Warren Buffett: "Bitcoin es como ir al casino, a la gente le encanta la idea de hacerse rica rápidamente"

En la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway de 2018, Warren Buffett arremetió contra Bitcoin y lo llamó "veneno para ratas". Cinco años más tarde, el 'Oráculo de Omaha' mantiene su punto de vista sobre la moneda digital, a pesar de su reciente aumento de precios.

El jefe de Berkshire Hathaway es categórico con Bitcoin. Esta vez lo comparó con el casino y no culpó a las personas "por querer hacerse ricas rápidamente".

"Algo así como Bitcoin, es un token de juego y no tiene ningún valor intrínseco. Pero eso no impide que la gente quiera jugar a la ruleta", señaló recientemnente Buffett en el programa 'Squawk Box' de la cadena CNBC.

Según recoge Fortune, Bitcoin recientemente cotizaba este jueves a más de 30.000 dólares, con un inicio del 2023 por debajo de los 17.000 dólares. Pero aún está considerablemente por debajo de su pico de casi 69.000 dólares en noviembre de 2021.

En este contexto, a mediados de febrero, Mike Novogratz, director ejecutivo de la empresa de criptoinversión Galaxy Digital, señaló la "acumulación de miedo (FOMO)" a que se pierda Bitcoin.

En ese momento, la moneda digital cotizaba justo por debajo de los 24. 800 dólares, y Novogratz dijo que "no le sorprendería" si alcanzara los 30.000 a fines de marzo, cosa que terminó por ocurrir unos días después.

Historial de ataques contra Bitcoin

Aunque Buffett no mencionó nada sobre ese "miedo" colectivo que ocurrió con Bitcoin, el empresario manifestó que existe una necesidad en las personas de participar en algo para conseguir dinero fácil, "es un instinto humano que se ha desatado". "A la gente le encanta la idea de hacerse rica rápidamente, y no los culpo. Es tan humano, y una vez desatado, no puedes volver a ponerlo en la botella", declaró.

El 'Oráculo de Omaha' y el vicepresidente de Berkshire, Charlie Munger, tienen un largo historial de ataques contra Bitcoin. En 2018, Buffett dijo que Bitcoin es "probablemente veneno para ratas al cuadrado". Agregó en ese momento: "Cuando estás comprando activos improductivos, todo lo que cuentas es que la próxima persona te pagará más porque están aún más entusiasmados con la llegada de otra persona".

"Prohibir las criptomonedas"

Cuando hizo esos comentarios, Bitcoin cotizaba un poco por debajo de los 10.000 dólares, muy por debajo de las alturas que alcanzaría en los próximos años. Pero Buffett y Munger han sido consistentes en sus críticas al token digital, explica Fortune.

Munger, la mano derecha de Buffett desde hace mucho tiempo, ha sido especialmente duro. En abril del año pasado, dijo de Bitcoin: "Es estúpido porque todavía es probable que llegue a cero" y "es malvado porque socava el Sistema de la Reserva Federal". También elogió a China por prohibir Bitcoin, señala el medio económico.

Y a principios de este año, Munger pidió a Estados Unidos que "prohíba las criptomonedas por completo", diciendo en una entrevista que no estaba orgulloso de su país por permitirles prosperar.

Predicciones sobre Bitcoin

Sin embargo, los alcistas de Bitcoin continúan prediciendo aumentos masivos en el valor de la moneda digital. En febrero, la directora ejecutiva de ARK Invest, Cathie Wood, predijo que alcanzaría los 1.4 millones de dólares para 2030, por encima de su pronóstico anterior de 1 millón.

Por otro lado, Mark Mobius, el cofundador multimillonario de Mobius Capital Partners, más pesimista y predijo en diciembre que Bitcoin caería a 10.000 dólares en algún momento de este año.