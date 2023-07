Indexa: "Llegaremos a 15.000 millones de volumen patrimonial y 386.000 clientes en 2031"

Indexa se convierte hoy en la primera firma española de gestión automatizada o roboadvisor que da el salto al mercado cotizado, al salir con un listing en BME Growth. Con 1.700 millones de euros de volumen patrimonial y casi 64.000 clientes, sus números para los próximos años son más ambiciosos, al querer convertirse en una de las diez primeras firmas de gestión de activos en España, al lado de las grandes entidades financieras. La firma debuta hoy en bolsa a un precio de 10,3 euros, lo que concede una valoración de 150 millones a la compañía.

¿Cuál es el objetivo de la salida a BME Growth?

El objetivo es triple: dar confianza a los clientes, lo más importante en el negocio de la gestión patrimonial. Al estar cotizado, estás sometido a muchos más controles, por lo que aporta más confianza, pensando sobre todo en Francia y Bélgica, donde somos menos conocidos que en España. Otro objetivo es que nos permitirá mantenernos independientes durante más tiempo, algo importante al ser un negocio a largo plazo, porque no queremos venderlo a una aseguradora o un grupo bancario. También permitirá salir a los socios que quieran, cuando quieran. Y, en tercer lugar, tendremos más acceso a capital en caso de crecer más rápido. Nos planteamos cotizar en Euronext, pero lo descartamos porque España es nuestro mercado natural.

¿Prevén repartir dividendos?

No tenemos previsión de reparto de dividendos porque tenemos proyectos que financiar y más rentables que el coste del capital. Y la caja que genera el grupo está así mejor invertida.

¿Tienen un pacto de accionistas?

Hay un pacto de permanencia parcial y progresivo de los accionistas que tienen más del 1%, por el que nos comprometemos a no vender más que un 1% máximo de las acciones al mes para los que tienen más del 8% de los títulos, y máximo un 2% mensual para los que tienen entre un 1% y un 8%, durante 36 meses. Los que tienen menos del 1% pueden vender lo que quieran cuando quieran.

Si todo el mundo ejecutara su acción de venta, al final del pacto ¿qué 'free float' quedaría el mercado?

Si todo el mundo vende el máximo, que no va a ocurrir, acabaríamos colocando un 36% de las acciones los que tenemos más, y dos tercios los que tienen menos. Pero no hay intención de vender. Los socios fundadores, Unai Ansejo, Ramón Blanco y yo, tenemos el 45%, y junto al vehículo de capital riesgo Cabiedes & Partners IV, el 65%. La sindicación estará vigente hasta que lleguemos al mercado continuo.

¿Cuándo esperan dar el salto entonces al continuo?

Estar en BME Growth es un buen paso previo para saltar porque hacerlo directamente es más difícil. Pero para llegar hay tres condiciones: la valoración (más de 300 millones de euros); la distribución accionarial: con un free float del 25% (ahora es de menos del 10%). Y la tercera es que haya suficiente volumen de transacción. Pero en el Continuo tampoco pensamos hacer colocación, porque no necesitamos capital. Tenemos una facturación, a nivel de grupo de 3,9 millones de euros, con un beneficio en el pasado ejercicio de 396.000 euros.

Salen con una valoración de 150 millones de euros, cuando Renta 4 capitaliza 400 millones y tiene 20 millones de beneficio...

Como es un 'listing', no hay un 'road show' entre inversores que validen la valoración. Es obligatorio contar con una firma independiente, en nuestro caso Bluebull, una boutique de M&A especializada en transacciones de compañías tecnológicas. Evidentemente, son múltiplos muy altos. Pero Bluebull sabe mucho de este tipo de transacciones, como Deporvillage. Ellos fijan una valoración que va a ser el precio de salida y, a partir de ahí, serán los actores del mercado los que fijarán el precio.

¿Cómo se ha llegado a esta valoración?

