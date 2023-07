Los 'Moisés' de la gestión Indexada abren el mar rojo

"No busques la aguja en el pajar: ¡Compra el pajar!", es la frase más mítica de John Bogle, fundador y director ejecutivo de Vanguard. El 'Moisés' de la gestión pasiva, del bajo coste de gestión, tiene muchas otras: "Recuerde la reversión a la media"."Lo que está de moda hoy en día no es probable que mañana lo esté". "Los dos mayores enemigos de un inversor son las emociones y las comisiones". "Tu fondo indexado no debería ser la vaca lechera de tu gestor. Debería ser tu propia vaca lechera".

Entre los primeros apóstoles que trataban de extender el mensaje de esta religión por España conocí a François Derbaix y Unai Ansejo, que, junto a Ramón Blanco, fundaron Indexa. Esta firma se ha convertido esta semana en la primera firma española de gestión automatizada que da el salto al mercado cotizado, al salir al BME Growth. Lo sorprendente es que con un beneficio de 400.000 euros, ha alcanzado tras su estreno bursátil los 200 millones de capitalización, la mitad de los que vale en bolsa Renta 4, la firma de inversión independiente con más raigambre que tenemos en la cabeza los que llevábamos pantalones cortos cuando Juan Carlos Ureta la fundó a mediados de los ochenta, que el año pasado ganó casi 22 millones.

François Derbaix justifica que la compañía comenzase a cotizar a un multiplicador de beneficios superior a las 400 veces, que en 2031 se normalizará en 8 veces, en la enorme progresión que tiene la evangelización de la gestión indexada. "Llegaremos a 15.000 millones de volumen patrimonial [frente a los 1.700 actuales] y 386.000 clientes [casi cinco veces los actuales]", explica Derbaix.

Si se cumplen este enorme crecimiento, el trasvase de inversores a la religión de los roboadvisor acercaría a Indexa a una de las diez grandes firmas de gestión de patrimonio en nuestro país. Estamos ante otro de los grandes movimientos tectónicos que se van a producir en la industria de la inversión, junto al de las retrocesiones y la implantación del value for money. Los competidores de Indexa dudan de que tanto crecimiento sea posible, pero lo que está claro es que Indexa se ha erigido en la cabeza visible de una revolución que trata de liberar a muchos inversores del yugo de comisiones injustificadas en fondos con pobrísimos retornos. Estoy convencido de que el salto al mercado de Indexa va a ayudar a construir una marca que a los feligreses de la banca tradicional asusta para llevar su dinero. El Continuo es el paso inmediato de Indexa, porque hasta ahora ha sido un listing con un pacto de permanencia de los accionistas de referencia hasta que llegue este momento.

El rodillo del sector financiero empieza a entender la revolución que supone la gestión de bajo coste. BBVA ha presentado a los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública una comisión del 0,15%, solo superada por Caser (0,1%), que va, precisamente, con Indexa y Finizens .

