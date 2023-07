¡Disfruten de lo que podría ser el clímax de la subida de la bolsa!

Como vengo insistiendo desde hace meses, las principales bolsas norteamericanas tienen entre ceja y ceja recuperar toda la caída que iniciaron en los altos que alcanzaron a finales del año 2021 mientras que el EuroStoxx 50 en su versión tradicional, sin dividendos descontados, está encaprichado en alcanzar el techo de Lehman Brothers en la zona de los 4.600 puntos.

Hasta esos objetivos hay un margen de subida de alrededor un 5% y este recorrido al alza es lo que entiendo que podría ser el clímax de la subida de los últimos meses, tras el cual podríamos asistir a un periodo en el que las bolsas mundiales necesiten consolidar el fuerte ascenso que nació en los mínimos de octubre de 2022.

Hace un par de semanas ya les indicaba que, si las subidas tenían continuidad y se alcanzaban esos objetivos, sin mediar antes una corrección a los mínimos de marzo, que hemos llamado como el suelo de Credit Suisse, sería 'pan para hoy y hambre para mañana', esto es disfrute en este 2023 para sufrir vaivenes y probables caídas en 2024. pero eso ya lo iremos viendo y analizando en próximos meses.

Ahora toca seguir disfrutando y no ser "never happy" ya que momentos de bolsa como el actual deben ser aprovechados. Hay que saber ganar y para ello hay que saber mantener posiciones en bolsa mientras no se detecten evidencias técnicas bajistas o se pierdan soportes que pongan en jaque esa tendencia alcista. El soporte que hasta el momento les sugería vigilar eran los 4.200 puntos del EuroStoxx 50 y a día de hoy el que me da confianza serían los 15.450 puntos del DAX 40 alemán, si bien es cierto que perdiendo los 16.000 puntos ya olería a cuerno quemado. Tengan presente que hasta ese soporte clave hay una distancia del 5,50%, casi idéntica al potencial hasta objetivos. Por tanto, la ecuación rentabilidad riesgo en estos momentos invita a disfrutar, pero no a comprar.

En lo que se refiere a la bolsa norteamericana me sorprendería mucho que Wall Street opte por formar una corrección sensible sin antes alcanzar los altos del 2021, algo que completaría un 'desmadre a la americana' que hay que saber disfrutar, pero sin caer en la tentación de emborracharse.

En Ecotrader hemos ido aprovechando las subidas para ir recogiendo beneficios, pero en ningún caso soy partidario de reducir la exposición a bolsa de un modo contundente hasta que detecte algo bajista. Para ello el Dow Jones Industrial debería de perder los 33.600 puntos, que están a un 4,5%, que es el mismo recorrido hasta los altos de 2021. Ya pueden ver que al otro lado del Atlántico la ecuación rentabilidad riesgo tampoco es que digamos para tirar cohetes.