De tres maneras: hacen un descuento de flujo de caja, una de comparables, y otra de operaciones recientes. La primera es lo que más pesa en la valoración, y nos piden estimaciones de facturación y beneficio, que es muy incierta porque es difícil de prever. Pero queremos llegar a 15.000 millones de volumen gestionado en 2031. Es un PER 8 en ocho años [18,75 millones de beneficio]. ¿Es mucho o poco? Si analizas la velocidad de crecimiento, es una cifra descomunal. Ninguna firma ha crecido tan rápido en número de clientes. Desde 2015 ya hemos entrado en el top ten de carteras gestionadas. Lo que se valoran son los beneficios futuros, que suponen un crecimiento muy fuerte, en línea con los últimos años, en los que hemos crecido un 80% en ventas anualmente, mucho menos el año pasado, por las caídas del mercado. Pero la previsión que tenemos, sobre la que Bluebull ha hecho una valoración, es de un crecimiento mucho más bajo, pero igualmente fuerte. Hay una posibilidad de que Indexa se convierta en un actor grande.

¿Cuál es la fórmula para haber conseguido ese resultado positivo?

Hemos sido más eficientes en el consumo de capital, porque tenemos más experiencia. En el sector del emprendimiento, en general, cuando a una start up le va bien tiene mucha presión del capital riesgo para invertir más dinero, y acaban pensando que hacer una ronda grande de captación de dinero es un éxito. Y muchas veces se presentan rankings de éxito medido por este baremo. Nosotros no teníamos una ampliación de capital como un objetivo, porque pensamos que es un coste. El roboadvisor líder en Francia tiene un equipo que es el doble que nosotros, que somos 35 personas, y no llega a los 1.000 millones de euros gestionados. La ratio de volumen gestionado por dinero invertido es muy diferencial porque el resto ha ido por un camino muy intensivo en capital. La última ampliación de Scalable y Moneyfarm ha sido de más 100 millones de euros, y tienen detrás a Tencent, BlackRock, Allianz. Nosotros pensamos que no hacía falta invertir tanto. Hemos invertido en Indexa Capital AV 3,5 millones y gestionamos más de 1.400 millones. Es eficiencia. El mercado está en 40 millones gestionados por millón invertido y nosotros estamos en 400 millones, diez veces más. Pero es por la experiencia que tenemos los socios en emprendimiento, que sabemos que hacer rondas grandes de capital no es eficiente.

¿Cuáles son sus previsiones de crecimiento?

Según nuestras estimaciones, en 2031 estaríamos en 386.000 clientes, un poco más de cinco veces que ahora. No es tanto. Lo que pasa es que los clientes de Indexa comienzan invirtiendo de media 10.000 euros, y luego de media 7.000 euros al año. Nuestro crecimiento es de clientes nuevos más aportaciones de los ya existentes. Clientes que llevan desde 2016 ya llevan más de 70.000 euros invertidos. Y tenemos clientes con más de 10 millones de patrimonio.

Si consiguen esos 15.000 millones, se situarían entre las diez grandes gestoras de activos en España

Con 15.000 millones seríamos el grupo independiente más grande. Nuestro plan no es que nos compren, y no creo que vaya a ocurrir, porque si miramos a EEUU, donde llevan más tiempo los gestores automatizados, los más grande siguen siendo independientes. Wealthfront y Betterment no han sido comprados por bancos. UBS se interesó por el primero pero al final la operación se canceló.

¿No serían atractivos para ser comprados por algún grupo?

No es tan atractivo para un grupo financiero porque estamos en niveles de comisiones muy bajos. Nadie trabaja con una comisión tan baja como nosotros, de media en el 0,31% anual. No hemos tenido muchos contactos ni en otros países ha habido muchas operaciones.

¿No da un poco de vértigo salir al BME Growth y darse un batacazo viendo la experiencia de otros competidores?

No creo que ocurra. Porque en la valoración de firmas comparables, hay operaciones privadas que se han hecho en muchas ocasiones a múltiplos del 17% de activos bajo gestión antes de la guerra de Ucrania. Wealthnavi, la firma japonesa, tiene un múltiplo entorno al 10% del volumen gestionado, en un sector donde se espera mucho crecimiento no solo en Indexa ni España, sino globalmente, por lo que las valoraciones son altas. La compra de Nutmeg por JP Morgan AM se hizo por 750 millones de libras, y gestionaba 3.500 millones, sin beneficio. El beneficio de Indexa es bajo, pero es positivo. En la gestión automatizada independiente en EEUU no son rentables. Y Wealthnavi es rentable desde el año pasado.

