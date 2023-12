Venezuela 'decide' anexionarse el Esequibo, la tierra rica en petróleo y oro ¿y ahora qué?

Venezuela ha decidido. Tal y como buscaba el régimen de Nicolás Maduro, la atención de los venezolanos se ha centrado durante unos días las ambiciones que pasan por recuperar un territorio algo más grande que Portugal (rico en petróleo, oro y otros minerales muy valiosos) y que fue considerado durante décadas parte del territorio de Venezuela. Los venezolanos han apoyado este domingo, mediante referéndum, la anexión del territorio en disputa con Guyana, de casi 160.000 kilómetros cuadrados (más de un Portugal y medio), según los primeros resultados de la consulta no vinculante celebrada en el país, ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que detalló que se obtuvieron un total de 10.554.320 votos.

El 95,93 % de los venezolanos que participaron en la consulta, de la que el CNE no informó el porcentaje de abstención (se especula con que ha sido extremadamente alta antes las imágenes que se han mostrado de los puntos de votación y los datos publicados por el opositor Henrique Capriles), respondió afirmativamente a la quinta pregunta, en la que se les interrogó si estaban o no de acuerdo con anexionar al mapa nacional la zona disputada y crear allí una nueva región llamada Guayana Esequiba.

Con este resultado, el Gobierno de Nicolás Maduro ha obtenido respaldo popular para desarrollar, como planteaba la pregunta, "un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura" de esta zona, que incluye otorgar la ciudadanía a las 125.000 personas que allí residen, en su mayoría comunidades indígenas.

El Esequibo es una tierra rica en petróleo, uno de los motivos que han intensificado la disputa presente. Sin embargo, antes del petróleo esta tierra era conocida por las importantes reservas que tiene de oro, aluminio y diamantes. Es más, antes del boom petrolero, la economía de Guyana (aún tiene el dominio del Esequibo) era totalmente dependiente de estas minas.

Venezuela tiene las manos atadas

¿Y ahora qué? El pueblo ha dado el respaldo a las ambiciones más extremas de Nicolás Maduro. Los expertos creen que por el momento el conflicto no pasará a mayores. Guyana cuenta con el apoyo directo o indirecto de países como Reino Unido, EEUU, Canadá o incluso la vecina Brasil. Por ahora, el Gobierno de Maduro podría optar por esperar a que la ONU y la Corte Internacional de Justicia fallen al respecto. No obstante, se espera que los tribunales internacionales mantengan las fronteras actuales, aunque quizá podrían imponer algún tipo de restricciones a las nuevas concesiones de licencias para explotar los yacimientos de petróleo del mar que baña el Esequibo y que hoy explota Guyana con ExxonMobil.

Brasil (país que está más cerca de Guyana que de Venezuela), también parte implicada por compartir frontera, está incrementando su presencia militar en su parte de frontera, mientras que se especula con que Venezuela también estaría moviendo parte de sus tropas a la zona.

Brasil "ha intensificado las acciones defensivas" a lo largo de su frontera norte mientras monitorea una disputa territorial entre sus vecinos, Guyana y Venezuela, aseguraba el miércoles pasado el Ministerio de Defensa del país, en declaraciones recogidas por la agencia Reuters. "El Ministerio de Defensa ha estado vigilando la situación. Se han intensificado las acciones defensivas en la región fronteriza norte del país, promoviendo una mayor presencia militar", señaló en un comunicado.

El Esequibo, el territorio en disputa entre Venezuela y Guyana

La Comunidad del Caribe (Caricom) afirmó hace unas semanas que sus 15 miembros apoyan a Guyana "en el sentido de que sus fronteras son inviolables y que debe recurrirse a la Corte Internacional de Justicia (CIJ)" ante la disputa territorial del Esequibo con Venezuela.

"La posición de Guyana ha sido firme, ha sido inquebrantable y está ante la Corte Internacional de Justicia y la apoyaremos al 150%", subrayó la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley en una rueda de prensa en Guyana junto a su homólogo de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves.

¿Qué es el Esequibo?

El Esequibo representa más de la mitad del territorio de Guayana. Además, ese territorio es rico en minerales y petróleo. Buena parte del crudo que está transformando la economía de Guyana procede de aguas que hoy pertenecen al pequeño país, pero que Venezuela reclama encarecidamente. La riqueza de esta tierra en petróleo es lo que, probablemente, ha intensificado el anhelo de Venezuela por 'recuperar' este territorio.

Esta disputa entre Venezuela y Guyana (antiguo territorio del Imperio Británico) se remonta la época colonial. De una forma muy resumida, en 1841, bajo la tutela y petición de la Royal Geographical Society, el explorador Robert Hermann Schomburgk fue enviado a la otrora colonia inglesa de la Guayana Británica para definir las fronteras con la futura Venezuela y la Guayana Neerlandesa (hoy Surinam, otro territorio está haciendo sus primeros pinitos con el petróleo).

Esta misión resultaba importante porque cuando el Imperio Británico tomó la Guayana Británica (lo que se conocía por entonces como las colonias del Esequibo, Demerara y Berbice) mediante el tratado de anglo-neerlandés de 1814, los Países Bajos no habían estipulado de ninguna forma la frontera occidental con la actual Venezuela.

En aquella época, Venezuela se encuentra en una situación precaria para luchar por sus fronteras (después de la independencia de España y de haber pasado años en lo que se conocía como la Gran Colombia), de modo que no era algo prioritario el establecimiento de una frontera precisa. De este modo, el conflicto comenzó en 1841, cuando el Gobierno Venezuela (todavía no era oficialmente un país) elevó una queja oficial a lo que consideró una invasión británica en territorio venezolano.

Venezuela reclama la línea Schomburgk, alegando que el Reino Unido había adquirido ilegalmente unas 30.000 millas cuadradas (80.000 km²) de su territorio. Venezuela sostenía que sus fronteras llegaban al este hasta el río Esequibo, que es lo que sigue sostenieno hoy. Cuando se descubrió oro en el territorio en disputa, el Reino Unido trató de ampliar su alcance, reclamando uno 33.000 millas cuadradas (85.000 km²) adicionales al oeste de la línea Schomburgk.

La independencia de Guyana

Hasta 1966, ese territorio perteneció al Reino Unido, siendo conocido como la Guayana Británica mencionada anteriormente. Tras años de disputas, en mayo de 1966, Reino Unido reconoció la independencia de lo que sería desde entonces Guyana.

Dentro de sus fronteras se mantuvo el Esequibo, un territorio que hoy cobra gran importancia por los minerales y el petróleo que alberga (sobre todo las aguas que bañan la costa de esta tierra) y que actualmente explota Guyana con la ayuda de ExxonMobil, una petrolera de EEUU, país que era antigua colonia del Reino Unido. Así se cierra el círculo.

¿Y si el petróleo fuera de Venezuela?

No obstante, los expertos se preguntan si Venezuela sería capaz de gestionar esos recursos. No solo eso, quizá si esas aguas no fueran de Guyana, que ha permitido que ExxonMobil explore en sus aguas, ese crudo quizá ni quiera 'existiría' como reservas probadas (es el petróleo que rentable extraer en cada momento).

No obstante, es importante recordar que Venezuela ya tiene las reservas de petróleo más importantes del mundo en su territorio y hoy en día es incapaz de aprovecharlas, ante la dudosa gestión de la empresa pública que explota el petróleo venezolano. Por el contrario, Guyana, con mucho menos petróleo, está a punto de producir más crudo que Venezuela. No obstante, conviene viajar en el tiempo para comprender la disputa del presente.