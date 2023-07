Jesús L. Zaballos, presidente de Effas: "Veríamos con buenos ojos la creación de una agencia pública europea de 'rating' ESG"

Acaba de renovar en el que será su quinto (y posiblemente último, afirma) mandato como presidente de Effas (European Federation of Financial Analysts Societies), la federación que agrupa a los analistas financieros europeos. Zaballos la preside en representación del Instituto Español de Analistas, la pata española de esta Federación, en la que él es el responsable toda el área de formación (Escuela FEF). La sostenibilidad marca el paso en buena parte de sus proyectos. Visite elEconomista ESG, el portal verde de elEconomista.es.

¿Qué logros destacaría de los 12 años que lleva al frente de Effas?

Me puse al frente de la Federación cuando estaba en una situación lamentable y le dimos una vuelta radical. Hemos solucionado el problema financiero que tenía Effas y le hemos dado muchísima más visibilidad, sobre todo gracias al Cesga [Certified ESG Analyst, acreditación pionera en ESG que otorga Effas], que es el instrumento que nos ha permitido crecer y salir de Europa. Con este título, estamos en Asia, en Estados Unidos, en México, y mi labor en los próximos tres años es incrementar el posicionamiento de Effas a nivel mundial.

¿A qué tipo de profesionales se dirige el título de Cesga?

Claramente ha ido enfocado a los gestores de activos, y a todos los profesionales de la inversión.

¿En España este título sólo lo expide el Instituto Español de Analistas?

Así es. Effas tiene la coordinación y, si lanza un producto, cada asociación nacional tiene la exclusividad en su país. Pero sólo somos catorce miembros europeos. De ahí que hace cuatro o cinco años se crese la Effas Academy, una escuela para certificar a profesionales de los países que no son miembros de Effas. Ha tenido muchísimo éxito, nos ha permitido internacionalizarnos y, acompañados de un producto como el Cesga, entrar en Asia, Hong Kong, Singapur, México...

En sostenibilidad, ¿qué proyectos tienen?

Hay un tema que para Effas es muy importante. Tanto la EFRAG [European Financial Reporting Advisory Group, el comité asesor de la UE para el reporting financiero] como el IFRS [International Financial Reporting Standards, el EFRAG estadounidense, con una visión global] se han acercado a nosotros, cada uno por su lado, para pedirnos que incorporemos sus estándares de reporte de sostenibilidad en la currícula del Cesga, para que los titulados Cesga los entiendan y los sigan. Es un hito importante que cuenten con nosotros; de alguna forma, nos están diciendo que somos la institución que lidera este proceso en Europa. Nosotros trabajamos mucho con el EFRAG y también con IFRS. Y lo que no queremos es cometer los mismos errores del pasado, es decir, que la normativa americana y la europea converjan. Durante muchos años las grandes compañías han tenido que reportar en Estados Unidos de una manera y en Europa de otra. Queremos evitar esto en el ámbito de la sostenibilidad. Por esto estamos trabajando tanto con EFRAG como con IFRS. Hay que intentar que el estándar sea el mismo. Que una Iberdrola no tenga que reportar en base a distintos estándares en distintos países del mundo.

Uno de los grandes problemas de la ESG es la disponibilidad y fiabilidad de los datos. Y, en particular, los rating de sostenibilidad presentan una gran dispersión.

De hecho, la gran crítica que hace Iosco (la Organización Internacional de Comisiones de Valores) es que los ratings de unas y otras agencias para una misma compañía no tienen nada que ver entre sí. Es fundamental que no exista una dispersión tan grande entre ellos. Y esto debería mejorar con los estándares que están elaborando EFRAG e IFRS, que aspiran a homogeneizar la información. Pero, más allá de esto, Effas vería con buenos ojos que Efrag plantease la creación de una agencia pública europea de rating ESG para grandes compañías.

¿Está planteada a nivel europeo la creación de esa agencia?

No, no lo está. Pero la Federación la ve necesaria y conveniente.

Para las pequeñas compañías españolas, el Instituto Español de Analistas cuenta con una agencia, Lighthouse , que ofrece análisis para pequeñas cotizadas y emite sus propios ratings ESG.

Así, y es, y precisamente Effas se está planteando, para las empresas de mediana y pequeña capitalización, la posibilidad de exportar el modelo de Lighthouse al resto de países europeos. Otra novedad que nos estamos planteando es que los Cesgas sean valoradores de ESG para micropymes y autónomos. Porque, cuando un banco da un minicrédito, o un crédito a una pyme, tiene que incluir consideraciones ESG, y no tiene capacidad para hacerlo. Para las grandes empresas se pone en manos de un Sustainalytics, pero ¿qué pasa cuando se trata de una micropyme que pide 30.000 euros para un proyecto? Lo que estamos valorando es si los Cesgas pudieran a futuro hacer este tipo de análisis. Lighthouse lo hace a nivel de pequeñas cotizadas. Sería abrir ese universo a través de todos los titulados Cesga.

Por último, ¿cómo puede afectar la inteligencia artificial a la profesión del analista?

Existe una cierta preocupación sobre cómo puede afectar al futuro del analista sell-side. Mientras que el del buy-side está garantizado, el sell-side no está tan claro.

¿Podría desaparecer esta figura?

Desaparecer no, pero reducirse sustancialmente sí, porque evidentemente [con la IA] se produce un abaratamiento.