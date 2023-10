'Tressis Cartera Eco30' cumple 5 años con una rentabilidad anual del 6,75%

El fondo asesorado por elEconomista.es, Tressis Cartera Eco30, ha cumplido cinco años de vida y se acerca al objetivo con el que nació. El de ofrecer una rentabilidad anualizada del 7% que permita a sus partícipes duplicar el patrimonio cada década por el efecto del interés compuesto. Desde que recibió la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en septiembre de 2018, este vehículo acumula una rentabilidad del 38,6%, que se traduce en un retorno anualizado del 6,75%, superior incluso al de la bolsa mundial, que en el mismo periodo ha ofrecido un 5,45%.

Durante estos cinco años, el fondo asesorado por elEconomista.es, que invierte en treinta historias de crecimiento internacionales compradas a precios atractivos, el camino no ha estado exento de baches. Podría decirse que Tressis Cartera Eco30 se ha enfrentado a la maldición de los años pares y a la bonanza de los impares. El fondo arrancó digiriendo la caída del final de 2018. En la Nochebuena de aquel año Wall Street se desplomó tras la peor semana de la década. No hubo un único responsable de aquellas caídas: a las tensiones entre China y Estados Unidos en forma de guerra comercial, se unieron la debilidad de la tecnología americana, la escalada en la rentabilidad del bono americano, que llegó a superar la barrera del 3% o el Brexit.

Cuando en 2019 la cartera remontó con un rentabilidad del 20,3% llegó el Covid. La calidad de la selección de títulos y, de nuevo, la confianza de los partícipes permitió retomar la ruta trazada. En plena pandemia, este vehículo fue capaz de recuperar el valor inicial con el que comenzó su andadura, los 100 euros. Ocurrió a finales de noviembre, poco después de que Pfizer devolviera la esperanza con el anuncio de que su vacuna demostraba alta eficacia para combatir el coronavirus. A partir de ahí, la recuperación del valor liquidativo del fondo fue continua y solo unos meses más tarde, en marzo de 2021, su precio marcó un nuevo máximo, en los 115,47 euros. De modo que, tras caer un 6,77% en 2020, este vehículo volvió a subir un 22,96% en 2021.

Pero la calma no duró demasiado. A comienzos de 2022 la invasión de Rusia a Ucrania volvió a desatar una tormenta en el mercado y ayudó a despertar a una inflación que llevaba años aletargada, dando lugar a una de las subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales más rápida de las últimas décadas. Ese veloz incremento de tipos provocó un ajuste en el precio de todos los activos sin precedente, que originó fuertes pérdidas tanto en las bolsas como en la renta fija. Aún así, el fondo las contuvo hasta el 4,25%.

La bonanza de los años impares se ha vuelto a ver en 2023, en el que el saldo anual del fondo es del 12%, con datos a cierre de septiembre. En abril, además, el fondo consiguió la máxima calificación por parte de Morningstar, las cinco estrellas, en la clase institucional. Este rating mide la rentabilidad ajustada al riesgo de un fondo respecto a su categoría, utilizando datos de rentabilidad de los últimos 36 meses. El 10% de los mejores fondos recibe las cinco estrellas. En el caso de la clase dirigida a particulares, también consiguió las cuatro estrellas.

Pese a haber hecho frente a tres crisis de mercado en sus cinco años de vida, Tressis Cartera Eco30 ocupa la posición número nueve de un total de 26 fondos de su categoría, la de renta variable de gran capitalización estilo valor según Morningstar. Si la comparativa es frente a otros fondos españoles de renta variable internacional estilo valor entonces ocupa la cuarta posición por rentabilidad desde el inicio. En la comparación se incluyen vehículos de reconocido prestigio, que pertenecen a las gestoras con un marcado sesgo value, como pueden ser Azvalor AM, Cobas AM o Magallanes Value Investors, entre otras.

La esencia del fondo

Para llegar a la selección de 30 valores que forman parte de la cartera del fondo se parte de una lista de cotizadas de todo el mundo, que se criba en base a criterios fundamentales. Pero la clave definitiva del proceso selección se sustenta "en una selección equilibrada sectorial, en la que ningún sector puede contar con más de cuatro representantes", explica Joaquín Gómez, director adjunto de elEconomista.es y creador intelectual de los índices bursátiles de este periódico. El porfolio debe ofrecer en conjunto "unos ratios de crecimiento atractivos, comprados a multiplicadores de beneficios y valoración muy inferiores a los de la media del mercado. En ningún caso se trata de comprar títulos que estén simplemente baratos: el objetivo es tratar de incorporar historias atractivas, con catalizadores, a precios razonables", detalla.

El resultado es una cartera con ratios de crecimiento atractivos, comprados a multiplicadores de beneficios y valoración muy inferiores a los de la media del mercado. Los ratios más atractivos se vieron en octubre del año pasado. Eso no implica que la cartera no siga defendiendo una expectativa de rentabilidad para el año que viene que supera el 9% a los precios actuales, con una rentabilidad por dividendo del 4%, y un endeudamiento de solo 0,69 veces.