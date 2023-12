Telefónica pasa a ser no invertible, marcada por la SEPI

Seguramente la decisión que más cuesta tomar en bolsa, esencialmente porque se invierte con el dinero que no se necesita, es vender con pérdidas. Los inversores vamos tomando posiciones en compañías cuyos proyectos nos convencen, son historias de crecimiento o su política de retribución es especialmente atractiva. Luego pasan los años, la historia cambia, y esas acciones quedan arrinconadas en cartera o tratamos de promediar precios de entrada con la intención de salir con una posición victoriosa en el título. Sin embargo, desechamos la posibilidad de compensar estas minusvalías con plusvalías logradas en otros títulos con la intención de rebajar la factura fiscal generada por las rentas de capital (19% hasta 6.000 euros; entre 6.000 euros y 50.000, 21%; entre 50.000 euros y 200.000, 23%; y más de 200.000 euros, el 26%).

Imagino que ya le ha venido a la cabeza el nombre de Telefónica, que compró títulos de la compañía a precios muy superiores a los actuales, que le convenció esa historia de crecimiento que llevó a la operadora a hacer el doble de ebitda que alcanza hoy, y no hablemos del dividendo, hoy jibarizado, que metió en cartera en el pasado. Pese a todo, la resiliencia en Telefónica no se ha doblegado y ha tomado buena nota de su último plan estratégico en el que la compañía ha ido convenciendo al mercado de que su flujo de caja dejaba de ser menguante y pasa a ser creciente.

Los analistas esperan que su ebitda se aproxime y supere los 13.000 millones de euros en su próximas cuentas de resultados. Este es uno do los motivos principales por el que se produjo el desembarco de Saudi Telecom (STC), que al no cuestionar la credibilidad de los 30 céntimos con los que retribuye a sus accionistas Telefónica, trata de sentarse sobre una retribución anual del 8%.

Pero la gota que colma el vaso del ejercicio de resiliencia que supone no compensar minusvalías con plusvalías es la confirmación de que el Gobierno español tomará hasta un 10% del capital de Telefónica a través de la Sepi. El negocio es redondo para el Estado: te financias entre el 2 y 2,5% con el Tesoro y cobras el dividendo del 8%. Pero la historia es muy diferente en la cabeza de un gestor de fondos americano que después de muchos años de ni siquiera mirar los números de la compañía los estaba volviendo a hacer. "He dejado de hacerlos. Es una compañía que pasa a la lista de no invertibles –comenta con rotundidad–. En qué cabeza cabe que se vuelva a pasar página atrás y se produzca una nacionalización de la compañía al convertirse el Estado en el principal accionista. El mensaje es lo más opuesto al libre mercado. Alemania, Francia e Italia decidieron no vender parte de sus antiguos monopolios con una posición incumbente. No han recomprado su participación. A la larga, la estatalización afectará a esa reconstrucción del flujo de caja".

Telefónica es desde esta semana mucho menos atractiva. Tiene un gran dividendo y un roto en el zapato que hace mucho daño.