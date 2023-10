El paso atrás deja la bolsa con un 14% de descuento frente a la media histórica

La otra cara de la moneda de las correcciones de estas últimas semanas en bolsa la deja el multiplicador de beneficios (o PER), ya que si las previsiones de ganancias que los expertos marcan para determinado valor o índice continúan fuertes pese a estas caídas, esta ratio se vuelve de lo más atractiva. Esto sucede en el Stoxx 600, la bolsa europea de referencia, que se compra actualmente con un descuento del 14% con respecto a su propia media, según datos de Bloomberg.

El índice ofrece un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) de 12,4 veces frente a las 14,3 veces de la media desde que hay registro, y frente al multiplicador de 15,8 veces de la última década, donde el abaratamiento es todavía más profundo, del 21,6%. Se trata, además, de la ratio más baja de todo el año, y abre una diferencia con la bolsa americana de hasta siete puntos, lo que sería la mayor brecha entre ambas en 2023.

El Stoxx 600 sigue el ritmo bajista que marcan el resto de bolsas de este y al otro lado del charco desde el mes de septiembre, donde perdió un 1,74%. En el año, las ganancias no llegan al 4%, penalizada, en parte, por las compañías británicas (como Just Eat o Deliveroo, que están entre las más bajistas). Sin embargo, esta huida de los inversores no ha calado, de momento, en la previsión de beneficios que marca el consenso de expertos, con un BPA (beneficio por acción) de 36,03 euros para 2023 que crece hasta los 38,40 euros para el año que viene y a 41,63 para 2025.

Aunque las pérdidas en renta variable también llegan a Wall Street, con una caída del 5,6% en el S&P 500 en el último mes, la bolsa americana sigue cotizando con prima con respecto a su media histórica, con un multiplicador de 19 veces.

"La valoración del mercado americano es hoy superior a su media histórica con una relación precio-beneficio (PER) de 12 meses superior a 19 frente a una media histórica de 10 años de 18,4, lo que deja poco margen para una revalorización adicional en en un contexto de tipos elevados más sostenibles. Por lo tanto, el rendimiento esperado de las acciones estadounidenses en el mejor de los casos es positivo pero limitado", indican a este hilo desde Candriam. Para el mercado europeo, sus perspectivas son las siguientes: "En Europa, la situación es bastante diferente. La valoración del mercado de valores es mucho más atractiva y se justifica por unas perspectivas de crecimiento más sombrías y un riesgo a la baja para las perspectivas económicas de los próximos meses".

Por tanto, continúan desde la firma, "las expectativas de crecimiento de los beneficios empresariales a lo largo de 12 meses (+6%) podrían seguir revisándose a la baja. Las perspectivas de beneficios y la valoración solo mejorarán cuando las perspectivas económicas mejoren en 2024. Por lo tanto, todavía es demasiado pronto para aumentar nuestra asignación a las acciones europeas, ya que se espera que la economía permanezca estancada en el último trimestre de este año".

Al igual que la bolsa europea, el Ibex 35 también ofrece el precio más atractivo de todo el ejercicio, con un PER que no llega a las 10 veces (ver gráfico). El descuento con su media histórica es del 28,7%. Y es que, el gran peso del sector bancario dentro del índice sostiene con fuerza sus títulos, y es después del italiano el selectivo europeo que más gana, con un 10,6%, aunque también se ha visto azotado por las correcciones del último mes, con el temor de que una larga época de tipos altos azote a la economía.

Europa cerca de la 'compra'

Las caídas de las últimas semanas hicieron perder la semana pasada al EuroStoxx 50 –la otra bolsa de referencia en Europa– el soporte señalado desde Ecotrader, en los 4.170 puntos. La cesión de esta zona abría la puerta a una caída adicional del 2% hasta el entorno de los 3.900/4.000 puntos que son el suelo de Credit Suisse.

Para Joan Cabrero, experto del portal premium, la corrección hacia estos mínimos de marzo "sería una oportunidad para volver a comprar bolsa con una orientación de medio plazo ya que desde ese entorno entiendo que las bolsas europeas podrían sentar las bases de un suelo desde donde desplegar otro segmento alcista".

A ello añade que "esta hipótesis solamente se cancelaría si la actual caída en las bolsas mundiales provoca la pérdida de soportes que el EuroStoxx 50 presenta en los 3.900 puntos, cuyo alcance supondría un ajuste del 38,20% de Fibonacci de todo el movimiento alcista que nació en los mínimos del año pasado".

Cabrero añade, además, que está zona de compra en Europa será aún más apta mientras "no veamos al otro lado del Atlántico al Nasdaq 100 perder su soporte crítico que se encuentra en los 13.800 puntos". Mientras el índice tecnológico se mantenga por encima de dicha cota, el experto entiende que "no hay que claudicar ni irse a los cuarteles de invierno. De hecho, en estos momentos es cuando me gusta recordar esa frase que reza plan your trade and trade your plan, esto es, diseña un plan de trading y luego ejecútalo. El plan y hoja de ruta era realizar compras en una caída a los 4.000/3.900 puntos del EuroStoxx 50 y eso es lo que sigo recomendado hacer".

Las firmas europeas más baratas

Dentro del Stoxx 600, hasta 151 firmas de las que reúne se adquieren actualmente a un multiplicador de beneficios por debajo de las 10 veces. De ellas, 19 se compran, incluso, a un PER inferior a 5 veces. La firma de inversión francesa, Eurazeo, es la más barata de todas ellas, adquiriéndose a 2,6 veces. Al mismo PER se compra también Porsche.

En general, el sector automovilístico europeo es el que presenta las ratios más inferiores, pues junto a Porsche también se encuentran Renault, Stellantis y Volkswagen con un múltiplo por debajo de 5 veces. La energía también copa las compras más asequibles y Repsol consigue colarse entre las diez compañías más baratas del Stoxx 600, con un PER en 2023 de 4,2 veces.