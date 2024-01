Ignacio Cantos (ATL Capital): "Para invertir en 2024, nos gustan el sector bancario, energéticas e infraestructuras"

La selección de valores que Ignacio Cantos realizó durante 2023 para las revisiones de Eco10 ha llevado a su cartera a ser la más rentable del pasado ejercicio, con ganancias del 33%. Ahora, el director de inversiones de ATL Capital apuesta por Talgo, Sabadell, Merlin, Solaria e Indra para iniciar 2024 y nos cuenta su visión del mercado en este nuevo año.

¿Cómo ve el escenario de la política monetaria en 2024?

Nuestra idea en principio es que no iba a haber bajadas este año, pero cambió con las últimas reuniones de los bancos centrales. Si hablamos de la Fed, para no acusar de intervencionismo en las elecciones, el último trimestre previo a los comicios (desde agosto a noviembre) no suelen modificar los tipos. Ahí pensamos que entre el primer y segundo trimestre (mayo) podría haber alguna bajada. En Europa no serán tan tempranas. El objetivo de inflación aquí sí es más estricto de acercarnos al 2% y nuestra política monetaria es restrictiva pero no tanto como la de EEUU. Lógicamente si EEUU baja, tres o seis meses después veremos también bajadas en Europa. El problema vendría si tienen que reducir muy agresivamente los tipos y significa que vamos a entrar en una recesión. Ese es un escenario malo para la renta variable, aunque quizás bueno para los bonos.

Entonces, ¿es buen momento para la renta variable o prefieren la renta fija?

Hemos subido nuestra exposición a renta variable y hemos bajado en renta fija, porque nos parecía que había corrido mucho. Además, a día de hoy no vemos nada que nos indique que hay problemas. Crecimiento bajo sí, pero no recesión. Y en ese entorno sí creemos que las empresas van a ganar. Estamos esperando un crecimiento de beneficios de en torno un 10% en Estados Unidos y algo menos, 7-8%, en Europa (el doble de lo que espera el mercado, en el 4%). Nos parece que la renta variable es un buen sitio donde estar en ese entorno si no se estropea.

¿Volveremos a ver un entorno de tipos 0?

Eso sería un escenario muy malo. Los bancos centrales evidentemente han hecho una parte importante de su trabajo y se han rearmado. Tienen otra vez herramientas suficientes para hacer que los mercados no tengan desequilibrios. En este entorno, la política de tipos 0 es una anomalía.

En este entorno, ¿el Ibex va a seguir haciéndolo mejor que sus pares?

Para que España/Italia lo sigan haciendo mejor que el resto de europeos tiene que seguir fuerte el sector financiero. Ahora mismo debe estar un 30% el peso de los bancos. Si los tipos se mantienen, los márgenes serán buenos. El margen de intereses se mantendrá en una cifra razonable y si además tenemos una economía que crece moderadamente, pero crece, no aumentará mucho la mora y los bancos deberían seguir haciéndolo razonablemente bien. Eso nos llevaría a que España lo haga por lo menos como el resto de Europa.

¿Qué sectores destacaría para este año?

Me gustan las energéticas, más que las utilities. Me gustan las de infraestructuras en general. Sacyr, ACS, lo han hecho muy bien y aunque es difícil que repitan un año tan bueno, tienen margen. Respecto a la banca, algo sí seguimos teniendo. Vemos a Sabadell y Santander cotizando por debajo del valor en libros. BBVA y Bankinter están un poco más caras, también son más rentables, pero nos parece que todavía hay margen, que no están cotizando con prima.

¿La banca no ha terminado de recoger todas las ganancias de la subida de tipos?

Yo creo que no. El ruido de los impuestos le ha hecho daño varias veces en el año. Por valoraciones, miramos el valor en libros y los ROTES que son de doble dígito.

Sabadell ha sido una apuesta constante en la cartera de 2023 ¿qué le diferencia del resto de bancos españoles?

Es uno de esos valores que era más arriesgado, pero porque la gente lo tenía muy denostado, la parte inglesa de su negocio, sobre todo. Llegó a cotizar muy por debajo de su valor en libros. Con la desaparición del Popular ganó mucha cuota con las pymes. Nos parecía, además, el más barato y ha tenido la oportunidad de darle mucha más salida a la filial inglesa, lo que añade valor a la acción.

Las bajadas de tipos beneficiarán a las socimis. ¿Por qué han cambiado en su última revisión a Colonial por Merlin?

Las inmobiliarias hay que comprarlas cuando tienen descuento importante sobre el NAV y venderlas cuando están por encima de él, que es cuando probablemente están ganando más dinero. Colonial era más seguro porque tiene activos muy premium, con buenas rentas y por eso nos parecía mejor en ese momento. Si te vas a Merlin, ya tienes un mix más de centro comercial, que había quedado con mucho descuento. La parte de oficinas también nos gusta y creemos que es una empresa que está muy bien gestionada.

Y el resto de valores para el primer trimestre de 2024, ¿por qué los han escogido? Consulte aquí las carteras de los expertos para 2024.

Talgo lo metimos porque había salido la noticia del interés del grupo húngaro y que iba a pagar 5,25 y en ese momento estaba a cuatro y algo. Tenías casi un 15/20% asegurado si sale la opa en ese plazo. La compañía después de un tiempo complicado está en un buen momento de pedidos, consiguiendo pedidos en Alemania y manteniendo los de España.

Con Indra tienes un problema de gobernanza, pero tienes margen. Ahora tienen más participación en el nuevo avión europeo y van a sacar mucho dinero. Es una gran compañía en la parte de defensa. López de los Mozos como CEO puede darle cierto margen a la compañía. Nos gusta y nos parece que no está cara. Lo ha hecho bien en bolsa y, de hecho, la parte de la gobernanza ha pesado más para mal.

Por último, a Solaria la gente no termina de creérsela. Cuando dice que fabrica los parques mucho más baratos no lo creen y por eso no salen las valoraciones. Es una compañía que ha pasado de fabricar paneles a tener parques. Ya tiene casi 3GW operativos y si piensas que cada operación que se está haciendo fuera se está pagando un millón por 1GW, Solaria puede valer aún más en bolsa.