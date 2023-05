El Ibex cotiza con el mayor descuento frente a Europa desde la pandemia

Que el Ibex 35 ofrezca un precio más que atractivo no es novedad, pero sí la brecha que abre frente al EuroStoxx, con el mayor abaratamiento respecto al índice europeo desde el inicio de la crisis sanitaria –que la OMS acaba de dar por concluida–. La plaza española se compra actualmente con un PER (veces que el beneficio previsto se recoge en el precio de la acción) de 10,57 veces frente a las 12,70 veces del EuroStoxx; una diferencia del 17% a favor del nacional.

Esta grieta entre los multiplicadores de ambos índices ha ido in crescendo desde el mes de marzo, cuando arrancaba la tormenta bancaria que azotó con especial dureza a la cotización del Ibex, pero no a la previsión de beneficios que recoge el consenso de mercado para este ejercicio.

El BPA (beneficio por acción) de la referencia española ve un aumento del 3,2% desde el mes de marzo, al pasar de los 791,4 euros de entonces a los 816,3 actuales. Sin embargo, este crecimiento no se refleja con la misma fuerza en el caso del EuroStoxx, que ve un tibio alza del 0,4% en este intervalo, de los 348,4 euros por acción pronosticados antes de que arrancaran los problemas en el sector bancario, a los 349,6 euros actuales. Así, a tres semanas de finalizar la temporada de resultados del primer trimestre del año, el 22% de las firmas del Ibex –frente al 18% del EuroStoxx– sorprende positivamente por beneficios, según datos de Bloomberg, con especial protagonismo del sector de las materias primas.

Las ganancias en bolsa del índice español no han corrido con la misma suerte que su previsión de ganancias, ya que, como se adelantaba, las quiebras, así como las grandes caídas en la cotización y lo temores despertados en el sector bancario en los últimos meses han afectado con mayor intensidad al Ibex, que empezó el año con más fuerza que la plaza del Viejo Continente pero que ahora está 2 puntos por debajo.

Además de la rebaja que ofrece actualmente frente al EuroStoxx, el Ibex también sustenta potentes descuentos respecto a su propia media de la década y de los últimos 20 años, con un 36% en el caso de la primera y del 28% en la segunda. Sin embargo, el EuroStoxx recorta este descuento con su propia media hasta el 4%, en los últimos 10 años, y al 14% en los últimos 20, según el consenso de expertos que recoge Bloomberg.

El doble filo de la banca

La fuerte bancarización del Ibex –que supone el 30% del índice– es justo su arma de doble filo en un contexto como el actual. Hasta la fecha, si hay algo que ha marcado el año ha sido el endurecimiento de la política monetaria por parte de los bancos centrales en busca de domar la inflación y los problemas en la industria bancaria en este y el otro lado del Atlántico.

La subida de los tipos de interés –con la tasa de depósito en el 3,25% en la eurozona, niveles que no se veían desde 2008– ha sido un buen aliado para muchos de los pesos pesados del Ibex, por lo que este aumento revierte en su negocio. Sin embargo, la segunda parte, que es el pánico que se desató en la industria financiera tras las quiebras de Silicon Valley Bank o Credit Suisse, lastraba con especial dureza al selectivo español, que es el europeo que más corregía –hasta un 8% en una semana– y al que más le está costando olvidar estas caídas. Para templar los ánimos, desde Bankinter insisten en que "la situación de SVB y CS es particular y no extrapolable al conjunto del sector, especialmente en Europa donde la banca tiene las mejores ratios de solvencia y liquidez de la historia con unos fundamentales sólidos".

Así las cosas, los beneficios empresariales podrían ver un mayor impulso con el frenazo en la subida de tipos de interés que debería llegar pronto. "Si los bancos centrales levantan el pie del acelerador y frenan las subidas de tipos de interés, la renta variable podría coger nuevamente atractivo, generando una mejora en los resultados empresariales", explica Diego Morín, analista de IG.

Los más atractivos

Por valores, 11 compañías del Ibex ofrecen peres inferiores a 10 veces para este año, según FactSet. Repsol es la más barata, con un PER de 3,9 veces. El sector bancario ocupa los siguientes puestos, con las seis entidades del Ibex con peres inferiores a 10 veces, y Banco Sabadell, Santander y BBVA en el top 5, con multiplicadores de 5 veces.

Todas las compañías con multiplicadores por debajo de 10 veces, excepto Bankinter y Mapfre, con sendos mantener, cuentan con una recomendación de compra por parte del consenso. De hecho, entre las mismas, Unicaja y Banco Santander levantan el séptimo y octavo mejor consejo del índice.

En cuanto a las compañías que el inversor debería tener en el radar, el experto de IG se decanta, entre otras, por Inditex, pese a que es la tercera más cara del selectivo español, sólo por detrás de Ferrovial y Amadeus. "Pese a que no mantiene unos planes de crecimiento a largo plazo sólidos, con unas ventas a nivel global que le da margen para subir los precios, se espera que pueda seguir mejorando el negocio incluso a pesar de una recesión. Su caja sigue siendo fuerte porque no necesitan acometer ninguna inversión de calibre, lo que es positivo para remunerar a los accionistas", indica el analista.

El único más barato es el índice italiano

Además de alzarse con imponentes descuentos respecto a su propia media, el Ibex es, junto con el índice italiano, el más barato por PER entre las grandes plazas del Viejo Continente. El FTSE Mib, que es además el más alcista en lo que va de año, con un avance del 15,5%, ofrece un multiplicador de 8,52 veces para 2023.

Tras el Ibex, el 'footsie' brtiánico –que, a la contra, es el que menos gana entre los europeos, con un avance del 4% en el año– es el siguiente, con un multiplicador de 10,78 veces. Le sigue el Dax, con un PER de 11,64 veces y finalmente, el Cac francés, el más caro, con 13,2 veces.