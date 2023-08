El Ibex genera 2,6 puntos más de expectativa de ganancias que la bolsa europea

El Ibex 35 ha conseguido durante el verano ampliar aún más su descuento frente al gran índice europeo: el Stoxx 600. La mejora de las valoraciones del mercado para el selectivo español y el incremento de la expectativa de beneficio por encima de la media de la bolsa europea deja al selectivo español un 24,8% más barato que el conjunto de la renta variable del Viejo Continente en la mayor brecha a favor del Ibex 35 desde que comenzó la pandemia del Covid.

El consenso de mercado recogido por Bloomberg augura para la referencia del mercado español un PER (veces que el beneficio queda recogido en la cotización) por debajo de las 10 veces (9,68 veces según la media de firmas de análisis que recoge el agregador de datos) al cierre del 2023. Es decir, harían falta menos de diez años de beneficios para cubrir la inversión de comprar Ibex 35.

Y, mientras, la ratio que esperan los expertos para el año en curso se sitúa en las 12,9 veces para el índice paneuropeo que supone una brecha a favor del índice de las 35 grandes cotizadas españolas de 3,2 veces. O lo que es lo mismo, aplicando la inversa del PER que sirve como indicador de rentabilidad, el Ibex saca 2,55 puntos a la bolsa europea en capacidad para generar beneficios.

Una de las explicaciones reside en la evolución de las previsiones de ganancias que barajan las firmas de análisis para la renta variable europea. Los asiduos lectores de la edición dominical de Ecobolsa han podido ver cómo la expectativa del beneficio por acción (BPA) del Ibex 35 ha tendido al alza en los últimos tres meses.

Ahora, el BPA del Ibex 35 en 2023 superaría al cierre del ejercicio los 886,3 euros que representaría un 6,1% más de lo previsto antes de arrancar el verano (y 100 puntos básicos por encima del incremento que se pudo ver en julio respecto a su referencia tres meses antes). Por contra, la expectativa de beneficio por acción de la bolsa europea tiende a la baja tanto desde que comenzó el verano como desde que arrancó el 2023 (en ambos casos cae un 1%) hasta los 35,2 euros por acción previstos.

Los valores que más han contribuido a elevar esta expectativa de ganancias han sido ArcelorMittal, Banco Santander, IAG, BBVA, CaixaBank e Inditex. Estas seis compañías han sumado a las expectativas del mercado nueve de cada diez euros de ganancias netas del conjunto del Ibex 35 desde que comenzó el año. Además, hay 11 valores con un PER inferior al del propio índice en el que se encuentran todas las anteriores a excepción de la textil (aunque las más baratas son Repsol y las dos acereras).

Por otra parte, de igual modo que la bolsa europea cotiza históricamente con descuento frente a Wall Street, el Ibex 35 lo hace respecto al Stoxx 600. Solo en periodos de volatilidad y eventos que distorsionan las valoraciones del mercado el Ibex 35 cotiza con prima respecto a la bolsa europea, como ocurrió puntualmente con el inicio de la guerra en Ucrania o como pasó durante todo el confinamiento por la pandemia.

Solo una bolsa está más barata que la española

El descuento que ofrece el Ibex 35 frente al Stoxx 600 no es único, dado que solo un índice europeo entre las grandes referencias del continente ofrece un PER previsto para el ejercicio en curso inferior al del selectivo español. Es el caso del Ftse Mib italiano para el que el consenso del mercado da un multiplicador de beneficios de 7,9 veces. Si bien es cierto que la inmensa mayoría de referencias cotiza con descuento sobre su propia serie histórica el Dax está lejos del ratio que ofrece el Ibex. El índice alemán es el que más se alinea con el Stoxx 600 al rozar las doce veces. Mientras, es el índice francés, Cac 40, el que sube la media ya que arroja el PER más alto de las principales plazas bursátiles europeas al superar las 12,7 veces, según Bloomberg, para 2023.

El Ibex 35 cotiza con descuento también sobre su media histórica que está en un PER de 15,8 veces sin descontar los efectos distorsionadores que provocó la crisis de Lehman Brothers. Así, el selectivo español roza 40% de descuento frente a su propia media. El selectivo de las 35 ha estado en pocas ocasiones por debajo de un PER de 10 veces y la más sonada de ellas y la más reciente fue en marzo de 2020. La incertidumbre que provocó el origen del Covid cercenó las estimaciones del beneficio de las cotizadas españolas hasta llevar un PER por debajo de las 9,2 veces. Este multiplicador de beneficios solo estuvo por debajo de ese ratio durante la crisis financiera de Lehman.

Una bolsa barata no tiene por qué ser automáticamente atractiva si, por ejemplo, el PER cae ante un repentino recorte de la capitalización bursátil de índice. No es el caso actual del Ibex 35 ya que, a pesar de la corrección del mes de agosto, el índice patrio dobla en el año al Stoxx 600 (14% frente a un 7% que avanza el paneuropeo).

Del mismo modo, el potencial alcista que ve el consenso de mercado para ambos índices ronda el 18% por lo que con el mismo recorrido por delante, según los expertos, el Ibex 35 sería el más barato. El precio objetivo que fijan las firmas de análisis que recoge Bloomberg estiman que el índice español tiene los fundamentales para cotizar en los 11.250 puntos, el mayor precio objetivo que fija el consenso desde 2015 y último año en el que se pudo ver al Ibex 35 por encima de esa cota.

No obstante, el mercado ya prevé que la relación entre los beneficios netos dentro del selectivo español frente a la capitalización bursátil del mismo tienda a normalizarse en años futuros de modo que el descuento que ofrece el Ibex 35 para el 2023 se recortará de cara al año que viene. Las expectativas que recoge Bloomberg apuntan a que el PER del Ibex 35 de cara al 2024 estaría en torno a las 10,4 veces mientras que el del Stoxx 600 se situaría en las 12,1 veces (la prima del Stoxx 600 sería entonces del 16%).

