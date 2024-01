Once compañías del Ibex 35 ofrecen un 6% o más con sus dividendos de 2024

El mercado español siempre se ha caracterizado por su generosa retribución al accionista, y en 2024 volverá a hacer gala de ello. Según refleja Bloomberg, actualmente la rentabilidad por dividendo del Ibex 35 se sitúa en el entorno del 5,3%, en zona de máximos no vistos desde 2020, el año de la pandemia. Y, de los 35 integrantes del índice de referencia, 12 compañías ofrecen retornos superiores al 5% con los dividendos que se prevé que repartirán en 2024. Consulte aquí el calendario de los próximos dividendos.

Tres compañías destacan especialmente por su rentabilidad anual (esto es, la que ofrecen con los pagos que repartirán de aquí al 31 de diciembre). Se trata de Enagás (con un 11,4%), Bankinter (con un 9,8%) y Telefónica (que alcanza el 9%). El calendario de pagos de 2024 ha arrancado ya, con los de Endesa y Redeia, que ya han sido abonados esta semana. Pero todavía hay mucha retribución por cazar.

Si nos centramos en los más rentables, el primer dividendo de Enagás -todavía por confirmar- se hará esperar hasta el próximo mes de julio. Sería todavía el complementario a cuenta del resultado de 2023, y ascenderá a 1,04 euros, según recoge Bloomberg, un importe que ofrece un retorno del 6,8%. A este importe habría que sumar, ya en diciembre, el primer dividendo a cuenta del ejercicio de 2024, que se espera que ascienda a unos 0,70 euros. Son estas dos potentes entregas las que llevan la rentabilidad del dividendo anual de Enagás por encima del 11%, para colocarse a la cabeza de todo el Ibex 35.

La inmensa mayoría de estos dividendos son todavía estimaciones; sólo se han confirmado los que entregarán este mismo mes Repsol, ACS, Acerinox e Iberdrola (ver gráfico).

Crecientes retribuciones de la banca

La rentabilidad de la remuneración de los bancos no ha hecho sino dispararse en el último año y medio, al calor de la subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE). Una situación de política monetaria que ha llevado a las entidades a revisar al alza sus estimaciones de beneficios y también a incrementar su remuneración al accionista. De ahí que los cinco bancos del Ibex 35 se cuelen todos ellos en la tabla de los mejores dividendos del índice de cara al presente año. Pero Bankinter destaca particularmente. A abultar su retorno, que roza el 10%, ha contribuido la caída que sufrió en el parqué en diciembre, un mes en el que sus acciones cayeron casi un 11% mientras el Ibex vivía un auténtico rally. Bankinter remunera cuatro veces al año, en marzo, junio, septiembre y diciembre. Su pago más cercano, el de marzo de 2024, se prevé que ascienda a 0,12 euros, que permiten embolsarse algo más de un 2%. A él se sumarán después los otros tres, por 15 céntimos cada uno. La banca llega a la meseta de beneficio tras tocar techo con la subida de tipos.

Telefónica, que publicó su plan estratégico el pasado noviembre, fijaba en el mismo un suelo para el dividendo en los 0,30 euros cada año de aquí a 2026. El mercado espera algo más, 0,32 euros, en 2024, según recoge Bloomberg, que sitúan la rentabilidad anual de la teleco que encabeza José María Álvarez-Pallete en el entorno del 9%. El primer pago se espera en junio, por 0,15 euros, y el segundo en diciembre, por otros 0,17.

Un buen pellizco de esa retribución irá a parar al Gobierno español: hace poco más de dos semanas, en vísperas de Navidad, la teleco acaparaba las portadas de la prensa económica al hacerse público que éste tomará hasta un 10% de su capital a través de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Esta entrada se produce después de la toma de un 5% de las acciones por parte del fondo Saudi Telecom (STC).

La cuarta cotizada del Ibex más rentable con su retribución es CaixaBank, que permite embolsarse un 8,6% de una sola vez, ya que el banco reparte un único dividendo cada año, algo muy habitual entre las cotizadas del EuroStoxx pero no tanto entre las firmas domésticas. Se espera que a mediados de abril la entidad entregue 0,32 euros, cifra que mejora casi en un 40% la del año pasado.

Uno de los clásicos del dividendo español,Mapfre, se coloca como la quinta retribución más abultada del Ibex. El grupo asegurador permite atrapar un 8,1% con sus dos entregas de 2024: un primer pago en mayo, por una cuantía esperada de 0,09 euros (que es el complementario de 2023), y otro en noviembre, por otros 0,07 euros (que corresponderían ya al pago a cuenta de 2024).

Sin salir del sector financiero, muy cerca de Mapfre se sitúa Unicaja, cuyo dividendo único de 2024 ofrece un 7,9%. La entidad repartirá, según las previsiones que refleja Bloomberg, 0,07 euros el próximo mes de mayo, cifra que mejora en un 44% la de un año atrás. Unicaja gana 285 millones hasta septiembre, un 4,9% más.

Está pendiente que Logista apruebe su dividendo en su próxima Junta General de Accionistas, que está convocada para los días 2 y 3 de febrero. El grupo de distribución propone entregar 1,36 euros el 29 de febrero, en concepto de complementario del ejercicio de 2023. Esa cantidad renta un 5,6%. Ya en agosto, lo previsible es que entregue el primer dividendo a cuenta de 2024, por un importe de 0,55 euros. La compañía anunció el pasado mes de noviembre un subidón en el volumen de su retribución, que se prevé que se dispare en un 33%, desde los 1,44 euros entregados con cargo a 2023 a los 1,91 correspondientes al ejercicio de 2024.

Redeia, por su parte, paga dos veces al año, pero los inversores ya no están a tiempo de atrapar la primera de esas entregas, que, como un adelanto del Día de Reyes, se llevó a cabo este viernes, 5 de enero. Sí hay tiempo de sobra de atrapar el complementario que, como es habitual, entregará, según las previsiones, en julio. Serán 0,727 euros, que ofrecen un 4,9%.

Al 6,3% asciende la rentabilidad de los dos pagos que realizará este año BBVA, uno en abril y otro en octubre, como suele hacer. La compañía tiene fijado un payout (porcentaje del beneficio neto que se destina a retribuir) de entre el 40% y el 50%. El dividendo de abril se espera que sea de 0,35 euros (un 13% más que el de abril de 2023) y el de octubre de 2024 ascenderá a 0,17 euros, (un 6% por encima del mismo pago de un año atrás). Le puede interesar: BBVA y CaixaBank rompen máximos históricos con dividendos y dan alas al 'rally' de fin de año.

Todavía con dividendos pegados al 6% encontramos a Endesa y a Repsol, que también logran colocarse entre las retribuciones españolas más atractivas del Ibex 35.