La bolsa sube mientras el BCE ya habla de estanflación y el petróleo toca máximo anual

El deterioro de la economía europea en las últimas semanas devuelve la palabra estanflación al vocabulario habitual de los agentes del mercado en sustitución de la temida inflación. Pero a pesar del aumento de la incertidumbre que se avecina para la segunda mitad del año, la bolsa europea se apunta la mejor semana de agosto que amortigua la caída generalizada vista en el mes en el Viejo Continente.

El Ibex 35 avanza un 1,2% en las últimas cinco sesiones, solo superado entre sus pares por el Dax alemán que sube un 1,3%. El Eurostoxx 50 cerró la semana en los 4.281 puntos que se traduce en una subida del 1,1% desde el lunes y que supone sacar en lo que va de año un 12,9%. La renta variable europea se adentra así en septiembre con la atención puesta en las reuniones de los bancos centrales que tendrán lugar este mes y en donde pesará la preocupación del Banco Central Europeo por un escenario de una economía sin crecimiento, pero con precios elevados (estanflación).

"La economía podría estar entrando en una fase de estanflación en contraste con el escenario benigno de un aterrizaje suave", estimó la institución en la publicación de las actas de esta semana mientras no descartan más alzas de tipos, aunque el consenso de mercado las descarta para septiembre, según Bloomberg.

La bolsa europea aprovechó el impulso de las últimas sesiones para retomar los soportes perdidos tras el último desplome. Según las referencias del asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, desde que el Ibex 35 superó la referencia de los 9.200 puntos ha demostrado su fortaleza, más aún tras superar los 9.522 puntos esta semana (que no mantuvo al cierre), por lo que "consolidaciones y correcciones al margen, lo más probable es que en los próximos meses el Ibex 35 acabe yendo a por su siguiente objetivo en los 10.100 puntos: máximos del Covid crash", según Cabrero. No obstante, para el asesor de Ecotrader, portal para inversores de elEconomista.es, la auténtica fortaleza del mercado la muestra el Nasdaq 100 que ha recuperado el 80% de su última caída, aunque no recomienda tomar posiciones en tecnología estadounidense hasta que no se alcancen de nuevo los máximos históricos del índice o una nueva caída hasta los 14.700 puntos.

Pero no toda la renta variable fue al unísono en la semana. Las entidades dentro del Ibex 35 registraron la peor evolución desde el pasado lunes al acaparar las últimas posiciones. De hecho, entre las cinco compañías del selectivo que retroceden en la semana se encuentran cuatro entidades con CaixaBank como farolillo rojo del índice al ceder un 2,5%. El valor no financiero es Grifols con un recorte del 1,1% que coincide con el recorte de la recomendación a mantener de Morgan Stanley después de "haber demostrado un rendimiento superior", según la firma de inversión. Por contra, las mayores alzas acumuladas desde el lunes son para Rovi e Inmobiliaria Colonial, que suben más de un 4% y para Repsol (avanza un 4,5%) de la mano del aumento del precio del petróleo.

El crudo marca máximos del año

Rusia y el resto de los socios de la OPEP+ barajaron esta semana realizar un nuevo recorte de producción de crudo, aunque los detalles de la cantidad no se han hecho públicos, según recoge Bloomberg, que empieza a recoger nuevas estimaciones de ver un barril Brent en los 100 dólares. Esto levantó el precio del petróleo cotizado que llevó a la referencia en Estados Unidos, el WTI Texas, a superar por primera vez en el año los 85 dólares por barril (sube en la semana un 6,6%) mientras el Brent superó los 88, también altos del año. Aunque la materia prima más alcista en la semana fue el gas natural licuado que rebotó más de un 12% (aún cae un 36% en el año).

Mientras, el mercado secundario de renta fija reflejó la posibilidad de que no se anuncien más alzas de interés en septiembre ni por parte del BCE ni por parte de la Reserva Federal. A pesar del repunte de los rendimientos en la sesión del viernes las compras se imponen en el conjunto de la semana entre los principales bonos soberanos. La deuda estadounidense a diez años ofrece un retorno del 4,18% mientras los bonos a dos años (más sensibles a los ajustes de las políticas monetarias) repuntan hasta el 4,87%. En el mercado europeo el bono alemán a 10 años se sitúa en el 2,53% de retorno mientras el español asciende al 3,56%, con lo que se mantiene la prima de riesgo en contra de la española en la zona de los 100 puntos básicos.