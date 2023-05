Aena consigue la mejor recomendación de compra de toda su historia

Este 2023 está siendo el verdadero año de la reconstrucción del sector turístico. Esto no solo lo confirman los importantes avances que se anotan las firmas del sector en bolsa -en el Ibex, los valores de la industria se colocan como los más alcistas del ejercicio-, sino también sus resultados, que no dejan de mostrar una recuperación. Es el ejemplo de Aena que se coloca entre las más avanzan del selectivo nacional, con una subida del 27% en el año y cuyas cuentas se acercan cada vez más a los niveles previos al Covid. Y, en este entorno, el mercado valora al gestor aeroportuario con la mejor recomendación de compra de toda su historia, un consejo que, además, no ostentaba desde agosto del 2020.

Este cambio de recomendación ha llegado durante estos primeros días de mayo en los que, además, los títulos de la firma han perdido un 2,5% de su valor por el concurso de locales destinados a tiendas libres de impuestos en sus aeropuertos y que en el caso del de Barajas, en Madrid, y de El Prat, en Barcelona no recibieron ninguna oferta.

Así, hasta ocho revisiones se han dado en estas escasas sesiones del mes. Ayer mismo, Jefferies elevó su consejo sobre Aena de mantener a comprar y realizó un aumento del 9% de su precio objetivo, al pasar de valorar su acción en los 160 euros anteriores a los 175 actuales. A su cambio se suma, además, el del equipo de análisis de HSBC que también incrementó su precio objetivo hasta los 188 euros por acción (frente a los 181 anteriores), que se sitúan, por el momento, como la valoración más alta para los títulos de la firma turística y que les deja un potencial alcista del 26%. Pese a ello, el precio objetivo medio del consenso de mercado que recoge FactSet cae hasta los 159,54 euros -este precio es el más elevado desde marzo del 2020- que, pese a otorgarle a Aena un potencial alcista del 7%, serían insuficientes para que el valor recuperase, tres años más tarde, sus niveles bursátiles previos a la pandemia, establecidos en los 169,45 euros por acción.

"Aumentamos nuestro precio objetivo hasta los 170 euros, lo que significa un 12% de potencial alcista implícito para las acciones. La acción de Aena ha experimentado una fuerte recuperación desde la presentación del nuevo plan estratégico 2022-26, aumentando un 24% (frente a Fraport +11 %, Zúrich Aeropuerto +8% y Grupo ADP -3%). Cotizando en 10,5 veces ev/ebitda para 2023 y 9,9 veces para 2024 frente a un promedio histórico de 11,5 veces continuamos viendo una valuación atractiva y reiteramos nuestra recomendación de compra", señalaban desde Deutsche Bank.

A finales de abril, la gestora de aeropuertos presentó sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio y, pese a quedar por debajo de las estimaciones del mercado, la compañía logró volver a registrar beneficio neto, de 133 millones (un 17% menos de lo esperado por el consenso de mercado que reúne FactSet que preveía 160 millones), frente a las pérdidas de 96 millones del primer tercio del año pasado. "Sorprende positivamente el negocio comercial, mientras que el aeronáutico sigue sufriendo en márgenes. En la parte baja de la cuenta de resultados se ven beneficiados por ingresos financieros extraordinarios, que compensan los mayores costes de financiación", explicaban desde Bankinter.

"La significativa mejora de los niveles de tráfico, principalmente en las plazas más turísticas, que ya se encuentran un 1,6% por encima de 2019 en España, por debajo en Reino Unido (-11%) y Brasil (-2,4%) permite un fuerte repunte de los ingresos", explican desde Renta 4.

La favorita del sector

Aunque para lograr superar a nivel de ganancias netas los niveles previos a la pandemia habrá que esperar hasta 2024, según las estimaciones del mercado (ver gráfico), la española continúa siendo una de las firmas favoritas de su sector. "Aena sigue siendo claramente la mejor de su clase en términos de recuperación de tráfico, pero está por detrás de sus pares como Fraport y Aeroports de Paris en términos de recuperación de ganancias debido a la inflación de costes, las tarifas planas y la exposición insignificante a la reapertura de China", esgrimen los expertos según las opiniones recogidas desde Bloomberg.

Desde JP Morgan añaden que "Aena sigue siendo nuestra acción preferida de aeropuertos de cara a 2023. La perspectiva para este ejercicio sigue siendo positiva con ventajas a favor de Aena con los costes de electricidad disminuyendo y las tendencias comerciales mejorando. Es probable que el tráfico se mantenga más resistente que la media del sector. La valoración de Aena sigue siendo atractiva frente a su propia historia y frente a la industria, con un balance superior y un rendimiento FCF [free cash flow] que permite un saludable retorno del pago de los dividendos".

En 2024, beneficio neto pre-pandemia

Aena ya sitúa algunas de sus cifras operativas por encima de las conseguidas en 2019 como los niveles de tráfico de pasajeros o las ventas en su negocio comercial. Pese a ello, el incremento de los costes, especialmente los de la energía, está pesando sobre las ganancias netas de la compañía que, según las estimaciones, postergará un ejercicio más la recuperación de los niveles pre-Covid. Con los 1.459 millones de euros de beneficio neto, en 2024 superará los 1.442 de 2019.