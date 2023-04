El default de EEUU, una oportunidad de oro para el bitcoin: podría rozar los 50.000 dólares

El año pasado, las subidas de tipos de interés y las turbulencias del mercado sumieron al sector de las criptomonedas en un gélido invierno. Y cuando parecía que empezaba a remontar, colapsó la bolsa de intercambio de criptodivisas FTX. Todo ello hizo que el bitcoin cerrase el 2022 dejándose más de un 63% de su valor. Sin embargo, esta tendencia no se ha mantenido en 2023 debido a la quiebra del Silicon Valley Bank y el temor a una crisis bancaria. Como resultado, el valor del token ha subido más de un 70% desde enero, hasta los 29.229 dólares. Y podría hacerlo todavía más si EEUU incumple el pago de su deuda.

El 19 de enero de 2023, EEUU alcanzó su techo de deuda 31,4 billones de dólares al incrementarse en 2,5 billones su pasivo. A partir de ese día, por ley, el país no puede emitir más bonos para financiarse a menos que llegue a un acuerdo con la oposición este verano. Si esto no ocurre, la nación norteamericana entrará oficialmente en default técnico. Esta semana, el Congreso estadounidense aprobó las exigencias de los republicanos para evitar la quiebra de la principal economía del mundo. Entre otras cuestiones, proponen reducir el aumento del gasto público a un 1% anual, prohibir al presidente perdonar la deuda estudiantil y anular algunos de los créditos a las energías verdes aprobados el año pasado. En respuesta, el líder del Senado, el demócrata Chuck Schumer, dejó claro que no tiene intención de llevar a votación este proyecto, mientras que Biden asegura que lo vetará si llegará a pasar el filtro de las dos Cámaras.

Ante esta situación, Geoff Kendrick, jefe de investigación de activos digitales de Standard Chartered, asegura que si EEUU no obtiene próximamente el permiso para emitir más bonos para financiarse, este "evento de baja probabilidad y alto impacto" podría impulsar el valor del bitcoin hasta rozar los 50.000 dólares. Es decir, aumentaría casi un 70% su precio actual. ¿El motivo? Que se verá beneficiado por su condición de "refugio seguro, almacén de valor relativo percibido y medio de envío de remesas", detalla Kendrick y recoge Fortune.

Aunque este escenario finalmente se materializase, la principal criptomoneda seguiría lejos del máximo histórico de casi 69.000 dólares alcanzado en noviembre de 2021. No obstante, sería cuestión de tiempo, señala Kendrick. Según él, el bitcoin tiene el potencial para alcanzar los 100.000 dólares a finales de 2024.

Cathie Wood, consejera delegada de ARK Invest, también ve el potencial alcista del bitcoin. En su caso, no depende de que EEUU incumpla el pago de su deuda. Ya en febrero, la inversora dijo que la criptomoneda alcanzará "los 670.000 dólares aproximadamente" dentro de cinco años. Es más, confía en que "podría superar el millón de dólares" en 2030. Para lograrlo, será crucial que se generalice su adopción y se trabaje contra los regímenes fiscales y políticos "no saludables", apuntó.

A pesar de la subida experimentada en lo que va de año, la criptomoneda sigue teniendo muchos detractores. Uno de ellos es Warren Buffett. El consejero delegado de Berkshire Hathaway dejó clara su opinión a principios de mes: "Algo como bitcoin es una moneda de juego y no tiene ningún valor intrínseco, pero eso no impide que la gente quiera jugar a la ruleta".