El dividendo del 30% de las firmas del Ibex doble el retorno de las letras

Amenos de un mes de dar por concluido el año, y por lo tanto, en un buen momento para hacer balance, la ya mítica imagen de las larguísimas colas para adquirir Letras del Tesoro en los primeros meses de 2023 pasará a ser, sin duda, una de las más significativas del ejercicio. Sin embargo, en el año que está a punto de empezar los dividendos serán un fuerte contrincante para la deuda pública, con rentabilidades que duplican la de las Letras a doce meses en hasta once firmas del Ibex 35.

Ahora, el mercado ya compra que los tipos de interés no subirán más en la eurozona y que, además, el nivel actual de estas tasas (en el 4,5%, la más elevada de los últimos 20 años) no durará mucho más, ya que se espera que las primeras bajadas lleguen al principio de 2024. Estas expectativas dovish han influido en la última emisión de deuda pública, y vuelve a caer el interés de las emisiones del Estado tanto a seis como a doce meses. El Tesoro español colocaba en esta última subasta las letras a seis meses a una rentabilidad marginal del 3,620% (la anterior fue a 3,747%). Para doce meses, el rendimiento pasa a ser del 3,327% frente al 3,630% anterior, lo que supone su nivel más bajo desde mayo.

Pese a que los rendimientos que ofrecen actualmente las Letras son inferiores a los que venían aportando el resto del año, donde llegó a alcanzar hasta el 3,8% cuando la escalada en los tipos de interés parecía no tener techo, la rentabilidad actual consigue hacerle frente a la inflación (con el IPC en el 3,2% interanual, según el último dato), aunque por muy poco. En renta variable, no obstante, sí que hay compañías que no solo baten con holgura la subida de precios generalizada a través de sus dividendos, sino que doblan la cifra.

La referencia española en el parqué cuenta con 16 firmas (un 46%) que ofrecen rentabilidades en materia de dividendo superiores al 5% para 2024, según datos de FactSet. Entre estas, once compañías brindan retornos superiores al 7% y dos (Enagás y CaixaBank), de más del 9% para el próximo ejercicio.

Aunque en años alcistas, como el actual, el atractivo de los dividendos cae –ya que esta rentabilidad sube cuando el valor del título baja–, las compañías concentran cada vez más esfuerzos en sus políticas de dividendos y el porcentaje de sus beneficios (payout) que destinan a los mismos. Para 2024, concretamente, el 54% de las firmas del Ibex destinará más de la mitad de sus beneficios (un 51%) al pago de dividendos. Este es el porcentaje más elevado desde 2015, cuando entonces también 19 compañías presentaron un payout del 50% o más. Este 51% crecerá aún más el siguiente año, según estos pronósticos, pero aún así sigue estando por debajo de la media de la última década del índice nacional, en el 79%, y está más en línea con los beneficios que destinan otros índices europeos.

Dividendos más atractivos

Por nombres propios, como se avanzaba, Enagás yCaixaBank son las líderes en materia retributiva para el próximo año, con retornos del 9,9% y 9,6%, respectivamente, a precios actuales. El rendimiento de la energética (que tiene previsto dos pagos para 2024, como venía haciendo años anteriores, en los meses de junio y diciembre) se mantiene prácticamente en tablas con el que ofrece en 2023.

El banco, por su parte, pagará el próximo abril un efectivo bruto de 0,32 euros y se espera que en 2024 eleva ligeramente la rentabilidad con respecto a 2023. En este sentido, JP Morgan indicaba en un informe que la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri pagará más del 75% del beneficio en dividendo para 2025, doblando así payout como el de Banco Santander.

Las seis entidades bancarias del Ibex 35 están entre las compañías que superan el 5% de rentabilidad para el año que viene, algo que no es de extrañar ya que estas firmas suelen estar en los primeros puestos en rentabilidad por dividendo. De hecho, en un año del todo beneficioso para su negocio, la amplitud de sus ratios de capital, muy por encima de las exigencias del regulador, les da margen de maniobra para hacer del dividendo uno de sus grandes atractivos a la hora de atraer a nuevos inversores y de mantener a los que ya tenían. Así, Unicaja eleva casi dos puntos el rendimiento que ofrece a sus accionistas en 2024 con respecto el de este año (6,4%), y es la compañía de la referencia española que más incrementa este rendimiento, según estos pronósticos.

Además del sector bancario, las compañías energéticas también están entre las firmas que darán retornos tan atractivos, como Repsol (5,8%), Endesa (5,7%) o Redeia (5,3%). De hecho, han sido estas compañías las que han perdido terreno frente a los bonos este año, ya que la rentabilidad por dividendo de las mismas compite directamente con el rendimiento de la deuda, que este ejercicio se ha disparado. Logista también está entre las firmas que ven un mayor aumento de su rentabilidad para el año que viene, donde ofrece un 8% que pagará a sus accionistas en los meses de febrero y agosto.