¿A quién consideran su competencia?

Nuestra competencia son los bancos. Indexa tiene 64.000 clientes y Caixa, BBVA y Santander tienen millones, por lo que tenemos un potencial de captación y crecimiento mucho más alto. Y los que estamos especializados en gestión indexada nos pisamos muy poco porque somos pequeños.

¿Se ha tenido en cuenta la posible desaparición de las retrocesiones en la distribución de fondos?

No de forma específica, pero entiendo que se ha introducido en la valoración de los comparables. Cuando Wealhnavi cotiza al precio que cotiza o hay ampliaciones de capital en Scalable, Moneyfarm... los inversores tienen en cuenta estos cambios.

¿Creen que tienen posibilidades para optar a gestionar planes de empleo de promoción pública?

Es una oportunidad, en caso de que la propuesta de Indexa presentada por Caser sea seleccionada, para tener más negocio, pero no será significativo, porque el tema de las comisiones hace que no lo sea. La parte importante de nuestro negocio está en la relación directa con nuestros clientes. Y en los planes de empleo de promoción púbica, la relación será con la gestora, con Caser. Nosotros seremos asesores de la inversión.

En ese crecimiento previsto para 2031 ¿tienen en mente alguna operación corporativa?

Nos gustaría hacer alguna operación corporativa porque nos ayudaría a acelerar el crecimiento, sobre todo en Francia y Bélgica. En Bélgica tenemos 150 clientes, que pueden parecer pocos, pero crecemos un 6% mensual, sobre una base pequeña, por lo que si pudiéramos hacer una operación que nos permita adelantarnos en la captación, nos aportaría mucho valor. Trataremos de hacer alguna adquisición a un precio razonable. El objetivo de salir a BME Growth es estar en el mercado para que, en el caso de necesitar capital para realizar una adquisición, gran parte del camino ya esté hecho.

Esos 15.000 millones que podrían llegar a gestionar sería mucho más que todos los value juntos...

Los value, por naturaleza, no pueden alcanzar un volumen ilimitado, porque sería otro tipo de inversión. No hay ningún grupo independiente claramente por encima de 10.000 millones. Vamos a intentar que Indexa lo pase yendo a una base más amplia de clientes. La diferencia es que Bestinver lleva 35 años y cuenta con más volumen patrimonial, y tiene menos de 50.000 clientes, y nosotros en 8 años ya tenemos 64.000.

En un contexto en el que se dice que llega la edad dorada del value y se vende como alternativa los mercados privados, Indexa sigue vendiendo la gestión pasiva.

Nosotros tenemos el mismo value en las carteras como el mercado tiene. Y sobre la edad dorada del value, si fuera cierto ya estaría incorporado en los precios. La ventaja de los indexados es que siempre podemos decir que llega la época dorada de los indexados, no pretendemos batir al value ni al growth. Pero lo que gane el value se recogerá en las carteras, y lo que pierda también. No tenemos que hacer un acto de fe. Lo que sí sabemos es que la expectativa de ganancias de un sesgo sobre otro, ya estaría incorporado en el precio. Y si fuera obvio que va a hacerlo mejor, ya estaría recogido en los precios y dejaría de hacerlo mejor entonces... Y llevamos ya ocho años, con muchos movimientos de mercado, con el Covid de por medio, y siempre hemos mantenido aportaciones netas positivas de nuestros clientes, incluso en marzo de 2020 lo mantuvimos. Y eso a largo plazo nos puede llevar más alto.

¿Han pensado en hacer algo en mercados privados?

De momento no los incluimos porque no hemos encontrado la forma de hacerlo de manera diversificada y barata en costes. Si la encontramos, lo plantearíamos. La inversión alternativa en general está muy poco diversificada y tiene costes más altos. Pero no lo descartamos. Cuando se abra este tipo de inversión al retail con plataformas como Crescenta, por ejemplo, intentaremos estar ahí para que se puedan contratar nuestros fondos.