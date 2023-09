Cambio de tornas en el mercado: los tipos son lo suficientemente altos para olvidarse de la bolsa

Ha llegado un punto de inflexión en el mercado. El nivel al que han llegado los tipos de interés, lo suficientemente restrictivos y con la puerta abierta a seguir subiendo, inaugura una nueva etapa. Este es el momento en el que la rentabilidad de la bolsa y los bonos es tan parecida que no merece la pena asumir riesgos.

El mercado está de transición. Ha abandonado la fase TINA y se está moviendo de TIAA a TAMA, unas siglas que usan los inversores para definir los ciclos del mercado y para ajustar las carteras. TINA es cuando no hay alternativas de inversión reales fuera de la bolsa; TIAA cuando conviene buscar alternativas y TAMA cuando no merece la pena de asumir la volatilidad de las acciones. Este punto ya ha llegado.

Bank of America (BofA) apunta al inicio de este momento tras comparar las rentabilidades del bono estadounidense a diez años, el T-Note, y del índice SPX earnings yield. En los últimos meses, el retorno del primero ha ido al alza y el del segundo a la baja, lo que hace que estén muy cerca de converger en torno al 5%. "Los tipos de Estados Unidos se verán probablemente como una alternativa a los activos de riesgo cada vez más atractiva", explican.

En este punto es cuando se produce esa transición de TINA ('There is an alternative', hay una alternativa a la bolsa, por sus siglas en inglés) a TAMA ('There are many alternatives', hay muchas alternativas).

En el primer escenario, los tipos de interés no son lo suficientemente altos, sin embargo, los inversores se ven obligados a posicionar su efectivo para compensar la inflación. En esos casos, BofA aboga por la deuda de mayor riesgo. En el segundo escenario, los tipos ya permiten no asumir riesgos y acudir a los bonos, ya que la rentabilidad que ofrecen hace que no merezca la pena afrontar la volatilidad de las acciones.

Los estrategas de la entidad creen que los tipos de interés van a subir hasta el momento en que empiecen a ser dolorosos, por lo que ven el retorno del T-Note en el 5% (desde la franja actual del 4,5-4,6%). La razón es que la fortaleza económica de Estados Unidos permite más restricción, la caída del mercado no ha sido sustancial como para frenar a la Fed y no hay los suficientes recortes de tipos previstos para que las acciones encuentren un apoyo. Todo esto inclina la balanza hacia los valores de deuda gubernamentales en detrimento de la bolsa.

El cambio de una fase a otra, recuerda BofA, se lleva tejiendo desde la semana pasada. Entonces, la última reunión de la Reserva Federal (Fed) dejaba claro que los tipos altos durarían más tiempo, extendiéndose así el ciclo monetario. Y esta situación acabará desencadenando el trasvase hacia los activos de bajo riesgo, como los bonos.

De hecho, los inversores institucionales han acumulado su mayor posición en estos valores desde 2004. BofA no está solo con la predicción del T-Note rentando un 5%. Los analistas de ING también han barajado este extremo, como lo han hecho BlackRock o Pershing Square Capital.

Desde Morgan Stanley también coinciden con ese cambio de contexto. Antes de la última reunión de la Fed, los inversores creían que el ciclo restrictivo se desandaría rápido y, sin embargo, tras la cita, han empezado a asumir que los tipos altos van a permanecer durante años. "Los tipos altos invitan a adoptar estrategias activas", señala la firma. Coincide con BofA en que los ahorradores ya no pueden recurrir a la inversión pasiva mediante ETFs y que, si se mantienen en renta variable, tendrá que ser muy selectivos. La bolsa es menos atractiva que la renta fija, más segura, señalan.

El informe dice que los inversores deben desacostumbrarse a la última década, la de los estímulos monetarios que correspondería a TINA. La renta variable ya no va a encontrar el apoyo de los tipos bajos que, por sí mismos, favorecen a las acciones. Los yields más bajos aumentan las valoraciones futuras de las compañías y, por tanto, benefician su cotización -algo que ha dejado de ocurrir-.