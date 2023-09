Incertidumbres que frenarán las bolsas

Históricamente, los últimos tres meses del año son alcistas en las bolsas. No en vano, durante los últimos 30 años se han obtenido un 2% de ganancias de media en el periodo en la renta variable europea. No obstante, la estadística está para romperse. Y eso es lo que parece que ocurrirá en el presente ejercicio según los gestores y analistas encuestados por elEconomista.es. De hecho, más del 60% no atisba mejoras ni en Europa ni en el Ibex. Un pesimismo al que contribuye el buen primer semestre de la renta variable. Pero también el temor ante el repunte de la inflación, la política monetaria y la evolución alcista de las materias primas. Incertidumbres todas ellas de peso que pasarán factura al desempeño de las bolsas en lo que resta de año.

