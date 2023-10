Las firmas armamentísticas a vigilar en tiempos de guerra

La industria armamentística vuelve a beneficiarse del drama internacional que supone la extensión de la guerra de Ucrania a Oriente Próximo. Las acciones de las principales empresas relacionadas con la Defensa, seguridad y productoras de armamento vuelven a estar en el foco de los inversores, después de que semanas atrás la presión de las ventas provocó que corrigieran parte de la subida que tuvo lugar tras el comienzo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Cada vez son más las empresas que tratan de beneficiarse de una carrera armamentística que no se veía desde tiempos de la Guerra Fría, como demuestra el anuncio del incremento en el gasto militar de gran parte de los países desarrollados. A continuación, voy a analizar desde el punto de vista técnico la evolución de las principales compañías cotizadas tanto en Wall Street como en Europa.

Al otro lado del Atlántico destacan Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics o Northrop Grumman mientras que en Europa destacan compañías como las alemanas Rheinmetall y MTU Aeroengines, la italiana Leonardo o las francesas Dassault Aviation y Thales.

Rheinmetall

Las acciones de la firma alemana Rheinmetall, fabricante de los carros de combate Leopard y el vehículo de combate de infantería Marder, está comenzando a romper el techo del canal que venía acotando la fase de consolidación desde comienzos de abril, fecha en la que llegó a marcar un máximo históricos en la zona de los 280 euros. Todo apunta a que este canal era una clásica bandera de continuidad alcista, por lo que lo más probable es que en próximas fechas veamos al título marcar nuevos altos históricos sobre esos 280 euros. Operativamente, se puede comprar manejando un stop vinculado a que no pierda los mínimos de esa consolidación en los 225 euros.

Análisis técnico de Rheinmetall

MTU Aeroengines

La curva de precios de MTU Aeroengines , que es una empresa que desarrolla, fabrica y brinda mantenimiento a la industria aeronáutica civil y militar, lleva desde comienzos de 2021 dentro de una figura triangular expansiva que hasta hace pocas jornadas invitaba a estar al margen del valor mientras no alcanzara la base de la misma, que está en la zona de los 130-140 euros. Ahora bien, con este cambio de escenario no puedo descartar que el título trate de dejar atrás su fase correctiva bajista. Se alejarían los riesgos si supera los 175 euros. Mientras no supere esta resistencia soy partidario de mantenerse al margen de esta compañía hasta que alcance los 130-140 euros.

Análisis técnico de MTU Aeroengines

Leonardo

La italiana Leonardo, especializada en helicópteros y sistemas de navegación, está aproximándose a los máximos que marcó el año 2017 en torno a los 14,90 euros. Todo apunta a que es cuestión de tiempo que logre superar esos máximos y se dirija a buscar sus altos históricos del año 2027 en los 17 euros, cuya ruptura también veo probable y eso habilitaría que la compañía transalpina entre en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe. Solamente mostraría debilidad si pierde los 12,70 euros, que es donde podrían situar el stop si deciden comprar buscando esa subida libre sobre los 17 euros.

Análisis técnico de Leonardo

Dassault Aviation

Las acciones de Dassault Aviation, que es un fabricante francés de aeronaves militares y civiles, están a un paso de romper el techo de la figura triangular que viene acotando la consolidación durante los últimos meses, que se localiza en los 190 euros. Pueden comprar si lo consigue manejando un stop en los 170 euros y buscando un nuevo e importante movimiento alcista que de continuidad a la subida libre en la que se encuentra el valor tras superar los altos del año 2018 en los 172 euros. Al menos se podría buscar una resistencia creciente histórica que discurre por la zona de los 230 euros.

Análisis técnico de Dassault Aviation

Lockheed Martin

Lockheed Martin es el mayor contratista de defensa del mundo y sus acciones desarrollan una formidable e impecable tendencia alcista desde hace más de una década. Todo apunta a que esta tendencia alcista quiere retomarse después de la fase correctiva que ha llevado al título de los 500 a los 390 dólares. Manejando un stop en los 390 dólares se puede comprar buscando alzas hacia los altos del año en esos 500 dólares y luego objetivos más ambiciosos como son los 600 dólares, que es el techo del canal que viene acotando las alzas durante los últimos seis años.

Análisis técnico de Lockheed Martin

Raytheon Technologies

La compañía Raytheon Technologies, que es uno de los fabricantes aeroespaciales y militares más grandes del mundo, perdió semanas atrás un soporte clave que confirmó un amplio patrón bajista que invitó a cerrar posiciones. A corto plazo, no me sorprendería que pudiera formar un potente rebote, pero en la medida que la caída no ha alcanzado el objetivo teórico de este patrón bajista, en los 60 dólares, soy partidario de buscar otras opciones más fuertes.

Análisis técnico de Raytheon Technologies

Northrop Grumman

Northrop Grumman es un conglomerado de empresas aeroespaciales estadounidenses y de defensa. La empresa es el cuarto mayor contratista de defensa militar estadounidense y el constructor número uno de buques de guerra. Sus acciones quieren retomar su tendencia alcista tras desarrollar una corrección de los 550 a los 413 dólares, muy cerca de los 400 dólares, que son la base del canal que viene guiando las alzas durante el último lustro. Comprando con stop en los 413 dólares se pueden buscar objetivos en el techo de ese canal, que ahora aparece por los 600 dólares.

Análisis técnico de Northrop Grumman

General Dynamics

General Dynamics es un conglomerado de empresas canadienses dueñas de empresas estadounidenses del sector aeroespacial y militares. Con stop en los 200 dólares, que es el nivel que debería de perder para poner en jaque su impecable tendencia alcista de medio y largo plazo, se puede comprar el título buscando que supere los 265 dólares, lo cual abriría la puerta a que las acciones entraran en subida libre absoluta.

Análisis técnico de General Dynamics