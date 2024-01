La bolsa americana se abarata con el salto de año si se cumplen las previsiones

No harían falta giros de guion ni sorpresas positivas. Con cumplirse lo que está estimado por el mercado hasta la fecha, la bolsa americana tiene un abaratamiento en 2025 que la deja con un precio inferior al de su media de los últimos diez años. Un crecimiento de los beneficios en el mercado estadounidense del 10% para 2024 (dos puntos más que al inicio del año y más que el doble que el europeo, del 4%) y del 11,6% para el próximo curso, según las previsiones del consenso de expertos, sitúan al S&P 500, la principal referencia de Estados Unidos, con un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) de 17,7 veces para 2025, un 6,8% inferior al multiplicador de 18,9 veces de la última década.

El tan mencionado aterrizaje suave, que no es sino un escenario económico en el que se elevan los tipos de interés para enfriar la economía sin que esta medida provoque una recesión, es una de claves para que se cumpla la hoja de ruta que dibujan los expertos. De momento, el mercado contempla más este horizonte que el de la recesión, pese a que la economía no está aún fuera de peligro. La inflación es mucho más baja que la de hace un año en Estados Unidos (del 3,4% interanual, según el último dato de diciembre), pero sigue más alta que en 2019, y los salarios siguen creciendo a un rápido ritmo. No obstante, las balanzas se decantan porque EEUU está cada vez más cerca de conseguir un aterrizaje suave.

"Creemos que los mercados de renta variable pueden subir en 2024, impulsados por la creciente evidencia de que se está cumpliendo el escenario de aterrizaje suave para la economía estadounidense y por el crecimiento de los beneficios empresariales", desarrolla Mark Haefel, Chief Investment Officer Global Wealth Management.

Así, el experto indica que los múltiplos actuales del S&P 500 son justificables: "Cotiza con una relación precio/beneficios a plazo de más de 19 veces, históricamente elevada, pero, en nuestra opinión, justificable dado que la economía sigue creciendo y la inflación está bajando".

En este sentido, Haefel explica que, desde 1960, "un índice de miseria (la suma de la tasa de desempleo y la tasa de inflación) inferior al 6,1% ha sido coherente con un PER de hasta 25 veces. El PER actual es de 21,5 veces (el que se elabora a través del beneficio de los últimos meses, y no por estimaciones futuras), y una versión modificada del índice de miseria (que utiliza la tasa de desempleo y la inflación prevista) se sitúa en el 5,9%".

La evolución de la política monetaria jugará también un importante papel en el desempeño de las compañías y, por ende, de las bolsas. Para 2024, el mercado espera seis recortes en la tasa de referencia por parte de la Reserva Federal, un total de 150 puntos básicos. Un panorama alentador si se atiende a la historia pasada, tal y como recuerda el experto de Global Wealth.

"En los episodios no recesivos de los últimos 50 años, el S&P 500 tiende a subir un 8% en los seis meses anteriores a la primera bajada de tipos de la Fed, y luego sube otro 16% de media en los 12 meses siguientes al primer recorte", destaca.

Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis, indica en este sentido su preferencia por el mercado americano y la confianza en los beneficios del mismo. "Aunque las valoraciones están por encima de las medias históricas [con un PER de 19,7 veces para 2024], seguimos apostando este año por la renta variable de EEUU, pues es allí donde encontramos el verdadero crecimiento de BPA (beneficio por acción)", subraya el experto.

La temporada de resultados del cuarto trimestre de 2023, que acaba de empezar en Estados Unidos, también marcará la dirección de las proyecciones para el año en curso, ya que también se conocerán las guías para 2024 de las compañías. Así, las expectativas para ese último periodo del año son positivas, tal y como desgranan desde CMC Markets, y se espera que los beneficios y los ingresos del S&P 500 aumenten un 1,3% y un 3,1% respectivamente, respecto al mismo trimestre del ejercicio pasado. En acumulado anual, los beneficios del 2023 crecerían un 0,8% y las ventas un 2,3% respecto al ejercicio pasado, según datos de FactSet.

Fuertes beneficios

En cifras, el consenso de expertos que recoge FactSet espera un total de 2.161.070 millones de dólares de beneficio neto para el S&P 500 para el año 2024 y hasta 2.411.045 millones para 2025, lo que supone un incremento del 11,6%. Por beneficio por acción, se estima 242,5 dólares para este curso y 237,9 dólares para el siguiente, lo que supone la cifra más alta para el índice americano desde que hay registro en FactSet, en 2010.

Por valores, hasta el 97% de las firmas del S&P 500 ven un abaratamiento en 2025 con respecto a lo que se espera para este ejercicio (todas, excepto 10), con descuentos de más del 20% en 50 compañías. Sin embargo, hay que tener en cuenta que entre las 10 firmas más baratas por PER del S&P 500 para 2024, Ford Motor y General Motor (esta última, con recomendación de compra) están entre las únicas 10 que se encarecen para el siguiente ejercicio.

La farmacéutica Organon & Co es la compañía más atractiva, por PER, del índice americano, con un multiplicador de 3,7 veces, seguida de la empresa de servicios financieros Lincoln National Corporation (LNC), con un multiplicador de 3,9 veces, que se espera que se reduzca a 3,4 veces para 2025.