Iberdrola desbanca a Inditex y se convierte en la favorita de los expertos

Tras varias revisiones al acecho, Iberdrola logra destronar a Repsol e Inditex como líder de la cartera naranja, un puesto que llevaban ocupando en las últimas revisiones, repetidamente, la petrolera y la textil. Así, la eléctrica es la firma de la bolsa española que aglutina una mayor confianza del casi medio centenar de entidades que configuran el consenso con el que se elabora el Eco10, el índice de ideas de inversión de bolsa española de elEconomista.es.

Con un peso del 5,73% en la Cartera de Consenso -en el índice todas ponderan igual-, la compañía dirigida por Ignacio Sánchez Galán es la favorita. Pese a que este curso no se lo está poniendo fácil a las empresas del sector eléctrico, con el segmento europeo que las agrupa como el quinto que menos gana en el año (4,5%), la confianza que mostraban los expertos sobre Iberdrola en las últimas revisiones no ha hecho sino crecer. Este peor desempeño de las utilities se debe al las fuertes subidas de rendimientos que se han experimentado en los últimos meses en los principales bonos del Viejo Continente, ya que las compañías de este sector suelen ser el refugio favorito de los inversores cuando la deuda no da rentabilidad. No obstante, en un escenario que se opone al anterior, las acciones de las utilities son las que sufren el castigo.

Pero aunque su camino en bolsa no está siendo tan optimista como la del propio Ibex, con una subida de en torno el 3,5% anual, que alcanza después del rebote de casi el 15% desde sus mínimos de octubre, Iberdrola no deja de batir récords de ganancias. Entre enero y septiembre ganó 3.637 millones de euros, un 17% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Esta mejora le permitió anunciar un incremento del 11% del dividendo a cuenta de 2023. La compañía eléctrica distribuirá, como mínimo, 0,20 euros por acción en enero de 2024. A este dividendo a cuenta, se le añadirá otro complementario, una vez sea aprobado en la Junta General de Accionistas. Cónsulte aquí el calendario de dividendos.

En la presentación de resultados de los primeros nueve meses del año, la utility revisaba al alza sus previsiones para el cierre del ejercicio. La firma espera un incremento del beneficio neto de doble dígito (excluyendo los efectos positivos de la rotaciones de activos), impulsado por una mayor producción y la nueva capacidad renovable o la revisión al alza de sus tarifas eléctricas y de gas, entre otras. Así, el consenso de expertos que recoge FactSet espera un beneficio neto de 4.800 millones de euros para el conjunto de 2023 para Iberdrola, un 8% más que los 4.435 millones que se esperaban para la firma el primero de enero.

Este mismo consenso recomienda tomar posiciones sobre los títulos de la utility, y le otorga un potencial de subida a sus títulos del 10% para los próximos 12 meses, hasta alcanzar los 12,41 euros.

"Consideramos que el sector de energías renovables ha sido castigado en exceso, a parte de esto Iberdrola es una empresa estable dentro del sector, consideramos que se está moviendo bien en Reino Unido para ser una de las empresas pioneras en cuanto a Renovables en la isla. Destacar también la rentabilidad por dividendo, que esta cerca del 4,5% con un crecimiento de cerca del 9% a 5 años, así como su buena salud financiera con una ratio deuda total/capital muy saneado, un 75% mejor que la media del sector", indican desde Banco Big, una de las firmas que incluyen a Iberdrola entre los valores escogidos en su cartera. "Por otro lado, técnicamente, vemos una antigua resistencia en los 11,067 que parece ahora estar utilizando como soporte siempre que se mantenga por encima de ese soporte vemos continuidad alcista para la acción", añaden desde la firma.

Desde Divacons-Alphavalue, otra de las firmas que eligen a la compañía eléctrica entre sus valores favoritos, explican: "Nos gusta Iberdrola por visibilidad estratégica y de resultados, sólido balance y excelente equipo directivo. Con un yield 2024 del 4,70% estimado y un atractivo potencial por fundamentales, además de la mejora del momentum, creemos que es una buena candidata a formar parte de la cartera".

La cartera de atl Capital es la más rentable este año: sube un 33%

Con datos a 30 de noviembre, la cartera ganadora del 2023 -esta es la primera revisión ya correspondiente a 2024- ha sido la de atl Capital. Su selección de valores durante el ejercicio ha alcanzado una revalorización del 33,1%. En esta revisión, desde la firma de inversión apuestan por Solaria, Banco Sabadell, Merlin, Indra -la firma que ha entrado a formar parte del índice naranja en esta revisión- y Talgo para comenzar el 2024. Con respecto a la revisión de septiembre, solo reiteran su confianza en la energética y el banco. La selección de valores de Bankinter durante 2023 se ha quedado a las puertas de ser la vencedora del año, con unas ganancias acumuladas del 32,9%. Las carteras de Bestinver, MG Valores y Mutuactivos también ocupan la parte alta del ránking con subidas que han superado el 32% en el año.