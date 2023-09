El Congreso de EEUU y el empleo del país pondrán a prueba el inicio de octubre

No dará tiempo a que arranque la semana y el mes de octubre ya puede llegar torcido. Antes de que finalice el 1 de Octubre el Congreso de los Estados Unidos puede quedar bloqueado, lo que supondría echar el cierre al Gobierno del país si no se llega antes a un acuerdo para aprobar el gasto nacional del ejercicio que viene. No sería la primera vez que se produce un cese temporal del gobierno en la historia de EEUU, aunque suele ser habitual ver un pacto a última hora.

Al margen de la actividad parlamentaria llegarán los primeros datos macroeconómicos de septiembre, el mes en el que los bancos centrales lanzaron el mensaje de unos tipos de interés altos por más tiempo, aunque ya se hubiera alcanzado el techo en varias geografías.

Las primeras pruebas de la evolución de la economía norteamericana llegarán el lunes con el PMI manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) para el que no se espera un resultado por encima de los 50 puntos. Es decir, el dato seguiría reflejando una recesión económica en el país, aunque se elevaría ligeramente hasta el 47,8. Ese mismo día está prevista la comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.

A lo largo de la semana se actualizará la situación del mercado laboral del país incluyendo la evolución del empleo no agrícola de septiembre, que caerá hasta los 160.000 contratos en septiembre, según Bloomberg. También se publicará el resultado de la última encuesta sobre ofertas de empleo y rotación de mano de obra en el país (JOLTS).

No obstante, la referencia de la semana en Estados Unidos será la actualización del informe de vida laboral con la tasa de desempleo a la baja hasta el 3,7%. "El empleo continúa fuerte y es una de las razones por las que la Fed podría mantener altos los tipos de interés", explicaron desde CMC Markets que recuerdan a su vez que un dato de empleo más bajo de lo esperado podría suponer un rebote de los precios. Aunque las previsiones de los expertos apuntan a una ralentización de la contratación en septiembre, hay que tener en cuenta que (dado el elevado número de ofertas de empleo) esto puede reflejar una oferta de mano de obra limitada.

En la eurozona ya se dieron los datos preliminares de la mayor parte de índices de servicios o manufactureros de septiembre y que se actualizarán durante la semana. A menos que se produzcan sorpresas con el dato definitivo, los gestores encuestados en estos PMI vendrían a reflejar una contracción en la economía de la eurozona por cuarto mes consecutivo, lo que indicaría que la política monetaria del Banco Central Europeo tiene su impacto en la economía real. Y del mismo modo que Powell, el mercado también tendrá la oportunidad de escuchar a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el miércoles 4 de octubre.

Más allá de las pistas que pueda dar Lagarde del inicio del recorte de tipos, el mercado vigilará los datos de desempleo de países como España, así como el dato conjunto del paro de la eurozona, una de las referencias clave a este lado del Atlántico que tendrá su reflejo en las cotizaciones de la bolsa, divisas y mercado de deuda.

Evolucionen las bolsas como evolucionen en el arranque de octubre los principales índices chinos no reflejarán ningún movimiento. El mercado del gigante asiático permanecerá cerrado por ser festivo nacional (Día Nacional de la República Popular de China). En cambio, el resto de Asia sí que estará operativa. El banco central indio tomará su propia decisión respecto al futuro de su política monetaria mientras que en Japón se publicarán datos manufactureros y del sector servicios que en las últimas revisiones acentuaron la posibilidad de asistir a una mayor ralentización de la economía nipona.