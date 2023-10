Horos AM nada a contracorriente al mantener su confianza en la bolsa española y china

En la gestora fundada por Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez evitan uno de los sectores que más gusta a los inversores este año, el de la tecnología, responsable de buena parte de las subidas de las bolsas este año. En su última carta dirigida a partícipes, Ruiz explica que para conseguir su objetivo de generar rentabilidades sostenibles y satisfactorias en el largo plazo deben enfocar sus recursos "a pescar en ríos donde abundan los peces y hay pocos pescadores (bolsa china y española) y evitar aquellas aguas con muy pocos peces y muchos pescadores (sector tecnológico)".

Las compañías españolas suponen alrededor del 23% de su fondo internacional, mientras que las chinas pesan cerca del 19%. Entre ambas geografías suman un 42%. "Pero ¿por qué cotizan estos mercados a niveles tan atractivos en comparación con sus promedios históricos? Podríamos dar un sinfín de explicaciones fundamentales, como el deterioro en la seguridad jurídica en el caso de la bolsa española o la crisis económica que vive China (…). Al final, el auténtico motivo por el que unos activos pueden cotizar con descuento no es otro que la falta de apetito del inversor", detallan.

Desde esta gestora inciden en la idea de que el constante flujo de dinero hacia las compañías tecnológicas, mientras se producen salidas del resto, está reduciendo la heterogeneidad en el mercado. Cuando esto pasa termina impregnando, "para bien o para mal", en todos los activos y por ende en los índices bursátiles.

Además de lo que sucede en el sector de la tecnología identifican otras distorsiones. Ponen como ejemplo a las compañías con una alta rentabilidad por dividendo, que acumulan uno de sus peores comportamientos históricos en relación con las entidades que pagan menores dividendos.

Este tipo de anomalías se ven reflejadas en las rentabilidades de sus fondos, que este año son inferiores a las de los índices. En el caso de Horos Value Internacional avanza un 8,7% frente al 10,9% de su índice comparable; mientras que Horos Value Iberia se revaloriza un 9% frente al 16,2% de su índice de referencia. "Estas rentabilidades no reflejan una serie de anomalías muy importantes que se están produciendo y que nos hacen ser cautos con el mercado y, paradójicamente, optimistas con nuestras carteras para el futuro", justifican. Para la gestora, la esencia de todo a la hora de invertir es pensar cuánto están pagando por los beneficios de las compañías.

Venden una posición histórica: Alba

En Horos Value Internacional han vendido la posición en la compañía de plataformas petrolíferas Shelf Drilling, en el holding tecnológico Alphabet, en las acciones B de la empresa de carbón metalúrgico Ramaco Resources y, ya en octubre, desinvirtieron también en la compañía de concesionarios de automóviles Pendragon, "aprovechando la batalla reciente entre varios jugadores para adquirir esta entidad".

A su vez, han invertido en la gestora de activos canadiense Onex, en el bróker naviero Clarkson, en la productora de papel sueca Nordic Paper y en la compañía de servicios inmobiliarios Excellence Commercial Property. También han reinvertido, unos pocos meses después de su salida, en la compañía productora de gas y petróleo Spartan Delta.

En la cartera española han deshecho una posición histórica de su cartera: Corporación Financiera Alba. "Aunque seguimos pensando que este holding controlado por la familia March continúa cotizando con un elevado descuento, el escaso interés mostrado estos años por la compañía a la hora de tratar de reducir ese descuento nos ha llevado a vender, completamente, una posición que era cada vez más residual en nuestro fondo", señala. También han incrementado el peso de Iberpapel y Elecnor.

