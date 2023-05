La OMS declara el fin de la pandemia del Covid 19 a nivel mundial

El momento que el mundo espera ha llegado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara el fin de la emergencia sanitaria global por Covid 19. Así, lo ha confirmado el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom.

"Ayer el comité de Emergencia se reunió por decimoquinta vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional", afirma el director general de la OMS. "He aceptado el consejo", añade. No obstante, recalca que si la situación actual cambia no dudará en volver a declarar la alerta.

En el día de ayer, el organismo de salud afirmaba que durante las últimas diez semanas, la cantidad de muertes semanales ha sido la más baja desde comienzos de la pandemia. "Esta tendencia sostenida ha permitido que la vida vuelva a la normalidad en la mayoría de países y ha aumentado la capacidad de los sistemas de salud para hacer frente a posibles rebrotes y la carga de la condición post Coronavirus", indicaba el director general.

A pesar de la mejoraría, no significa que haya que cantar victoria. "El cansancio pandémico nos amenaza a todos. Estamos hartos de esta pandemia y queremos dejarla atrás, pero este virus llegó para quedarse y todos los países deberán aprender a manejarlo junto con otras enfermedades infecciosas", recalcaba Tedros Adhanom.

Todavía persisten algunas incertidumbres críticas sobre la evolución del virus que dificultan predecir la dinámica de transmisión futura o la estacionalidad. También influye que la vigilancia y secuenciación genética han disminuido significativa en todo el mundo lo que dificulta el seguimiento de las variantes conocidas y futuras.