de cerrar dos semanas consecutivas en negativo. Pero, a pesar de ello, la cotización del EuroStoxx 50 sigue corriendo mucho más rápido, y la diferencia que hay entre ambos índices desde el primero de enero es de casi 8 puntos, la más elevada desde que empezó el año.

A nivel técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader apunta que "el Ibex 35 ha vuelto a poner el contador del año a cero después de la subida que hemos visto esta semana, que ha llevado al selectivo español a recuperar los 10.000 puntos y a alcanzar los 10.200 puntos, muy cerca del techo del proceso de consolidación que inició a mediados de diciembre pasado desde los 10.300 puntos y que, de momento, ya dura once semanas". Cabrero añade que "analíticamente, sigo pensando que en cuanto termine esta fase de consolidación el Ibex 35 retomará su tendencia alcista en busca de siguientes objetivos que manejo en los 11.184 puntos, que son los altos del año 2017".

En cuanto al EuroStoxx 50, que vuelve a revalidar unos nuevos máximos anuales en bolsa y se queda a menos de un 11% de su pico histórico de cotización (que alcanzó en 2001 de la mano del efecto Nokia), Cabrero indica: "El EuroStoxx 50 ha logrado esta semana marcar un nuevo máximo creciente dentro de su tendencia alcista, algo que nos indica que el control sigue en manos de los toros. Para que haya evidencias técnicas que planteen la posibilidad de que hayamos visto un techo temporal en las subidas de corto plazo lo mínimo exigible es que el EuroStoxx 50 cierre el hueco que abrió al alza en la sesión de este jueves desde los 4.473 puntos y que luego pierda soportes que se encuentran en los mínimos de la semana en los 4.744 puntos. Si eso sucede todo apuntaría a que habría comenzado un proceso de consolidación de parte de las últimas subidas. Mientras eso no suceda la tendencia alcista se mantendrá intacta".

Este mejor desempeño del Ibex 35, que es el índice europeo más rezagado en 2024, viene de la mano del fuerte empujón semanal de firmas como Meliá, Repsol o Grifols, que se anotan subidas de más del 6% en la semana, con motivos muy diferentes. En el caso de la hotelera, que suma un 12% en la semana, el optimismo inversor llegaba después de conocerse la noticia de la venta de una participación del 38,2% en tres hoteles al Banco Santander por un importe de 300 millones de euros, que incrementa el desapalancamiento del grupo y podría cerrar el ejercicio con una deuda financiera neta por debajo de los 1.000 millones de euros, incluyendo arrendamientos.

La petrolera, por su parte, actualizaba esta semana su plan estratégico, ampliando su horizonte hasta 2027, un periodo en el que irá aumentando el crecimiento de su dividendo en un 3%. Además, para 2024 la firma comunica una subida del 30% de su retribución, que lo deja con una rentabilidad cercana al 7%. Grifols, por su parte, volvía a recibir un arreón por parte de Gotham City, que publica un nuevo documento en el que no aportó nada nuevo sobre la firma de hemoderivados, pero instó a la farmacéutica a contratar un forensic que analizara al detalle sus cuentas. Sin embargo, la farmacéutica sale más que airosa de esta última embestida y es la tercera más alcista de la semana.

El resto de principales índices europeos también cierran la semana con optimismo, con subidas en torno al 2% en la mayoría. El FTSE Mib italiano lidera el alza semana, con un rebote del 3%, seguido del Cac francés, con un 2,6%, y el Ibex 35 en tercer lugar, con un 2,5%.

Nvidia eleva los máximos de Wall Street

La estrella de esta semana en el mercado norteamericano ha sido Nvidia. La compañía semiconductora presentaba el miércoles unos nuevos resultados históricos y elevaba sus perspectivas de ganancias para 2024. Gracias a las cuentas, ratificaba nuevos máximos históricos en bolsa e impulsaba a los principales índices de Wall Street.

Así, tanto el Nasdaq 100 como el S&P 500 han continuado elevando sus máximos históricos durante esta semana. Con una revalorización del 1% desde el lunes, el índice tecnológico supera por primera vez en su historia los 18.000 puntos y ya gana más de un 7% en el ejercicio. Por su parte, el S&P, tras avanzar algo más de un 1,5% en los últimos cinco días, rebasa los 5.100 puntos.

A nivel técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader explica que "cuando el mercado entra en una situación como la que estamos viendo a corto plazo en la renta variable norteamericana, más claramente en el Nasdaq 100, a eso lo llamo guerra de trincheras y les aseguro que si mueven mucho les pueden volar la cabeza, esto es, saltar stops sin que eso garantice que haya sucedido nada especialmente relevante desde el punto de vista técnico". A todo ello añade que "de esta semana me quedo con la pérdida de soportes que presentaba el Nasdaq 100 en los 17.660 puntos y me da igual que los haya recuperado. La cesión de ese soporte ha provocado la cesión de la directriz alcista que es un patrón de giro que suele advertir del paulatino agotamiento en la presión compradora, de ahí que no me sorprenda que las caídas puedan volver a imponerse a corto plazo".

En el mercado de materias primas, el oro se anota una revalorización del 1% este semana y supera los 2.030 dólares por onza a cierre del mercado europeo. Al contrario, el Brent (la cotización del petróleo de referencia del Viejo Continente) sufre un retroceso del 1% y se sitúa en los 82 dólares por barril.

Por su parte, el euro ha sido capaz de romper con la racha de cinco semanas consecutivas de caídas en su cruce con el dólar y avanza un 0,4% semanal, recuperando los 1,08 dólares por euro.