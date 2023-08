Estos son los soportes a vigilar en las bolsas de Europa tras la bajada de tipos en China

El Banco Popular de China ha reiterado su compromiso en las últimas horas de poner en el centro de todas las miradas la economía de su país y sus mercados. Si durante los últimos meses ha acaparado la atención de propios y extraños con medidas destinadas a estimular el crecimiento, la bajada de los tipos de interés acometida hoy ha sido la protagonista.

Las autoridades monetarias del país anunciaban de manera inesperada (solo uno de 15 economistas encuestados por Bloomberg había predicho la medida) una bajada de los tipos de los préstamos a un año en 15 puntos básicos hasta el 2,5%. El Banco Popular de China también redujo su tasa de recompra inversa a siete días en 10 puntos básicos.

El mercado no ha tardado en reaccionar a las nuevas medidas de estímulo impulsadas desde el Banco Central de China, que se suman a las que ya venía acometiendo para dinamizar su economía. El yuan ha profundizado en las caídas que venía protagonizando en el mes de agosto, en el que ya se deja más de un 1,8% en su cruce frente al dólar estadounidense. Hoy el par ha llegado a dejarse hasta un 0,4%, acercándose así de nuevo a su nivel más débil desde noviembre de 2022 (ya se pagan 7,22 yuanes por cada dólar).

Las bolsas de China y Hong Kong también se han movido en terreno negativo durante buena parte de la sesión pese a que la entidad central redujera inesperadamente una tasa de interés clave en un esfuerzo por impulsar su economía en crisis. Eso sí, los descensos, que se han convertido en algo habitual en el mercado chino en las últimas sesiones, no van por ahora más allá del 1% y no han tenido reflejo en el resto de bolsas asiáticas, como el Nikkei japonés, que se anota alzas cercanas al medio punto porcentual tras dar a conocer unos datos de PIB que batieron las estimaciones de los analistas.

En renta fija, el rendimiento del bono soberano chino a diez años ha caído a su nivel más bajo desde 2020.

El recorte de la tasa de MLF de China "es positivo, pero sospecho que el apoyo al mercado de esto será moderado y de corta duración", destaca Redmond Wong, estratega de mercado de Saxo Capital Markets HK Ltd en declaraciones a Bloomberg. "Los inversionistas ahora están preocupados por los eventos crediticios, no solo del sector inmobiliario en crisis, y una vez más también por el sistema bancario en la sombra, y esperan con razón que las autoridades no los rescaten".

Aguantan los soportes

A diferencia de otros años, las medidas adoptadas desde el Banco Popular de China, no están siendo recibidas en los mercados occidentales con movimiento bruscos. Por ahora. Las bolsas de Europa se mantienen por encima -y relativamente alejados- de los primeros niveles de soporte cuya perforación abriría la puerta a un escenario más correctivo que consolidativo, en el que el peligro sería asistir a una caída hacia los mínimos de marzo.

"Hay que estar tranquilos mientras no se pierdan soportes clave como son los 4.200 puntos del EuroStoxx 50 y los 15.455 puntos del DAX 40 alemán, explica Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, mientras señala al respecto que su cesión la ve "bastante complicada" ahora.

La vuelta a los mínimos de marzo, supondría ver un retroceso a los 3.980 puntos del EuroStoxx 50 o los 14.750/14.450 puntos del DAX 40 alemán. Es decir, supondría un riesgo de caída del 5% adicional y significaría que las principales bolsas europeas habrían corregido un 10% desde los máximos que establecieron a finales de julio.

Análisis técnico del EuroStoxx 50

En el caso del Ibex 35, los niveles a vigilar se encuentran en la zona de mínimos de julio y de junio en los 9.100/9.170 puntos y más abajo en los mínimos de mayo, en los 8.967 puntos.

"A muy corto plazo el selectivo español simplemente está consolidando la subida de la última semana y después de este proceso lateral lo más probable es que veamos alzas sobre los máximos de la semana pasada", destaca al respecto Cabrero, quien reitera su máxima de que "eventuales caídas de corto plazo las veo como una simple consolidación del todo normal y es muy probable que sean previas a mayores alzas que tienen como objetivo el recuperar niveles donde cotizaba el selectivo español antes del Covid crash en los 10.100 puntos".