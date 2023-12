El Esequibo, el territorio que rebosa petróleo pone a Guyana y Venezuela al borde del conflicto

No hay nada más querido que lo que ya no se tiene. Además, si esa pertenencia resulta ser mucho más valiosa de lo que se creía porque alberga grandes riquezas que se desconocían, el resquemor es doble. Algo así es lo que está sucediendo con un territorio que se encuentra entre Venezuela y el pequeño país de Guyana, cuya disputa data de la época colonial. No obstante, la tensión se ha disparado al calor de los hallazgos de petróleo en las aguas que bañan el Esequibo, el territorio en disputa, y que hoy explotan de forma conjunta Guyana y la empresa norteamericana ExxonMobile.

En la actualidad, el Esequibo representa más de la mitad del territorio de Guayana. Además, ese territorio es rico en minerales y petróleo. Buena parte del crudo que está transformando la economía de Guyana procede de aguas que hoy pertenecen al pequeño país, pero que Venezuela reclama encarecidamente. La riqueza de esta tierra en petróleo es lo que, probablemente, ha intensificado el anhelo de Venezuela por 'recuperar' este territorio. Brasil están incrementando su presencia miltitar en su parte de frontera, mientras que se especula con que Venezuela también estaría moviendo parte de sus tropas a la zona.

No obstante, es importante recordar que Venezuela ya tiene las reservas de petróleo más importantes del mundo en su territorio y hoy en día es incapaz de aprovecharlas, ante la dudosa gestión de la empresa pública que explota el petróleo venezolano. Por el contrario, Guyana, con mucho menos petróleo, está a punto de producir más crudo que Venezuela. No obstante, conviene viajar en el tiempo para comprender la disputa del presente.

Historia del Esequibo

Como no podía ser de otra forma, esta disputa entre Venezuela y Guyana (antiguo territorio del Imperio Británico) se remonta la época colonial. De una forma muy resumida, en 1841 (Venezuela aún no era independiente), bajo la tutela y petición de la Royal Geographical Society, el explorador Robert Hermann Schomburgk fue enviado a la otrora colonia inglesa de la Guayana Británica para definir las fronteras con la futura Venezuela y la Guayana Neerlandesa (hoy Surinam, otro territorio está haciendo sus primeros pinitos con el petróleo).

Esta misión resultaba importante porque cuando el Imperio Británico tomó la Guayana Británica (lo que se conocía por entonces como las colonias del Esequibo, Demerara y Berbice) mediante el tratado de anglo-neerlandés de 1814, los Países Bajos no habían estipulado de ninguna forma la frontera occidental con la actual Venezuela.

El territorio con barras se lo disputan Venezuela y Guyana

Todo hace indicar que, por entonces, el establecimiento de una frontera precisa no era importante para las potencias coloniales. De este modo, el conflicto comenzó en 1841, cuando el Gobierno Venezuela (todavía no era oficialmente un país) elevó una queja oficial a lo que consideró una invasión británica en territorio venezolano. Venezuela reclama la línea Schomburgk, alegando que el Reino Unido había adquirido ilegalmente unas 30.000 millas cuadradas (80.000 km²) de su territorio. Venezuela sostenía que sus fronteras llegaban al este hasta el río Esequibo. Cuando se descubrió oro en el territorio en disputa, el Reino Unido trató de ampliar su alcance, reclamando uno 33.000 millas cuadradas (85.000 km²) adicionales al oeste de la línea Schomburgk.

La independencia de Guyana

Hasta 1966, ese territorio perteneció al Reino Unido, siendo conocido como la Guayana Británica mencionada anteriormente. Tras años de disputas, en mayo de 1966, Reino Unido reconoció la independencia de lo que sería desde entonces Guyana.

Dentro de este territorio se mantuvo el Esequibo, un territorio que hoy cobra gran importancia por los minerales y el petróleo que alberga (sobre todo las aguas que bañan la costa de esta tierra y que actualmente explota Guyana con la ayuda de ExxonMobile), una petrolera de EEUU, país que era antigua colonia del Reino Unido. Así se cierra el círculo.

Referéndum en Venezuela

Tal es la tensión que Venezuela celebrará este domingo un referéndum consultivo con el que espera aprobar, sin carácter vinculante, la anexión de la Guayana Esequiba (el Esequibo). La jugada del Gobierno de Nicolás Maduro ha disparado la tensión diplomática, con pronunciamientos a diario de Georgetown (capital de Guyana) y otras instancias internacionales que rechazan esta consulta -que no supone de facto un cambio real en el territorio-, mientras que el chavismo defiende a ultranza que esta zona rica en hidrocarburos "le pertenece" a Venezuela.

Aunque esta disputa, como se señalaba antes, viene desde la época colonial, ahora ha escalado como nunca después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declarara competente para resolverlo y de que Guyana autorizara exploraciones petroleras en el área, dos aspectos que dinamitaron la paciencia de Venezuela, cuya postura pasó de calmada a desafiante.

Desde Capital Economics advierten de que uno de los riesgos a los que se enfrenta la meteórica ascensión del petróleo guyanés es esta disputa con Venezuela: "El riesgo más existencial es una disputa territorial que viene de largo con la vecina Venezuela, que reclama más del 50% del territorio de Guyana, incluidos los depósitos de petróleo en alta mar. La disputa se encuentra actualmente ante la Corte Internacional de Justicia y se espera un veredicto a favor de Guyana, pero no es seguro que Venezuela respete la decisión del tribunal".

Más allá del petróleo que ya está extrayendo Guyana, uno de los nuevos descubrimientos de crudo en la zona se encuentra también en aguas del Esequibo. El bloque Stabroek, del que Guyana extrae la mayor parte de su crudo presente y futuro, se encuentra precisamente (buena parte) en las aguas en disputa. Es este petróleo, en parte, el que está permitiendo el incipiente milagro económico de Guyana.

La economía de Venezuela sufre

Todo ello, junto a la mala situación de la economía de Venezuela, está llevando a el Gobierno de Maduro ponga especial interés en este territorio. No obstante, los expertos se preguntan si Venezuela sería capaz de gestionar esos recursos. No solo eso, quizá si esas aguas no fueran de Guyana que ha permitido que ExxonMobile explore en sus aguas, ese crudo quizá ni quiera 'existiría' como reservas probadas (es el petróleo que rentable extraer en cada momento).

Por si acaso, Guyana, un país de solo 800.000 habitantes (frente a los casi 30 millones de Venezuela), ha comenzado a forjar alianzas y relaciones importantes. El Gobierno guyanés se ha reunido recientemente para estrechar lazos en materia militar con Brasil y Canadá. Por otro lado, Brasil ha reforzado su presencia militar en la frontera norte del país, precisamente, por el aumento de las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Guyana, según han fuentes oficiales este miércoles.

Mientras que Venezuela quiere anexionarse este territorio, Guyana prefiere zanjar el debate y dejar que las cortes internacionales decidan: "Se acabó" el tiempo para una negociación y que confía en el proceso que lleva adelante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se declaró competente para decidir al respecto, sentencian desde el Gobierno de Guyana.