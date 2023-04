Qué está barato o caro en el Ibex 35

La historia bursátil nos ha enseñado que cuando una bolsa entra en terreno bajista –cuando se produce una caída continua de más del 20% desde los niveles máximos–, se necesitan en torno a tres años para su reconstrucción. El Ibex 35 sube un 50% desde los mínimos de 2020, pero es el único indicador que más de 36 meses después no ha borrado las pérdidas que provocó el Covid-19 y aún tiene que remontar un 10% para recuperar los máximos previos al desplome.

En el peor momento de mercado en marzo de 2020 la incertidumbre por las consecuencias de la pandemia hundió las estimaciones de beneficio de las cotizadas distorsionando las métricas de valoración: el multiplicador de beneficios (PER) del índice español cayó en marzo hasta las 9,2 veces, mínimos que no se veían desde la crisis financiera que desató Lehman Brothers.

Hoy esta ratio se sitúa un 17% por encima –en 10,8 veces– lo que además supone un descuento del 31% frente a la media de los últimos veinte años. Esto, en un contexto en el que los beneficios del Ibex van a descender este año algo más de un 7% con respecto a 2022, según las estimaciones que recoge Bloomberg.

Pero la fotografía es muy distinta sector a sector y valor por valor, ya que en bolsa, muchas veces cuándo entrar es casi más importante que dónde hacerlo. Excluyendo a las firmas turísticas, que por fin despegarán tras tres años de impasse por las restricciones de movilidad y la inflación, y que no han terminado de normalizar sus valoraciones (el PER de Aena, IAG y Amadeus alcanzó máximos de tres años en 2022), las eléctricas, compañías financieras, como Mapfre, y Telefónica se compran a precios cercanos a la media de los últimos tres ejercicios. Sin embargo, Unicaja, Acciona o Repsol cotizan hoy al multiplicador más bajo desde abril de 2020, cuando empezó la remontada del parqué español.

Oportunidades en banca y energía

Quien compre hoy acciones de Unicaja está abonando 6,8 euros por cada euro de ganancias previsto para el banco en 2023. Esto implica un descuento del 44% respecto a lo que se ha desembolsado de media en los últimos tres años. Cabe recordar que esta entidad ha cambiado en este periodo; aún cotizaba en el Mercado Continuo cuando irrumpió la pandemia –ingresó al Ibex el pasado mes de diciembre– y se fusionó con Liberbank en 2021. Su PER más alto fue en junio del año pasado cuando se disparó hasta las 18,5 veces.

Unicaja corrige un 25% desde los máximos del año que alcanzó la banca el 6 de marzo y acumula pérdidas anuales del 11%. La empresa comunicó este viernes una caída de las ganancias del 43% en el primer trimestre de 2023. Si se excluye el impacto del impuesto bancario, el resultado neto habría sido de 98 millones. "En general, a pesar de los desafíos actuales que enfrenta el sector financiero, Unicaja ha mantenido una posición sólida en el mercado y ha demostrado una capacidad de adaptación a los cambios", señalan desde IG.

Respecto al resto de entidades, Unicaja cotiza más barata que CaixaBank y Bankinter con un PER de 7,5 y 7,3 veces, respectivamente, y ligeramente por encima de BBVA y Sabadell, donde la ratio se sitúa en el entorno de las 6 veces. Más barata se compra Santander, a un PER de 5,7 veces. Sin embargo, por sus títulos hoy se paga una prima del 27% frente a su ratio más baja de estos tres años.

Acciona, que retrocede un 3% en bolsa desde el 1 de enero, también presenta una oportunidad interesante con su multiplicador en 17,8 veces, si se tiene en cuenta que en este intervalo éste llegó a dispararse por encima de las 31 veces. La compañía ha mejorado su recomendación en el último mes, desprendiéndose de la recomendación de venta con la que cargaba desde octubre. Entre las casas de análisis que recientemente ha reafirmado su visión sobre el valor está Barclays, que muestra su preferencia por las utilities europeas con mayor exposición a EEUU, mejorando su recomendación para Acciona a sobreponderar. Con todo, la firma de infraestructuras y matriz de Acciona Energía se compra más cara que Iberdrola (16,7 veces ), Naturgy (15,6 veces), Enagás (15,4 veces) Redeia (15,4) o Endesa (13,4 veces) que pese, a todo, están ligeramente por encima de su media de estos tres años. Su filial de renovables, Acciona Energía, también se encuentra entre las oportunidades más atractivas, con una ratio de 16,6 veces que llegó a estar por encima de 30 veces en junio del año pasado.

Repsol, una 'ganga' frente a la media del sector

Tras un 2022 de récord para la petrolera en términos de beneficio bruto (ebitda) y resultado neto, sus títulos retroceden algo más de un 10% en el ejercicio. Con el precio del barril de Brent europeo corrigiendo un 40% desde los 127,9 dólares, máximos de 2008, que conquistó en marzo del año pasado, el beneficio estimado para Repsol en 2023 se compra hoy a un multiplicador de beneficios (PER) de 4,2 veces, el más bajo de los últimos tres ejercicios y que ofrece un descuento del 28% frente a la media de las otras cinco grandes del sector europeo (BP, Royal Dutch Shell, Eni, TotalEnergies y Equinor), que cotizan por encima de las 5 veces.

No en mínimos pero a un 26% de su PER más bajo de los últimos tres ejercicio se encuentra Inditex. Un inversor que compre títulos de la textil gallega está abonando 21,6 euros por cada euro de beneficios estimado para la compañía en 2023, lo cual no es un asunto baladí teniendo en cuenta que su acción, tras repuntar un 25% en los últimos cuatro meses, cotiza en su nivel más alto de los últimos dos años y tiene a un 15% revalidar nuevos máximos históricos.

Al otro lado de la tabla, Rovi y CaixaBank son los valores que más cerca cotizan de su multiplicador de beneficios más alto de los últimos tres años y, por ende, los que no presentan ahora una oportunidad de entrada. La farmacéutica se compra a una ratio de 17,5 veces; un 82% más por encima de su multiplicador más bajo desde 2020. Y la entidad catalana, un 144% por encima de las 3 veces que se llegaron a pagar en abril de 2021.